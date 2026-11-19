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Borussia Dortmund, savunmanın merkezine takviye ararken gözünü 2. Bundesliga'ya çevirmiş görünüyor.

kicker'in haberine göre, stoper Linus Gechter, 2. Bundesliga'nın açık ara lideri Hertha BSC'den BVB'nin öncelikli adaylarından biri.

Berlin kulübünün altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu, Hertha'nın ilk 11 lig maçından 31 puan topladığı çıkışın kilit isimlerinden biri. Gechter, Dortmund'un geçen yaz transfer ettiği Joane Gadou gibi fiziksel gücü ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla öne çıkıyor. Ayrıca son dönemde oyununu da önemli ölçüde geliştirdi.

Alman U21 millî takım oyuncusunu daha da cazip kılan bir başka özellik, savunmanın merkezinin yanı sıra sağında da oynayabilmesi. BVB'nin teknik direktör Niko Kovac yönetiminde son dönemde zaman zaman üçlü savunmadan dörtlü savunmaya geçtiği düşünüldüğünde, bu esneklik hiç de küçümsenmeyecek bir nitelik.

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Linus Gechter: Önce Hertha ile yükseliş, sonra BVB'ye transfer mi?

Üstelik Gechter'in Hertha ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor; mevcut duruma göre gelecek yaz bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek. kicker'e göre Gechter'in sezon sonunda ayrılması "gerçekçi bir senaryo". Bu, Hertha ile Bundesliga'ya yükselip yükselmemesinden bağımsız. Berlin ekibi şu anda yükselme play-off'una katılacak üçüncü sıranın on puan önünde.

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Dortmund'un yaklaşan kış transfer döneminde somut bir teklifle kapıyı çalması, Berlin ekibi için savunma oyuncusundan bonservis bedeli kazanmanın son fırsatı olur. Ancak takımın en önemli oyuncularından birini sezon ortasında kaybetmek, sportif açıdan kuşkusuz ağır bir darbe anlamına gelir. Ayrıca 11 yaşında katıldığı Hertha'ya duygusal bağları olan Gechter'in, Bundesliga'ya yükselme hedefi önündeyken kolayca ayrılması beklenmiyor.

Getty Images

Gechter, 17 yaşındayken o dönem Bundesliga'da mücadele eden Hertha formasıyla ilk maçına çıkmıştı. İlk profesyonel sezonunda bir süre ilk 11'in düzenli oyuncusu olsa da kalıcı çıkışını hemen yapamadı. Bu nedenle 2022/23 sezonunun ikinci yarısında Eintracht Braunschweig'a kiralandı. Berlin'e döndükten sonra, Hertha'nın 2. Bundesliga'ya düşmesinin ardından kadroda adım adım yer edindi. Artık takım için vazgeçilmez bir oyuncu: Bu sezon şu ana kadar oynanan 13 resmî maçın tamamında baştan sona sahada kaldı.

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Gechter, kulübündeki istikrarlı performansı sayesinde Almanya U21 millî takımına da geri döndü. Teknik direktör Antonio Di Salvo'nun takımında bugüne kadar yedi kez forma giydi ve gelecek yaz Arnavutluk ile Sırbistan'da düzenlenecek U21 Avrupa Şampiyonası'nın kadrosunda yer almak istiyor.

BVB'nin stoper mevkisindeki kadro durumu nasıl?

Dortmund'da stoper mevkisi, kısa ve orta vadeli kadro planlamasının odak noktalarından biri. Waldemar Anton'un 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatması beklenirken, diğer tecrübeli ve değişmez stoper Nico Schlotterbeck nisan ayında 2031'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve ayrılması kesinlikle ihtimal dışı değil. Üstelik Barcelona gibi üst düzey kulüpler Schlotterbeck için harekete geçmeye hazırlanıyor .

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BVB, Gadou ile geleceğin stoperlerinden birini zaten kadrosunda bulunduruyor. 19 yaşındaki oyuncu, Borussia'daki ilk aylarında iyi bir izlenim bıraktı. Ancak bu üçlü dışında savunmanın merkezinde pek çok belirsizlik var. Emre Can, mart ayından beri çapraz bağ yırtığı nedeniyle forma giyemiyor ve ocak 2027'de sahalara dönmeyi hedefliyor. Sonrasında, sona erecek sözleşmesini uzattırmak için kendini kanıtlamaya biraz zamanı olacak. Ancak bunun sonucu tamamen belirsiz.

Ramy Bensebaini'nin sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. 31 yaşındaki Cezayirli oyuncunun sonrasında Dortmund'da kalması şu an için pek olası görünmüyor. Filippo Mane ve Luca Reggiani ise takımda kalıcı olarak yer edinmeyi başaramadı. Özellikle Reggiani için ayrılık ihtimali giderek güçleniyor .

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Bu nedenle BVB sportif direktörü Ole Book ve ekibi, stoper mevkisine takviye arayışını sürdürüyor. kicker 'e göre Gechter'in yanı sıra başka 2. Bundesliga oyuncuları da Dortmund'un ilgisini çekiyor. 1. FC Nürnberg'den Fynn Otto ve Alexios Kalogeropoulos da BVB'nin listesine girdi.