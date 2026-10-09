Almanya'nın rekortmen şampiyonunun şampiyonluk yıllarının ölümsüzleştirildiği ahşap bir onur panosunun önünde Klopp, 2011 ve 2012 yıllarındaki boşluklara şakayla karışık takıldı. Göz kırparak kronikteki eksik yılları işaret etti ve takıldı: "Burada bir şey eksik!"

Bu iğnelemenin arka planı şu: Tam da bu iki sezonda, Klopp'un o dönemki kulübü Borussia Dortmund şampiyonluk kupasını kazanmıştı. Alman milli takım teknik direktörü kısa süre sonra kupa kroniğine de bakınca ve orada da Dortmund'un 2012'deki duble yaptığı yıldan kalan boşluğu görünce gülümseyerek ekledi: "Burada da. Bu tuhaf." Tam anlamıyla tipik "Kloppo" tarzında, sosyal medyada büyük beğeni toplayan esprili bir an ortaya çıktı.

2010'ların klasiği: BVB, Bayern'in baş belasıyken

Bu esprili gönderme, Bundesliga'nın yakın tarihindeki muhtemelen en yoğun dönemi hatırlatıyor. Klopp yönetiminde Borussia Dortmund, 2008 ile 2015 arasında altın çağını yaşadı ve bu süreçte bir ara FC Bayern'in "baş belası" haline geldi.

Robert Lewandowski, Mario Götze ve Mats Hummels gibi yıldızların önderliğinde BVB, yüksek tempolu oyun tarzıyla ligi adeta ezip geçti. Bu dönemin mutlak zirvesi ise 2012 yılıydı; Dortmundlular, Bayern'in elinden sadece şampiyonluğu almakla kalmadı, aynı zamanda rakibini Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki DFB-Pokal finalinde 5-2 mağlup ederek tarihi dubleyi tamamladı.

Getty Images

Gelecek maçlar BVB Bundesliga 14:30 SVW

"Bayern refleksi" güç dengesinin değişmesine yol açtı

Bu küçük düşürülme, meşhur "Bayern refleksi"ni tetikledi ve 2012/13 sezonunda nihai hesaplaşmaya dönüştü. Şampiyonlar Ligi tarihinin tamamen Alman takımları arasında oynanan ilk finalinde, Londra'daki Wembley Stadı'nda iki ezeli rakip rekabetlerinin zirvesinde karşı karşıya geldi.

Dramatik maçta Münih ekibi, Arjen Robben'in geç gelen golüyle 2-1 galip geldi. Bu, Bayern'in tarihi şampiyonluk serisinin başlangıcı oldu; bu seri, BVB'nin yıldızları Götze, Lewandowski ve Hummels'in transferleriyle de yakından bağlantılıydı.

Klopp, 2015'te FC Liverpool'a geçişiyle yeni bir sayfa açtı ve Kırmızılarla 2019'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken, bir yıl sonra da tarihi 20. İngiltere şampiyonluğunu yaşadı.