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İlk maçında rüya gol! Karetsas, BVB'nin galibiyetinde güçlü bir giriş yaptı

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BVB, Haberler: Ricken ve Kovac, Karetsas'ın ilk maçını değerlendirdi

Konstantinos Karetsas, pazar öğleden sonra FC Arsenal'e karşı oynanan hazırlık maçında (3-2), Genk'ten Dortmund'a milyonlarca euroluk transferinin ardından ilk kez BVB formasıyla sahaya çıktı. 18 yaşındaki oyuncu bu maçta skoru geçici olarak 2-0'a getiren şık bir gole imza attı. Devre arasında oyundan alındı.

Ardından teknik direktör Niko Kovac, Yunan oyuncu hakkında - kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi - konuştu ve şöyle dedi: "Elbette hâlâ zamana ihtiyacı var. Fiziksel olarak henüz bizim görmek istediğimiz seviyede değil. Bu yüzden de sadece 45 dakika oynadı. Bu, yükleme yönetimi."

Kovac sözlerini şöyle sürdürdü: "Nereden geldiğini biliyoruz. Genk'teki hazırlık döneminde biraz sakatlık yaşadığını da biliyoruz. Futbol anlamında gerçekten çok iyi olduğunu görüyoruz. Her takımın ihtiyacı olan da bu. Bizim ihtiyacımız olan da bu! Şu anda bundan çok mutluyuz."

Sportif direktör Lars Ricken de Karetsas'ın ilk maçından etkilendi. 50 yaşındaki isim, "Özellikle Kosta'nın beş günlük antrenmanın ardından ne kadar uyanık olduğu, oyuna nasıl katıldığı, topla ne kadar güvenli ve takım için ne kadar faydalı oynadığı beni etkiledi. Ve 2-0'daki gibi pozisyonlar için onu gece saat üçte uyandırsanız bile golü atar" dedi.

Bunun dışında iki yönetici de BVB'nin Londra'daki performansından memnundu. Ricken, "Birkaç harika aksiyon gördük, Niko'nun ekibiyle birlikte çalıştığı bazı otomasyonları gördük" dedi ve şöyle devam etti: "Elbette Inacio ile Karetsas gibi iki 18 yaşındaki oyuncunun ve 19 yaşındaki Gadou'nun golleri atması güzel. Ama bu ancak etraflarındaki tecrübeli oyuncular da gerekeni yaptığında işler. Onlar da bunu yaptı. Ramy'yi düşününce, Nmecha'yı, önde baskı yapan Silva'yı. Alex Meyer inanılmaz bir sakinlik yaydı. O zaman genç oyuncular onların yanında parlayabilir ve öne çıkan anlarını yaşayabilir."

Kovac ise şu ifadeleri kullandı: "Sonuç ön planda değildi, son haftalarda da durum buydu. Mesele bazı şeyleri görebilmemiz ve bugün çok fazla iyi şey gördük. Elbette düzeltmemiz gereken bir iki şey daha var ama ilerleme kaydettik. İlk yarıda özellikle ilk iki golü harika hazırladık, bu hoşuma gitti."

BVB, Haberler: Dortmund yöneticileri Said El Mala hakkındaki soruları geçiştirdi

Borussia Dortmund'un Said El Mala'yı 1. FC Köln'den kadrosuna katmak istediği artık sır değil. Buna rağmen BVB patronlarından hızlı kanat oyuncusuyla ilgili herhangi bir açıklama alınamıyor. Pazar günü Londra'da da durum buydu.

Ricken, "Borussia Dortmund olarak başka oyuncular hakkında konuşmamamız saygının bir gereği" dedi. "Ne yazık ki bu, zaman zaman sözde yeni gelişmeler çıkmasına yol açıyor ve biz de önceki gün ofiste oturup şöyle düşündük: 'Bak, sözde yine neler yapmışız.' Buna biraz katlanmamız gerekiyor."

Kovac ise daha genel konuştu: "Piyasa çok zor. Uygun oyuncuları uygun koşullarda bulmak kolay değil."

Buna rağmen 54 yaşındaki çalıştırıcı, BVB'nin bire birde etkili, süratli bir driplingci daha transfer etmek istediğini ima etti. Kovac, "Sürekli olarak bu tür oyuncuları hem hücumda hem savunmada kadrosunda bulunduran rakiplere karşı oynuyorsunuz. Buna karşılık vermelisiniz" dedi.

Ruhr Nachrichten ayrıca, El Mala transferinin gerçekleşmemesi durumunda devreye girecek bir B planının, "Ole Book'un masasındaki çekmecede hazır şekilde" bulunduğunu yazdı.

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BVB, Haberler: Joane Gadou, Dortmund için attığı ilk gole sevindi

Emirates Stadyumu'ndaki galibiyette iki stoper Filippo Mane ve yeni transfer Joane Gadou da etkileyici bir performans sergiledi. Kovac, "Filippo bugün gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Üç stoper de çok iyi müdahaleler yaptı. Filippo, ama aynı zamanda Joane de. Bu tam anlamıyla saf bir güç, tam anlamıyla kuvvet. Hızlılar, temaslı ve agresifler, bire birde de çok güçlüler" değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle sık sık sakatlıklarla mücadele eden Mane hakkında Hırvat teknik adam, "Elbette hâlâ geliştirilebilecek bir iki şey var ama Filippo ilerleme kaydediyor. Bu onun çalışkanlığı. Biz onda bazı ayarlamalar yaptık. Hangi sorunları yaşadığını biliyoruz. Bunu son haftalar ve aylarda geliştirdik. Sağlık açısından böyle istikrarlı kalırsa bizim için kesinlikle iyi bir oyuncu olacaktır" dedi.

Salzburg'dan BVB'ye katılan Gadou, skoru geçici olarak 3-1'e getiren golü attı ve böylece yeni takımı adına ilk kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu da doğal olarak oldukça mutluydu. "BVB için attığım ilk gol nedeniyle çok mutluyum. Çocuklar da benim adıma çok sevindi" dedi. "Ben bir savunmacıyım ve her zaman gol atmıyorum. Bu yüzden bir savunmacı için gol atmak her zaman güzeldir. Bugün iyi oynadık. Elbette kendimizi daha da geliştirebiliriz ama iyi yoldayız."

IMAGO

BVB, Haberler: Kovac, Kaua Prates'in ilk maçını anlattı

Brezilyalı yeni transfer Kaua Prates, Arsenal karşısında 60. dakikada Maximilian Beier'in yerine oyuna girdi ve kalan bölümde sol bek olarak görev yaptı. 17 yaşındaki oyuncu için de bu, kısa süre önce ülkesinden taşıdığı bir sakatlık nedeniyle dinlenmek zorunda kalmasının ardından Dortmund formasıyla ilk maç oldu.

Teknik direktör Kovac, maçın ardından Prates için, "Buraya geldi, hâlâ oldukça genç ve sakattı. Ona sadece kendi oyununu oynamasını söyledim çünkü bunu gerçekten çok iyi yapabiliyor" dedi.

Kovac sözlerini şöyle sürdürdü: "Topla çok ince işler yaptığını, çok hızlı olduğunu ve her şeyden önce gerçekten büyük bir güce sahip olduğunu zaten gördük. Elbette bir iki şeyi daha geliştirebilir. Bana göre hâlâ fazla bekliyor ama bizimle sadece bir haftadır antrenman yapıyor. Bunu ona aşılarız. O zaman elimizde yedek olarak iyi bir genç oyuncu olur."

BVB, Fikstür: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları

Tarih Organizasyon Maç 15 Ağustos Cumartesi (17.30) Hazırlık maçı Borussia Dortmund vs. Roma 22 Ağustos Cumartesi (20.30) DFL-Supercup Borussia Dortmund vs. Bayern Münih 29 Ağustos Cumartesi (18.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Hamburg 1 Eylül Salı (20.45) DFB-Pokal HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund 5 Eylül Cumartesi (15.30) Bundesliga TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund



