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Borussia Dortmund Genel Müdürü Carsten Cramer, Felix Nmecha'nın tartışmalı gol sevincine ilişkin konuştu. 57 yaşındaki yönetici, Said El Mala için yürütülen transfer görüşmelerine de ışık tuttu. BVB'den haberler ve transfer iddiaları.

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BVB haberleri: Dortmund yöneticisi Carsten Cramer, Felix Nmecha meselesi hakkında konuştu

Başkan Hans-Joachim Watzke'nin ardından Borussia Dortmund Genel Müdürü Carsten Cramer de Felix Nmecha'nın tartışmalı "taç takma" gol sevinci hakkında konuştu.

Cramer, "colourFIELD tell-a-vision" podcast'inde şunları söyledi: "Yoğun günler geçirdik, bu konu bizi meşgul ediyor. İnsanların da bu konuyla ilgilendiği görülüyor. Birbirinden farklı görüşler karşı karşıya geliyor. Felix'le de iletişim kurdum. Böyle bir şeyin neleri tetikleyebileceğini ona göstermek için kendisiyle mutlaka bir kez daha konuşacağız."

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Cramer sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun yol açtığı tepkiler haklı mı? Benim için nihayetinde belirleyici olan, kişinin gerçekte nasıl davrandığı. Felix Nmecha'nın davranışları kesinlikle kusursuz. Takım içinde ne kadar sevildiği inancından tamamen bağımsız; bu, onun nasıl biri olduğuyla ilgili. Herkese son derece saygılı davranan, çok eğlenceli ve komik, davranışlarıyla en ufak bir eleştiriye bile neden olmayan kusursuz bir insan."

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57 yaşındaki yönetici şöyle devam etti: "Şu anda pek çok insanın kendisini rahatsız hissetmesine neden olan bu sembolizm, ele almamız gereken bir durumu ortaya çıkarıyor. Bunu kendi hâline bırakıp 'Aman Tanrım, bu sizin algınız' demek haksızlık olur. Borussia Dortmund olarak belirli durumlara yaklaşımımız bu değil. Ama bunun zorlayıcı olduğunu kabul ediyorum."

Cramer, kulübe taraftarlardan ve diğer kişilerden bu konuda gelen mesajların genel eğilimini de aktardı. "Şahsen insanların çoğunun bu konudan rahatsız olmadığı ve Felix'e yöneltilen eleştiriyi anlayamadığı izlenimindeyim" diyen Cramer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son birkaç gündür çalışma arkadaşlarımla yaptığım gibi bize gelen mesajları değerlendirdiğimde, bize ulaşan insanların yüzde 80'inin bütün bu tartışmayı anlamadığını, hatta 'Biz bir futbol kulübüyüz, siz neyi tartışıyorsunuz?' dediğini tamamen nesnel ve açık biçimde belirtmem gerekiyor."

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Cramer, Nmecha'nın gol sevincinden rahatsız olanları da anladığını söyledi: "Yine de bu sembolizmin, söz konusu inanç akımının çok uç bir kesimiyle de bağlantılı olması nedeniyle bazı insanların rahatsızlık duymasını elbette anlayabiliyorum. Borussia Dortmund'un birliği benim için önemli. Bu yüzden herkesin hassasiyetlerini ciddiye almalıyım. Mümkün olduğunca çok insanı yanımızda tutabilmek için bu süreçleri en iyi şekilde yönetmek de Aki ile benim görevim."

Cramer son olarak şunları vurguladı: "Bizim için önemli olan şu ve bu görüşümün arkasındayım: Felix son derece hoşgörülü bir insan. Bu, karmaşık bir konu olmaya devam ediyor. Elbette hoş olmayan şey, Felix'in gol sevincinde seçtiği bu sembolizmin, benim şahsen doğru bulmadığım görüşleri de benimseyen bir grup tarafından pazarlama amacıyla kullanılması. Burada sınırlar çizmeliyiz; kulüp içinde bizim görevimiz bu."

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Nmecha, cumartesi günü BVB'nin SV Elversberg karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette attığı iki golün ardından bir kez daha gol sevinci hareketiyle dikkat çekmişti. Bu hareketle "Ballers in God" bünyesindeki "The King's Return"e desteğini göstermişti. Nmecha, başından bir tacı çıkarıyormuş gibi yapıp diz çökerek tacı önündeki çimlere bırakmıştı.

Evanjelik "Ballers in God" ağı, Hristiyan muhafazakâr görüşleri savunmakla; bunlar arasında eşcinselliği günah, kürtajı ise "Şeytan'ın planı" olarak nitelemekle suçlanıyor.

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BVB transfer iddiası: Borussia Dortmund'un yazın bir savunma oyuncusu transfer etmek istediği öne sürülüyor

Bild, Borussia Dortmund'un gelecek yaz için bir stoper aradığını bildirdi.

Aranan oyuncunun genç ve gelişim potansiyeli yüksek olması, ancak aynı zamanda rekabet yaratacak kadar deneyime sahip olması isteniyor. Olası yeni transferin, ilk 11'de yer almak için Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck ve diğer oyuncularla rekabete girmesi bekleniyor.

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Habere göre transfer, uzun vadeli bir yatırım olarak düşünülüyor. İdeal senaryoda yeni oyuncu, önce deneyimli isimlerden öğrenecek ve bir ila iki yıl içinde düzenli olarak ilk 11'de oynayan bir futbolcuya dönüşecek. Dortmund'un planı, deneyimli oyuncularını elinde tutarken gelecek nesli de yetiştirmek; yalnızca bir as oyuncusunu kaybettiğinde harekete geçmek değil.

IMAGO

BVB haberleri: Dortmund'un Said El Mala transferi için yürüttüğü görüşmelerin perde arkası anlatıldı

BVB Genel Müdürü Carsten Cramer, "colourFIELD tell-a-vision" podcast'inde geçtiğimiz yaz Köln'ün oyuncusu Said El Mala için yürütülen zorlu transfer görüşmelerine de değindi. Borussia, millî oyuncu için yaklaşık 50 milyon euro ödemek istiyordu. Bu bedel, kulübün transfer rekorunu açık ara kıracaktı. Ancak Dortmund sonunda görüşmelerden çekildi ve kısa süre sonra Joey Veerman ile Giannis Konstantelias'ı transfer etti. Konstantelias ise gol attığı ilk Bundesliga maçında çapraz bağlarını kopardı.

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Cramer, "Lars Ricken ve Ole Book'un 'Said'i transfer etmek istiyoruz' dediklerini çok iyi hatırlıyorum. Sonra bir araya gelip ne kadar ileri gideceğimizi konuştuk. Borussia Dortmund olarak daha önce bu ölçekte yapmadığımız bir teklif sunduk" dedi.

Ancak daha sonra parayı iki oyuncuya harcamaya karar verdiklerini belirtti. Cramer, "Bu bir B planı da değildi; başından beri değerlendirdiğimiz bir seçenekti. Bir noktada sportif kararları verenler, 'Bu bizim için artık çok büyük bir risk, bunu yapmayacağız' dedi. Sonra da bu yolu seçtiler" diye konuştu.

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Cramer, Konstantelias'ın ağır sakatlığının kendisi için büyük bir darbe olduğunu da kabul etti. "O anda 2-0 öndeydik ve harika bir ilk yarı oynamıştık ama yaşananlar bütün sevincimi alıp götürdü. Çünkü hepimiz nasıl bir cevher bulduğumuzu kısa sürede fark etmiştik" diyen Cramer, şöyle devam etti: "Lars, Ole ve Niko elbette neler yapabileceğini biliyordu ama dürüst olmak gerekirse geri kalanımız onu daha önce gerçekten izlememiştik. Bu, gerçekten çok kötü bir andı. Bütün hafta sonu kendime gelemedim."

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