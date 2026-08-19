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Konstantinos Karetas, Giannis Konstantelias, Joey Veerman, öncesinde Joane Gadou, Kaua Prates, Justin Lerma: BVB kadrosunda bu transfer yazında gelen oyuncular tarafında çok şey yaşandı. Ancak henüz tamamen nokta konmuş değil. Yan Couto'nun ayrılığının ardından sağ tarafta hâlâ aksiyon alma ihtiyacı bulunuyor.

Burada son olarak aslında Barcelona'dan Hector Fort Dortmund'a transfer için en güçlü aday olarak görülüyordu. Ancak As'ın aktardığına göre Sarı-Siyahlılar, Sportif Direktör Ole Book yönetiminde, şu anda Al Nassr ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı Angelo'nun transferiyle de ilgileniyor.

Asıl mevkisi kanat olan oyuncu, Chelsea'deki döneminin resmi maçta forma giymeden geçmesinin ardından 2024 yazında 23 milyon euro karşılığında oraya transfer olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu 2023'te 15 milyon euro karşılığında Santos'tan Stamford Bridge'e gelmiş, ardından kiralık olarak Strasbourg'a gönderilmişti.

Chelsea ile Strasbourg'un ikisi de Blue Group'un sahipliğinde. Fransız birinci lig ekibi, pahalıya kadroya katılan Chelsea yeteneklerinin profesyonel seviyede gelişimini sürdürmesi ve sonunda Blues'a transfer kârı sağlaması için adeta bir toplama havuzu işlevi görüyor. Tıpkı Angelo örneğinde olduğu gibi.

Sağ kanat oyuncusu, Strasbourg formasıyla iyi bir sezon geçirdi (21 lig maçı, dört asist), ancak ardından bir kasık kemiği iltihabı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Buna rağmen Al Nassr hamlesini yaptı ve bundan pişman olmamalı. Brezilyalı, şu ana kadar 79 resmi maçta 33 gole katkı üretti.

Ancak BVB'nin gerçekten 21 yaşındaki oyuncu için devreye girmesi şüpheli görünüyor. Bunun bir nedeni, As'a göre Al Nassr'ın talep ettiği 30 milyon euro; BVB'nin Angelo'yu 2029'a kadar süren sözleşmesinden çıkarmak için muhtemelen bu yatırımı yapması gerekecek. Öte yandan hücumdaki mevkiler, yeni transferlerle birlikte artık Dortmund'da son derece iyi ve çoğu yerde iki alternatifli şekilde dolu durumda.

Bununla birlikte teknik direktör Niko Kovac da üçlü savunma sisteminde şu anda Maximilian Beier'i kanat beki olarak düşünüyor. Beier de Angelo gibi esasen hücum kökenli bir oyuncu. Dolayısıyla küçük de olsa, her ne kadar düşük ihtimalli bir senaryo ortaya çıkabilir.

Yine de iki yıldır mutlak üst seviyede oynamayan eski U20 milli oyuncusunun BVB'ye maliyetli bir transferle gelmesi sansasyonla eşdeğer olurdu ve Book yönetimindeki kulübün mevcut transfer faaliyetlerine hiç uymazdı.

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Giannis Konstantelias ve Joey Veerman transferlerinin dışında BVB bir de daha sıra dışı bir hamle yaptı.

17 yaşındaki hücum oyuncusu Amine Lettifi, başarılı bir deneme antrenmanının ardından Sarı-Siyahlıların U19 takımına katılıyor. Lettifi daha önce Fransa sekizinci lig ekibi US Lesquin'de oynuyordu, ancak Lettifi'nin takımı ülkenin en yüksek seviyedeki ikinci gençlik liginde mücadele ediyordu.

"Amine bende hemen merak uyandırdı; futboluyla ama aynı zamanda kariyer yolculuğuyla da. Büyük akademilerden birinden gelmiyor ve yolunu kendi açtı. Bu da eğitimde hedefe giden birçok yol olabileceğini gösteriyor", sözleriyle Dortmund altyapı merkezi yöneticisi Thomas Broich'ten alıntı yapıldı.

BVB, Haberler: Hazırlık döneminin gizli kazananı uzun vadeli sözleşme alıyor

Enzo Duarte, BVB'de mevcut yaz hazırlık döneminde görünüşe göre oldukça güçlü bir izlenim bıraktı ve şimdi bunun ödülünü alıyor. Sky'ın haberine göre 17 yaşındaki Lüksemburg milli oyuncusu, kulüp içindeki yetenek sıralamasında en üst basamaklara yükseldi ve şimdi uzun vadeli bir profesyonel sözleşmeyle ödüllendirilecek. Buna göre imzanın daha bu hafta atılması bekleniyor.

Duarte, Ocak 2025'te bonservissiz olarak Dortmund'a transfer olmuştu. BVB altyapısında 36 resmi maçta yaklaşık 2.500 dakika süre aldı, iki gol ve yedi asist kaydetti.

Geçen yılın haziran ayında ise henüz 16 yaş, dört ay ve 13 günlükken Lüksemburg'un A milli takım tarihindeki en genç üçüncü oyuncusu oldu ve aynı zamanda BVB'nin uzun tarihindeki en genç isim konumuna yükselerek kulüp tarihine geçti. Duarte, Dortmund'da bir dönem benzer şekilde erken parlayan Nuri Şahin ve Youssoufa Moukoko'yu geride bıraktı.

Bu süreçte ülkesinin A milli takımı için dört maç daha oynadı. Hatta 6 Haziran'da Arnavutluk karşısında ilk 11'deki ilk maçına çıktı. Akıcı şekilde Almanca konuşan Duarte, kendisini en rahat merkez orta sahada, 8 numara rolünde hissediyor.

BVB'de onun gelişimi başından beri büyük memnuniyetle takip edildi. Luxemburger Wort gazetesi hatta, Duarte'nin bugünkü Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke tarafından Lüksemburg Federasyon Başkanı Paul Philipp ile yapılan bir görüşmede "övgü dolu sözlerle anlatıldığını" yazdı.

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