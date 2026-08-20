19 yaşındaki oyuncu artık 2031’e kadar FC’ye bağlı, kulüp bunu perşembe akşamı duyurdu. Borussia Dortmund uzun süre hücum yıldızı için girişimlerde bulunmuş, ancak Köln’ün talep ettiği bonservis bedelini önermemiş ve sonunda görüşmelerden çekilmişti. Ardından RB Leipzig’e transfer olacağı yönünde spekülasyonlar yapıldı.

"Elbette geleceğim hakkında düşündüm" diyen El Mala, kulübün açıklamasında şöyle konuştu: "Ama FC’deki yetkililerle yaptığım görüşmeler harikaydı, burada çok büyük bir güven ve büyük bir değer gördüğümü hissediyorum. Bu yüzden burada kalıyorum; FC ve taraftarlarımızla birlikte iyi bir sezon geçirmek istiyorum."

El Mala, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek, bunu da basın açıklaması yayımlanmadan birkaç dakika önce dramatik şekilde kurgulanan bir video mesajla duyurdu. Böylece Lukas Podolski’den bu yana bu numarayı taşıyan ilk FC oyuncusu oldu.

Said El Mala’nın artık serbest kalma maddesi var mı?

Kulüp, yeni sözleşmedeki olası bir serbest kalma maddesi hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Daha önce 2030’a kadar geçerli olan sözleşmede böyle bir madde yer almıyordu, bu nedenle Köln görüşmeleri serbest şekilde yürütebiliyordu. Sürekli olarak asgari talebin 50 milyon euro olduğu öne sürüldü.

FC, El Mala’yı 2024 yazında Viktoria Köln’den kadrosuna kattı, ancak takip eden sezonda oyuncu yine 3. Lig ekibi için forma giydi. Ardından Bundesliga’daki ilk sezonunda FC adına 13 gol ve 5 asist üretti.



