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BVB, Haberler: Sven Mislintat’tan Ole Book’a övgü

Sven Mislintat, bir dönem BVB’de kadro planlayıcısı ve baş scout olarak görev yapmıştı; eski kulübünü sportif direktör Ole Book’u göreve getirdiği için tebrik etti ve Said El Mala’nın transferi etrafındaki süreçte izlenen yolu övdü.

Book’un Sebastian Kehl’in halefi olarak göreve getirilmesiyle BVB’nin "cesur bir karar aldığını ve net bir performans geçmişini ödüllendirdiğini" söyleyen Mislintat, Sport1 programı "Doppelpass"ta, "Daha önce sadece 2. Lig seviyesinde çalışmış birini getirmek cesaret isterdi" vurgusunu yaptı.

53 yaşındaki isim, Book’un transferlerinde "gözünü ve cesaretini ortaya koyduğunu" belirterek, "Elversberg’deki kadrolarla ilgili her zaman çarpıcı bir vizyonu vardı, yani Dortmund için üst düzey bir yatırım" ifadelerini kullandı. Mislintat’a göre, 1. FC Köln ile haftalar süren görüşmelerin ardından El Mala için yürütülen pazardan çekilmek de doğruydu.

Mislintat, "Said El Mala muhtemelen ilk tercihti ama ne pahasına olursa olsun değil ve bu da üst düzey bir kadro planlayıcısını ve sportf direktörü farklı kılar; B planlarını bilmesi gerekir ve parayı bölmek akıllıcaydı" dedi ve böylece geleceğin Alman milli oyuncusu için yürütülen başarısız girişimlerin kısa süre sonrasında BVB’nin kadrosuna kattığı Giannis Konstantelias ve Joey Veerman transferlerine işaret etti. Ayrıca, "Ole Book’un Dortmund’u geçmişte güçlü kılan şeyi uygulaması da çok akıllıca: tecrübeli oyuncular yerine genç, gelişime açık isimleri almak."

Şu anda kulüpsüz olan yönetici - son olarak Fortuna Düsseldorf’ta görev yaptı - BVB’nin "biraz daha gösterişsiz pazarlarda ama yüksek kaliteyle hareket ettiğini ve ardından (Konstantinos) Karetsas ile ilk temasta bunun özel bir şey olduğunu hemen gördüğünü" söyledi. "Karetsas gibi çocuklar yeniden bir şeyleri ateşleyebilir. Borussia Dortmund’un ihtiyacı olan da buydu."

El Mala konusunda Mislintat’a eski profesyonel futbolcu Stefan Effenberg’den de destek geldi. Effenberg, "Şu an görünen tablonun El Mala ile de ilgisi var: Kulübün 50 milyonda frene basıp başka yöne yönelmesi... Bunu yapmak da kolay değil. BVB’ye büyük övgü" dedi.

Borussia Dortmund, dört maç sonunda kusursuz 12 puanlık performansıyla şu anda Bundesliga’da zirvede yer alıyor. FC Bayern ise FC Schalke 04 ile golsüz berabere kaldığı için hanesine 10 puan yazdırdı.

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BVB, Haberler: Cramer ve Ricken’ın sözleşmeleri uzatıldı

Borussia Dortmund, Carsten Cramer, Lars Ricken ve Thomas Treß ile olan sözleşmeleri uzattı. Ayrıca Cramer, Hans-Joachim Watzke’nin ardından yönetim kurulu başkanlığı görevine yükseldi. BVB bunu pazartesi akşamı duyurdu.

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BVB, Fikstür: Borussia Dortmund’un sıradaki maçları

Tarih Organizasyon Maç Cuma, 9 Ekim (20.30) Bundesliga Borussia Dortmund - Werder Bremen Çarşamba, 14 Ekim (21.00) Şampiyonlar Ligi FC Bodö/Glimt - Borussia Dortmund Cumartesi, 17 Ekim (15.30) Bundesliga Union Berlin - Borussia Dortmund Salı, 20 Ekim (18.45) Şampiyonlar Ligi Sabah FK - Borussia Dortmund



