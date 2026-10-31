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BVB haberleri: Roy Makaay, Bayern-Dortmund maçına takıldı

Bayern Münih'in efsane forveti Roy Makaay, Almanya'nın şampiyonluk rekorunu elinde bulunduran takımla BVB arasında oynanacak "Klasiker" öncesinde küçük bir göndermede bulundu.

Sport1'e verdiği röportajda Hollandalı eski futbolcu, "yalnızca bir klasik bildiğini" ve bunun da ülkesindeki Ajax Amsterdam-Feyenoord Rotterdam karşılaşması olduğunu söyledi.

Bayern ile BVB arasındaki karşılaşma, Makaay'ın Bundesliga'da oynadığı dönemde (2003-2007) bugünkü sportif önemini henüz kazanmamıştı. O yıllarda Borussia Dortmund ligin orta sıralarında yer alıyor ve Münih ekibine pek rakip olamıyordu.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Bayern ise Almanya şampiyonluğu için başka kulüplerle mücadele ediyordu. Makaay, "Benim oynadığım dönemde bu maç, bugünkü kadar büyük değildi. Başlıca rakiplerimiz Schalke, Hamburger SV ve Werder Bremen'di" dedi.

Özellikle Schalke ve Bremen, 2000'li yılların başında Bayern'e sık sık zorluk çıkardı. S04, 2001 ve 2005'te şampiyonluğu kıl payı kaçırırken Werder, 2004'te Thomas Schaaf yönetiminde şampiyonluk kupasını Bremen'e götürdü.

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BVB haberleri: Wolf-Christoph Fuss, BVB'nin şansı olduğunu düşünüyor

Sky yorumcusu Wolf-Christoph Fuss, BVB'nin cumartesi akşamı oynanacak kritik maçta Bayern Münih'e karşı koyabileceğine inanıyor.

Fuss, ntv'ye yaptığı açıklamada, siyah-sarılıların bu sezonki performansını överek "Niko Kovac yönetiminde savunmada son derece sağlam duruyorlar. Bayern, çok kompakt bir savunmaya karşı epey zorlanacak. Her hatalarının cezalandırılabileceğini bilerek oynamak zorundalar" dedi.

Fuss'a göre teknik direktör Kovac, "Dortmund'da herkesin güvenle bağlı kalabileceği net ilkeler yerleştirmeyi başardı. Bunlar güven veren şeyler. Münih'te de."

İki takım şu anda Bundesliga puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Daha iyi averajı sayesinde Bayern ilk sırada bulunurken BVB, kazanması hâlinde rakibini geçebilir.

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BVB transfer söylentileri: Konstantinos Karetsas yeniden kadroda

Borussia Dortmund'un hücum oyuncusu Konstantinos Karetsas'ı, cumartesi akşamı Bayern Münih ile oynanacak kritik maç için Münih'e götürdüğü belirtiliyor. Haberi Ruhr Nachrichten aktardı.

Habere göre Yunan oyuncu, cuma akşamı Dortmund'dan Bavyera eyaletinin başkentine giden 20 kişilik kadroda yer aldı. Ayrıca savunmacı Ramy Bensebaini'nin (kırmızı kart cezasının ardından) ve kaleci Alexander Meyer'in (grip benzeri bir enfeksiyonun ardından) kadroya dönmesi bekleniyor.

Karetsas, yaklaşık iki hafta önce Union Berlin'e karşı oynanan Bundesliga maçında ayak bileği bağlarından sakatlanmıştı. Siyah-sarılılar başlangıçta oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe etmişti ancak sakatlığın çok ağır olmadığı anlaşıldı.

Yine de 18 yaşındaki oyuncunun Allianz Arena'da ilk 11'de başlaması pek olası görünmüyor. Karetsas'ın büyük ihtimalle maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

BVB haberleri: Eski Dortmundlu Christian Pulisic, Milan ile sözleşmesini uzattı

Bundesliga'nın eski oyuncularından Christian Pulisic (28), İtalya'nın önde gelen futbol kulüplerinden AC Milan ile sözleşmesini uzun süreli olarak uzattı. Rossoneri'nin, şehirdeki rakibi Inter'e karşı oynayacağı Derby della Madonnina'dan bir gün önce (cumartesi, saat 20.45) yaptığı açıklamaya göre ABD'li millî futbolcu, Haziran 2031'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

Milan kulübü açıklamasında, "Rossoneri formasıyla 141 maçta attığı 44 gol, hem takım için önemini hem de kulübün gelecek planlarındaki rolünü ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. 2019'a kadar Borussia Dortmund'da oynayıp ardından Chelsea'ye transfer olan Pulisic'in, Temmuz 2023'te Milan'a katılmasından bu yana "kilit oyuncu" hâline geldiği belirtildi. (SID)

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