Reklam

Serhou Guirassy'nin sakatlığı, saha dışında da BVB için sorun yaratabilir. Öte yandan Jobe Bellingham'a özel bir övgü var. Borussia Dortmund'dan haberler ve söylentiler.

BVB hakkında daha fazla haber, özel içerik ve söylenti:

BVB, cesur Elversberg'i Nmecha sayesinde yendi

BVB oyuncu notları: İki istikrarlı isim sendeledi, Nmecha öne çıktı

BVB-Elversberg maçındaki Svensson pozisyonu hararetli tartışmalara yol açtı

BVB haberleri: Serhou Guirassy nedeniyle Borussia Dortmund'u bir anlaşmazlık mı bekliyor?

Serhou Guirassy'nin sakatlığı, millî maç arası sırasında Borussia Dortmund'da huzursuzluğa yol açabilir.

Mesele ne? Hafta içinde Betis Sevilla'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında (2-1) yaşadığı kas zorlanmasının ardından Guirassy, cumartesi günü Bundesliga'daki Elversberg maçında (2-1) forma giyemedi. BVB, forvetin yaklaşan millî maç arasından sonra geri dönmesini umuyor. Ancak Guirassy'nin Gine Millî Takımı'na gidip gitmeyeceği henüz belli değil.

Reklam Reklam

Dortmund Sportif Direktörü Ole Book, Elversberg maçı öncesinde DAZN'a yaptığı açıklamada Gine Futbol Federasyonu ile "iyi bir iletişim içinde" olduklarını söyledi. Book, "Bize göre tıbbi açıdan bunun bir anlamı yok" dedi ancak konunun nasıl sonuçlanacağının belirsiz olduğunu belirtti: "Yine de federasyonla diyalog içinde olmak gerekiyor."

Related Topics

Gelecek maçlar BMG Bundesliga 09:30 BVB

Borussia, Guirassy'nin Dortmund'da kalmasını, kulüp doktorlarının gözetiminde sakatlığını atlatmasını ve mümkünse 21 Kasım'da Mönchengladbach'ta oynanacak bir sonraki Bundesliga maçına hazır olmasını tercih eder. Gine ise yıldız oyuncusundan yararlanmayı çok istiyor. Sonuçta gelecek yaz düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nın elemelerinde Eritre'ye karşı iki önemli resmî maç var: 12 Kasım'da evinde, 16 Kasım'da deplasmanda.

D Grubu'nun mevcut lideri Güney Afrika'yı takip edebilmek için bu iki maçın da kazanılması gerekiyor. Gine'nin grubundan yalnızca birinci sıradaki takım 2027 finallerine katılacak. Guirassy ve takım arkadaşları, eylül sonunda Güney Afrika'daki ilk maçı 2-1 kaybetmişti. Gelecek yıl mart ayında, evlerinde belki de belirleyici olacak rövanş maçına çıkacaklar.

Getty Images

Reklam

BVB söylentileri: Genç yeteneklere yaklaşım tartışma mı yaratıyor?

Borussia Dortmund'un kendi genç yeteneklerine yaklaşımı, kulüpte şu sıralar hassas bir konu gibi görünüyor.

kicker gazetesinin haberine göre BVB'de Mathis Albert (17) ve Samuele Inacio (18) gibi genç oyunculara şu anda yeterli fırsat sunulup sunulmadığı "kulüp içinde yoğun ve yer yer tartışmalı biçimde ele alınıyor".

Reklam

Habere göre Dortmund'daki bazı yöneticiler, Albert, Inacio, Mussa Kaba (17) ve Enzo dos Santos (17) gibi yeteneklerin şu anda kayda değer maç deneyimini yalnızca Regionalliga'daki U23 takımında veya U19'da kazanmasından rahatsız. kicker'a göre bu oyuncuların şimdiden teknik direktör Niko Kovac'ın Bundesliga takımında düzenli süre alması gerektiğini savunanların sayısı artıyor.

Bu durum, BVB'nin kulüp dışındaki genç yetenekler açısından transfer piyasasındaki konumuna ilişkin endişelerle de bağlantılı. Dortmund'un ilgilendiği genç oyuncular, profesyonel takımda şans bulma ihtimalinin pek parlak olmadığını görürse bu durum onları caydırabilir.

Getty Images

Reklam

BVB haberleri: Hamann'dan Jobe Bellingham'a büyük övgü

Dietmar Hamann, orta saha oyuncusu Jobe Bellingham'ın Borussia Dortmund'da gösterdiği gelişimden çok etkilendi.

Hamann, Sky'a yaptığı açıklamada Bellingham'ın BVB'deki zorlu başlangıç dönemine ilişkin önce şunları söyledi: "Jobe Bellingham, Dortmund'a büyük beklentilerle geldi ve sık sık kardeşiyle (Real'in yıldızı Jude, editörün notu) karşılaştırıldı. Bu muhtemelen ona haksızlıktı çünkü o biraz farklı, daha savunmacı bir oyuncu. Defalarca oyundan çıkmak zorunda kaldı, tam anlamıyla ritim bulamadı ve iyi oynamadı." BVB, Bellingham'ı 2025'te AFC Sunderland'den 30,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Reklam

Hamann sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama geçen kıştan bu yana ortaya koyduğu performans olağanüstü. Bunda teknik direktörün büyük payı var." Bellingham artık Dortmund'un ilk 11'inin vazgeçilmezlerinden biri. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken oyuncu, şimdi de ilk kez İngiltere A Millî Takımı'na çağrıldı. Hamann, "Kardeşinin yarısı ya da dörtte üçü kadar iyi olsa bile Dortmundlular ondan daha çok keyif alacak" dedi.

Bellingham, cumartesi günü Elversberg karşısında alınan 2-1'lik galibiyette de BVB'nin ilk 11'inde yer aldı ve maçın bitimine kısa süre kala oyundan çıktı. Karşılaşmanın ardından 21 yaşındaki oyuncu, gelişiminde başta teknik direktör Niko Kovac olmak üzere kendisine yardımcı olanlara ne kadar minnettar olduğunu DAZN'a şöyle anlattı: "Nihayetinde bana gerçekten yardımcı olan ve millî takıma çağrıldığım bu noktaya gelmemi sağlayan kişi o ve elbette kulüp. Çok mutluyum ve sadece sıkı çalışmaya devam etmek istiyorum."

Reklam

Bellingham, ağabeyi Jude ile birlikte İngiltere Millî Takımı'na gitmek için de büyük heyecan duyuyor: "Eskiden birlikte bahçede ya da parkta oynarken bunu defalarca hayal etmiştik. Bu büyük bir hayal. Henüz gerçekleşmediği için erkenden sevinmek istemiyorum. Ama gerçekten çok heyecanlıyım" dedi.

Getty Images

BVB haberleri: Joane Gadou'ya ödül

Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Joane Gadou, Bundesliga'da ekim ayının çaylağı seçildi.

Reklam

Taraftarlar, kulüp temsilcileri ve seçilmiş Bundesliga uzmanlarının katıldığı oylamada Gadou, Stuttgart'ın genç kalecisi Dennis Seimen ile SC Paderborn'un stoperi Mattes Hansen'i geride bıraktı. Ayın çaylağı ödülünde, 1. hafta itibarıyla 23 yaşından küçük olan, daha önce hiç ilk 11'de yer almamış ve Bundesliga'da en fazla 450 dakika oynamış oyuncular aday gösteriliyor.

Gadou, geçen yaz RB Salzburg'dan Dortmund'a 19,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu ve BVB'de hemen ilk 11'de yer edindi. Bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçın çoğunda iyi bir performans sergileyen 19 yaşındaki Fransız oyuncu, savunmadaki etkileyici olgunluğuyla da dikkat çekti.

Getty Images

Reklam

BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları

Tarih Turnuva Maç 21 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 24 Kasım Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi FC Arsenal - Borussia Dortmund 29 Kasım Pazar (19.30) Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2 Aralık Çarşamba (20.45) DFB-Pokal Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 6 Aralık Pazar (15.30) Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Dortmund