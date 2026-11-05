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BVB, iddia: Borussia Dortmund, Guirassy konusunda Kane'i de düşünüyor

Borussia Dortmund'un santrfor Serhou Guirassy'yi 2028'de sona erecek sözleşmesinin ötesinde de takımda tutmak istemesinde, Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'in de payı olduğu anlaşılıyor.

2024'ten beri BVB'de forma giyen Guirassy, geçmişte uzun süre satış adayları arasında gösterilmişti. Bu nedenle Dortmund'un, Sport Bild'e göre 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini erkenden uzatmak istemesi biraz şaşırtıcı.

Bild gazetesinin haberine göre BVB yöneticileri bu kararı değerlendirirken Kane'in kariyerini de göz önünde bulunduruyor. İngiliz oyuncu, 33 yaşında kariyerinin zirvesinde. Kısa süre önce Ballon d'Or'u da kazandı ve FCB'de olağanüstü bir gol ortalamasına sahip. Kane ve 30'lu yaşlarının ortalarında da en üst seviyede oynayan eski Bayern ve BVB golcüsü Robert Lewandowski (artık Chicago Fire'da), Borussia yöneticileri için Guirassy'ye güvenmeye devam etmenin mantıklı olduğuna dair örnekler.

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Yöneticiler, Gineli oyuncunun en iyi yıllarının henüz başlamış olmasını ve zaten güçlü olan gol ortalamasını ileride daha da yükseltmesini umuyor. Eski BVB teknik direktörü Jürgen Klopp'un FC Liverpool'da görev yaptığı dönemde söylediği şu sözler de Dortmundluların aklında: "Performansın zirvesi mutlaka 20'li yaşların ortasına denk gelmez. 30'lu yaşların başında ve ortasında olmanın büyük avantajı, oyuncunun kariyeri boyunca edindiği deneyim sayesinde durumları daha iyi değerlendirebilmesidir. Böylece birkaç yıl öncesine göre daha iyi bir oyuncu bile olabilir."

Bild'e göre BVB'nin Guirassy'nin sözleşmesini uzatma isteğini artıran bir başka etken daha var: Gine millî takımının oyuncusu yıllık muhtemelen dokuz milyon avronun biraz üzerinde yüksek bir maaş alsa da Lars Ricken ve diğer yöneticiler, Guirassy'nin ayrılması hâlinde onun yerini dolduracak bir oyuncuyu transfer etmenin çok daha pahalıya mal olacağının farkında.

Golcünün kendisini de şu sıralar Dortmund'da hiç olmadığı kadar iyi hissettiği belirtiliyor. Hücumdaki rakibi Fabio Silva ile çok iyi anlaşıyor; ayrıca yazın transfer edilen Joane Gadou ile de yakın arkadaş olmuş durumda. Guirassy'nin, hayalini kurduğu en büyük kulüplerin şu anda kendisiyle pek ilgilenmediğini de artık fark ettiği söyleniyor.

Bu nedenle Guirassy'nin uzun süre daha Borussia forması giyeceği izlenimi doğuyor. Kulüp, 2024'te onun için VfB Stuttgart'a 18 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

Guirassy bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta sekiz gol attı. Ancak çarşamba günü Betis Sevilla'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçı onun için kötü geçti. Guirassy, yarım saati biraz aşkın süre sonra sakatlık nedeniyle oyundan alındı.

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BVB, haber: Kulübe sessizce katılan isim ayrıntılar üzerinde çalışıyor

Borussia Dortmund'u küçük ayrıntılarla ileri taşıyan yeni bir isimden geniş kamuoyunun henüz haberi yok.

BVB, ekim ayından bu yana Scott Tingley adında yeni bir saha bakım sorumlusuna sahip. Sport Bild'in haberine göre çalışmalarının karşılığı şimdiden alınıyor.

Habere göre topun artık Signal Iduna Park'taki çimlerde eskisinden daha hızlı yuvarlanabilmesinde belirleyici katkı Tingley'ye ait. İşin püf noktası şu: İkinci lig ekibi İngiliz FC Watford'dan transfer edilen Tingley, maç öncesi çim biçme düzenini değiştirdi. Çimler artık iç saha maçlarından bir gün önce son kez biçilmek yerine başlama vuruşundan üç saat önce yeniden biçiliyor.

Böylece çimlerin gece boyunca yeniden uzayıp maç sırasında 0,1 ila 0,2 milimetre daha uzun olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Fark çok küçük olsa da Sport Bild gazetesine göre teknik direktör Niko Kovac ve ekibi, oyunun gerçekten hızlandığını düşündükleri için değişiklikten son derece memnun. Bu da BVB'nin kendi stadında olabildiğince baskın bir oyun sergilemesine yardımcı oluyor.

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BVB, haber: Ole Book kış dönemi için olası transfer odağını işaret etti

Borussia Dortmund sportif direktörü Ole Book, BVB'nin yaklaşan kış transfer döneminde hangi bölgeye oyuncu arayabileceğine dair ipucu verdi.

