24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICHAFP
GOAL
Yardımcı:

BVB günlerinden göndermeli çıkış: Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Bayern Münih'in başarılarıyla dalga geçiyor

Bundesliga
Dortmund - Werder Bremen
Dortmund
Werder Bremen
Bayern Munich

Milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp (59), eylül sonunda Allianz Arena’daki FC Bayern Müzesi’ne yaptığı ziyarette kahkahalara neden oldu.

Almanya'nın rekortmen şampiyonunun şampiyonluk yıllarının ölümsüzleştirildiği ahşap bir onur panosunun önünde Klopp, 2011 ve 2012 yıllarındaki boşluklara şakayla karışık takıldı. Göz kırparak kronikteki eksik yılları işaret etti ve takıldı: "Burada bir şey eksik!"

Bu iğnelemenin arka planı şu: Tam da bu iki sezonda, Klopp'un o dönemki kulübü Borussia Dortmund şampiyonluk kupasını kazanmıştı. Alman milli takım teknik direktörü kısa süre sonra kupa kroniğine de bakınca ve orada da Dortmund'un 2012'deki duble yaptığı yıldan kalan boşluğu görünce gülümseyerek ekledi: "Burada da. Bu tuhaf." Tam anlamıyla tipik "Kloppo" tarzında, sosyal medyada büyük beğeni toplayan esprili bir an ortaya çıktı.

2010'ların klasiği: BVB, Bayern'in baş belasıyken

Bu esprili gönderme, Bundesliga'nın yakın tarihindeki muhtemelen en yoğun dönemi hatırlatıyor. Klopp yönetiminde Borussia Dortmund, 2008 ile 2015 arasında altın çağını yaşadı ve bu süreçte bir ara FC Bayern'in "baş belası" haline geldi.

Robert Lewandowski, Mario Götze ve Mats Hummels gibi yıldızların önderliğinde BVB, yüksek tempolu oyun tarzıyla ligi adeta ezip geçti. Bu dönemin mutlak zirvesi ise 2012 yılıydı; Dortmundlular, Bayern'in elinden sadece şampiyonluğu almakla kalmadı, aynı zamanda rakibini Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki DFB-Pokal finalinde 5-2 mağlup ederek tarihi dubleyi tamamladı.

Borussia Dortmund v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions League FinalGetty Images

"Bayern refleksi" güç dengesinin değişmesine yol açtı

Bu küçük düşürülme, meşhur "Bayern refleksi"ni tetikledi ve 2012/13 sezonunda nihai hesaplaşmaya dönüştü. Şampiyonlar Ligi tarihinin tamamen Alman takımları arasında oynanan ilk finalinde, Londra'daki Wembley Stadı'nda iki ezeli rakip rekabetlerinin zirvesinde karşı karşıya geldi.

Dramatik maçta Münih ekibi, Arjen Robben'in geç gelen golüyle 2-1 galip geldi. Bu, Bayern'in tarihi şampiyonluk serisinin başlangıcı oldu; bu seri, BVB'nin yıldızları Götze, Lewandowski ve Hummels'in transferleriyle de yakından bağlantılıydı.

Klopp, 2015'te FC Liverpool'a geçişiyle yeni bir sayfa açtı ve Kırmızılarla 2019'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken, bir yıl sonra da tarihi 20. İngiltere şampiyonluğunu yaşadı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin