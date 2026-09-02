Nick Woltemade az kalsın Bundesliga’da Borussia Dortmund’a mı gidiyordu? Sport Bild’in haberine göre BVB, son anda sansasyonel bir takas anlaşmasını bozdu.

Buna göre Woltemade’nin kulübü Newcastle United, Sarı-Siyahlılar’a orta saha oyuncusu Felix Nmecha için bir kez daha teklif sundu. Olası bir anlaşmada Woltemade de bonservis bedelini düşürmek amacıyla takas unsuru olarak hesaba katılacaktı.

Sky, Magpies’in Nmecha’ya ilgisini daha ağustos başında duyurmuştu. Ancak BVB yöneticisi Ole Book, Alman milli oyuncunun ayrılığına nispeten hızlı şekilde kapıyı kapatmıştı. Bu açıklamalar Newcastle’ı caydırmış gibi görünmedi. Dortmund’un sportif direktörü, Nmecha’nın transferinin "son derece düşük ihtimal" olduğunu ve bu yaz bir ayrılığı "neredeyse kesin olarak dışlayabileceğini" söylemişti. Ancak Bock küçük bir aralık da bırakmıştı: "Elbette teorik olarak her zaman astronomik rakamlar ortaya çıkabilir."

Woltemade’nin kulübü, kaptan Bruno Guimaraes’in Arsenal’e transferi kasaya yaklaşık 87,5 milyon euro sokmuş olsa da, bu takas teklifiyle söz konusu rakamı düşürmek istiyordu. Daha önce de Anthony Gordon 80 milyon euronun üzerinde bir bedelle Barcelona’ya gitmiş, Sandro Tonali ise 108 milyon euro artı bonuslar karşılığında Tottenham’a transfer olmuştu.

Newcastle, Nmecha yerine Gonzalez’i aldı: Woltemade’yi Torino’ya kiraladı

BVB için hangi bonservis bedelinin "astronomik" sayılacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak Book’u ve Borussia’yı masaya oturtmak için hemen gerçekleşecek bir transferde muhtemelen 100 ila 120 milyon euro gerekirdi. Sonuçta Newcastle, yeni merkez orta saha oyuncusunu Manchester City’den 56 milyon euroya gelen Nico Gonzalez’de buldu. Woltemade ise sonunda kiralık olarak Juventus’a gitti.

Nmecha, 2023’te 30 milyon euro bonservis bedeliyle VfL Wolfsburg’dan BVB’ye transfer oldu. Başlangıçtaki zorlukların ardından, ki bunda sakatlıklar da etkili oldu, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde savunmacı orta sahada takımın kilit isimlerinden biri haline geldi. Yeni sezonda da BVB’de Jobe Bellingham’ın yanında burada düşünülüyor. Geçen sezon Alman ikincisi adına 42 resmi maçta beş gol ve üç asist üretti.