Çarşamba akşamı Betis Sevilla ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde DAZN'da ocak ayındaki olası transferler sorulan Book, önce net bir yanıt vermedi: "O zaman nelerin mümkün olacağını göreceğiz. Bu, başka sakatlıklar yaşayıp yaşamayacağımıza da bağlı." Book, "Şu anki kadromuzdan oldukça memnunuz. Kadro derinliğimiz yeterli" dedi.

Yine de Book sonunda şunları söyledi: "Çok fazla bek oyuncumuz olmadığı büyük bir sır değil. Bu bölgede fazla aksilik yaşamamamız gerekiyor."

Dortmund'un temel dizilişinde kanat bek olarak çoğunlukla Julian Ryerson ve Daniel Svensson görev yapıyor. Bu bölgedeki bir sonraki seçenek ise hücum oyuncusu Maximilian Beier. Yazın transfer edilen sol bek Kaua Prates henüz ciddi bir alternatif olduğunu gösteremediği için Dortmund kadrosunda bek pozisyonlarındaki seçenekler bundan sonra iyice azalıyor. Bununla birlikte stoper Ramy Bensebaini solda da görev yapabilir; acil bir durumda Waldemar Anton da sağ taraf için seçenek olabilir.

Bu bağlamda dikkat çekici bir başka gelişme de var: BVB'nin yazın da takip ettiği belirtilen Zaglebie Lubinli Polonyalı genç orta saha oyuncusu Marcel Regula'nın adı kış transfer dönemi için yeniden gündemde. Ekim ayında Bild, Dortmund'un 20 yaşındaki Regula'yı transfer edip sağ beke dönüştürmek istediğini yazmıştı.

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BVB, haber: Dietmar Hamann, Borussia Dortmund'un şampiyonluk şansını gerçekçi buluyor

Dietmar Hamann, geçen hafta sonu Bundesliga'nın zirvesindeki FC Bayern'e karşı oynanan ve 2-2 biten maçta gördüklerinin ardından Borussia Dortmund'un FCB ile gerçekten çekişmeli bir şampiyonluk yarışına girebileceğine inanıyor.

Eski Bayern futbolcusu, Sky Austria'nın 'Hamann & Stankovic' adlı podcast'inde BVB'nin Allianz Arena'daki performansından etkilendiğini belirterek, "Onlarla başa çıkabileceklerini gösterdiler" dedi. "Biraz şansları olsa da Vincent Kompany göreve geldiğinden beri Münih'te iki kez geriye düşüp geri dönebilen pek az takım oldu."

Konrad Laimer 38. dakikada Bayern'i öne geçirdi. Bir saatlik süre dolduğunda konuk ekip Serhou Guirassy ile eşitliği sağladı. Kısa süre sonra Dayot Upamecano'nun golü Bayern'i yeniden öne geçirse de sonradan oyuna giren Fabio Silva, 89. dakikadaki golüyle Borussia'nın deplasmandan bir puanla dönmesini sağladı.

Dortmund'un büyük gelişim kaydettiğini söyleyen Hamann, "Özgüvenleri yüksek ve artık çok iyi bir kadroları var" dedi. Ancak ona göre en önemlisi şu: "Bence cumartesi günü şu hissi edindiler: 'Evet, Bayern bu yıl yenilebilir olabilir.'"

Sekiz hafta sonunda BVB, FCB ile aynı puanda ancak daha kötü averaj nedeniyle ikinci sırada. Dortmund için cumartesi günü iç sahada ligin yeni takımı Elversberg'e karşı oynayacağı maçta galibiyet şart. Bayern ise Mainz 05'e konuk olacak.

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BVB, haber: Dortmund, Youth League'de A takımdan gelen desteğe rağmen berabere kaldı

Borussia Dortmund U19 takımı, çarşamba günü Betis Sevilla ile evinde oynadığı Youth League maçında A takım kadrosundan gelen oyuncuların desteğine rağmen 2-2'lik beraberlikle yetindi.

Stoper Luca Reggiani ile yazın Brezilya'nın Cruzeiro takımından yedi milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen sol bek Kaua Prates, İspanyollara karşı forma giyerek maç tecrübesi kazandı. BVB'nin gençleri maça hızlı başladı ve Justin Hoy 6. dakikada takımını öne geçirdi.

Ancak Betis kısa süre sonra Ruben de Sa ile eşitliği sağladı (12. dakika). Ardından golcü Bjarki Gardarsson, Borussia'yı yeniden öne geçirdi (23.). Hareketli geçen ilk yarının 27. dakikasında konuk ekip penaltı kazandı ancak BVB kalecisi Aaron Held kurtarışı yaptı. Birkaç dakika sonra ise Fran Batan 35. dakikada maçın sonucunu belirleyen 2-2'lik golü attı.

Şu anda A takımda forma şansı bulması beklenmeyen Reggiani 90 dakika sahada kalırken Prates, bir saatin dolmasına az kala oyundan alındı.

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BVB, fikstür: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları