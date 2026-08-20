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Said El MalaGetty Images
SID

Çeviri:

BVB "draması" sonrası bomba gelişme! Said El Mala geleceğine dair sürpriz kararını açıkladı

Bundesliga
FC Koeln
S. El Mala
Dortmund
RB Leipzig

Said El Mala, haftalardır süren kulüp değiştirme spekülasyonlarına rağmen 1. FC Köln'de kalıyor ve Bundesliga ekibiyle sözleşmesini uzattı.

19 yaşındaki oyuncu artık 2031’e kadar FC’ye bağlı, kulüp bunu perşembe akşamı duyurdu. Borussia Dortmund uzun süre hücum yıldızı için girişimlerde bulundu, ancak Köln ekibinin talep ettiği bonservis bedelini önermedi ve sonunda görüşmelerden çekildi. Ardından RB Leipzig’e transfer olacağı yönünde spekülasyonlar yapıldı.

El Mala, kulübün açıklamasında, "Elbette geleceğim hakkında düşündüm" dedi ve şöyle devam etti: "Ama FC’deki yetkililerle yaptığım görüşmeler çok iyiydi, burada çok büyük bir güven ve büyük bir değer gördüğümü hissediyorum. Bu yüzden burada kalıyorum - FC ve taraftarlarımızla birlikte iyi bir sezon geçirmek istiyorum."

El Mala yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek, bunu da basın açıklamasının yayımlanmasından birkaç dakika önce dramatik kurgulanmış bir video mesajla duyurdu. Böylece Lukas Podolski’den bu yana bu numarayı taşıyan ilk FC oyuncusu oldu.

Said El Mala'nın şimdi bir çıkış maddesi var mı?

Kulüp, yeni sözleşmedeki olası bir çıkış maddesi hakkında bilgi vermedi. Sky'ın haberine göre yeni sözleşmede de böyle bir madde bulunmuyor. Bu durum, 2030’a kadar geçerli olan önceki sözleşmede de vardı ve bu nedenle Köln ekibi görüşmeleri serbest şekilde yürütebildi. Sürekli olarak 50 milyon euroluk asgari bir talep dillendirildi.

FC, El Mala’yı 2024 yazında Viktoria Köln’den kadrosuna kattı, ancak sonraki sezonda yine 3. Lig ekibi için oynadı. İlk Bundesliga sezonunda ise FC adına 13 gol ve 5 asist üretti.


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