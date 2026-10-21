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BVB, Guirassy sayesinde kazandı: "Biraz karışık duygular içindeyim"

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BVB, iddia: Niko Kovac'ın sözleşmesine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı

Teknik direktör Niko Kovac, kısa süre önce BVB ile sözleşmesini bir kez daha uzatarak 2029'a kadar geçerli hâle getirdi. Sport Bild'in edindiği bilgiye göre sözleşmede başarı primlerinin yanı sıra "işten çıkarma maddesi" olarak adlandırılan bir hüküm de bulunuyor.

Buna göre Kovac ile kulüp yönetimi, 55 yaşındaki teknik direktörün başarısız olması hâlinde sözleşmenin derhâl feshedilmesi konusunda anlaştı. Olası görevden alma tarihinde, Haziran 2029'a kadar kalan maaşı hesaplanacak ve bunun yüzde 50'si Kovac'a ödenecek.

Avantajı şu: BVB, Kovac'ı maaş listesinden çıkarabilecek; Kovac da bonservis bedeli ödemek zorunda kalmayacak başka kulüplerle hemen görüşebilecek.

Gelecek maçlar BVB Bundesliga 12:30 SGE

Başarı hâlinde ise Kovac'ı birden fazla prim bekliyor. Yaklaşık 5 milyon euro olduğu belirtilen temel maaşına ek olarak şampiyonluk için 1,2 milyon euro daha alacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanması hâlinde de aynı tutarda prim kazanacak. Ayrıca Almanya Kupası'nı kazanırsa hesabına 500.000 euro yatacak.

Geçen sezonun sonunda başladığı belirtilen görüşmelerde Kovac, bu kez uzun vadeli bir sözleşmede ısrar etti. Ağustos 2025'te sözleşmesinin yalnızca bir yıl daha uzatılmasını kabul etmişti. Şimdi buna iki yıl daha eklendi. Bu da sportif direktör Ole Book ve genel müdür Lars Ricken ile birlikte bir şeyler inşa etmek istediğinin açık bir işareti.

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BVB, haber: Sabah karşısında iki gol atan Guirassy, Kane'i yakaladı

Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'un salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 2-1 yendiği maçta harika bir gün geçirdi. Attığı iki golle sarı-siyahlıların maçın yıldızı oldu. Bu, forvetin 2024/25 sezonunun başlangıcından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde iki gol attığı yedinci maçtı. Böylece bu kategoride Bayern yıldızı Harry Kane ile zirveyi paylaştı. Guirassy maçın ardından, "Biraz karışık duygular içindeyim" dedi. "Galibiyetten mutluyum, takım için önemliydi. Ama bazı fırsatları kaçırdık."

Sabah karşısında attığı gollerle Gineli oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını dörde çıkardı. Son düdüğün hemen ardından gol krallığı yarışında Stuttgartlı Ermedin Demirovic, Club Brugge'den Nicolo Tresoldi ve Erling Haaland (Manchester City) ile birlikte zirvedeydi.

Azerbaycan şampiyonu karşısındaki galibiyet, sonuçlar açısından düşüş yaşayan Dortmund için son derece önemliydi. BVB, bu maçtan önce tüm kulvarlarda üst üste üç karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Dortmund ayrıca geçen hafta Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Bodö/Glimt'e 1-0 yenilmişti. Üç maçın ardından hanesinde altı puan bulunuyor.

Sarı-siyahlılar cumartesi günü yeniden Bundesliga'da sahaya çıkacak. BVB, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

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BVB, haber: Borussia Dortmund kısa süreli krizini bitirdi; Kovac memnun, Book rahatladı

BVB Teknik Direktörü Niko Kovac, Sabah karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından takımının hücum oyunundan memnun olduğunu belirtti.

BVB'nin teknik direktörü, "Bugün hücumda gerçekten iyi bir maç çıkardık, çok sayıda fırsat yarattık. Bunların yalnızca yarısını değerlendirseydik kesinlikle üç veya dört farklı kazanırdık" dedi. Bununla birlikte, takımının kendi hatalarıyla rakibe tekrar tekrar fırsat verdiğini de kabul etti: "Birkaç kez küçük hatalar yaptık ve böylece rakibi yeniden oyuna soktuk. Zorlu bir mücadeleydi ama galibiyeti tamamen hak ettik."

Sportif direktör Ole Book da bu önemli galibiyetin ardından olumlu bir değerlendirme yaptı. Yalnızca üç puanın önemini vurgulamakla kalmadı, son dönemdeki olumsuz sonuçların ardından oluşan zorlu duruma da değindi. Book, "Böylesine uzun bir yolculuğa çıktığınızda, üstelik bunu sadece biz değil taraftarlar da yaptığında, üç puanı aldığımız için daha da mutlu oluyoruz. Norveç'teki yenilginin ardından bu puanlar çok önemliydi. Galibiyetsiz geçen üç maçtan sonra yeniden kazanmak elbette iyi geliyor" dedi.

Sportif direktör de Kovac gibi, kaçan fırsatlara rağmen takımın oyununda gelişme gördü. Book, "Bugün fırsatları değerlendirme konusunda daha etkili olsaydık bu kesinlikle işimize yarardı. Öte yandan oyun açısından belirgin bir adım attık" değerlendirmesinde bulundu.

Bu görüşü, ortaya koyduğu üstün performansla dikkat çeken ve 2-1'lik galibiyeti getiren golün asistini yapan Joey Veerman da paylaştı. Orta saha oyuncusu, özellikle geçen haftaya kıyasla belirgin bir gelişme gördüğünü söyledi ancak gol önündeki bitiricilik eksikliğinden de yakındı. Veerman, "Çok sayıda fırsat yarattık. Geçen haftayla karşılaştırınca bugün, yarattığımız fırsatlar ve oynama biçimimiz açısından gerçekten iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ama evet, maçı koparmalıyız. Çok daha fazla gol atmalıydık" dedi.

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