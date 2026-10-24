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BVB, söylenti: İki büyük kulüp Felix Nmecha için ocak ayında harekete geçecek mi?

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"Manchester United'ın Felix Nmecha ile ilgilendiği doğru" diyen transfer uzmanı Gianluca Di Marzio, wettfreunde.net ile yaptığı röportajda Nmecha'yla ilgilenen kulüpler arasında United'ın da bulunduğunu doğruladı. Ancak Di Marzio, BVB yıldızı için somut girişimler başlamadan önce Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörlük koltuğuna ilişkin belirsizliğin giderilmesi gerektiğini belirtti. Mevcut teknik direktör Michael Carrick, sezona kötü başlanmasının ardından eleştirilerin hedefinde ve koltuğu ciddi biçimde sallanıyor. Eski Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da olası halefler arasında gösteriliyor.

Son aylarda United'ın yanı sıra Liverpool ve özellikle Newcastle United da sık sık Nmecha ile anıldı. Di Marzio, Nmecha ile ilgilenen kulüpler arasında İtalya'nın büyük kulüplerinden AS Roma'yı da saydı. Transfer uzmanı, "AS Roma ona çok değer veriyor ve ocak ayında hücum için bir oyuncu transfer etmeye çalışıyor. Bu, Nmecha'nın ne yapmak istediğine bağlı. Yeni bir döneme başlamak için ocakta mı transfer olmak istiyor, yoksa yazı mı tercih ediyor?" dedi.

Gelecek maçlar BVB Bundesliga 12:30 SGE

United ve Roma, yaklaşan kış transfer döneminde Nmecha'yı kadrolarına katma imkânlarını araştırıyor. Ancak BVB'nin orta saha oyuncusunun ocak ayında ayrılmasına razı olup olmayacağı tamamen belirsiz.

Nmecha, teknik direktör Niko Kovac'ın planlarında kilit bir isim. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ise 2030'a kadar sürüyor. Dolayısıyla Dortmund'u Nmecha'yı satmaya ikna etme şansı yakalamak isteyen kulüplerin çok yüksek bir bonservis bedeli önermesi gerekecek. Gelen bilgilere göre gelecek yaz için yaklaşık 80 milyon avroluk bir bedel söz konusu.

2023'te 30 milyon avro bonservis bedeli karşılığında VfL Wolfsburg'dan Dortmund'a transfer olan Nmecha, bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 11 maça çıktı ve iki gol attı.

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BVB, haber: Kovac, Dortmund ile kupa kazanmayı umuyor

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac (55) için eski kulübü Eintracht Frankfurt'la karşılaşmak her zaman özel. Cumartesi günü oynanacak Bundesliga iç saha maçı (18.30/Sky) öncesinde konuşan Kovac, Frankfurt kulübünün üyesi olduğunu ve orada "güzel anlar" yaşadığını söyledi: "Ama burada da şimdiye kadar çok güzel anlar yaşadık." Kovac, takımıyla birlikte "BVB'yle tam anlamıyla özdeşleştiklerini" belirtti.

2016-2018 yılları arasında Eintracht Frankfurt'ta görev yapan Kovac, takımla 2018'de Almanya Kupası'nı kazanmıştı. Kovac, BVB ile de "bir kupa kaldırmak" istediğini belirterek, "Bunun için çok çalışmalı ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Üst üste üç deplasman maçında toplam 11.000 kilometre yolculuk yapan Kovac, yeniden bir iç saha maçına çıkacak olmaktan memnun: "Bu yolculukların yorgunluğunu çabucak atmalıyız ki hemen yeniden en üst seviyemize ulaşabilelim." BVB, 14 puanla Bundesliga'da ikinci sırada ancak son iki maçında beraberlikle yetindi. (SID)

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BVB, haber: Borussia Dortmund ve Schalke 04, kök hücre bağışı için birlikte çağrı yapıyor

Ender görülen bir ortaklık: Bundesliga kulüpleri Borussia Dortmund ve Schalke 04, rekabetlerini bir kenara bırakıp kan kanserine karşı birlikte mücadele ediyor. Ruhr bölgesinin iki kulübü, "Renklerimiz ayrı, amacımız bir" sloganıyla Alman Kök Hücre Bağışçıları Veri Tabanı (DSD) ile ortaklık kurdu. Kulüpler, geniş kitlelere ulaşma güçlerini kullanarak potansiyel kök hücre bağışçılarının sayısını artırmayı hedefliyor.

Schalke, geçen maç gününde FSV Mainz 05'e karşı oynadığı iç saha karşılaşmasında DSD ile birlikte stadyumda bir doku tiplemesi etkinliği düzenlemiş, taraftarlar potansiyel bağışçı olarak kayıt yaptırabilmişti. BVB de cumartesi günü (18.30/Sky) Eintracht Frankfurt'la oynayacağı iç saha maçı kapsamında aynı adımı atacak. Dortmundlu futbolcu Maximilian Beier de kan kanserine karşı mücadeleye katkıda bulundu: Geçen yıl potansiyel bağışçı olarak kayıt yaptırdı. (SID)

BVB, haber: Niko Kovac, Konstantinos Karetsas'ın dönüşüyle ilgili son durumu açıkladı

Orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas, Borussia Dortmund'un cumartesi akşamı Eintracht Frankfurt'la oynayacağı Bundesliga maçında forma giyemeyecek.

BVB Teknik Direktörü Niko Kovac, cuma günü düzenlenen basın toplantısında "Yarın bizimle olmayacak" diyerek durumu doğruladı. Karetsas, geçen cumartesi Union Berlin deplasmanında 0-0 biten maçta oyuna girdikten kısa süre sonra bir ikili mücadelede ayak bileğini burkmuş ve ayak bileği bağlarından sakatlanmıştı. Sportif işlerden sorumlu yönetici Lars Ricken, sakatlığın ilk korktuklarından daha hafif çıkmasından duyduğu rahatlığı dile getirdi: "Takım arkadaşlarının tepkilerini gördükten sonra ilk anda daha kötü bir durum beklemiştik."

Kovac, Karetsas'ın Sabah FK deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçının (2-1) ve Frankfurt'la oynanacak lig karşılaşmasının ardından da forma giyip giyemeyeceğini açık bırakmıştı. Kovac, 18 yaşındaki Yunan oyuncunun salı günü Werder Bremen'e karşı oynanacak Almanya Kupası maçında görev alıp alamayacağı konusunda, "Bakmamız gerek. Şu an bir şey söyleyemem çünkü orada da kimseyi tehlikeli olabilecek bir duruma sokmayacağız" dedi. Kovac'a göre "belki bir ay sahalardan uzak kalmaktansa bir maç daha dinlenmek daha iyi."

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