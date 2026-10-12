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BVB, transfer iddiası: Luca Reggiani'nin kışın ayrılması giderek daha olası görünüyor

Ruhr Nachrichten'in haberine göre Luca Reggiani, BVB'de giderek daha fazla "gözden çıkarılıyor". Buna göre, kışın takımdan ayrılması ihtimali de giderek güçleniyor.

Son derece yetenekli 18 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Niko Kovac'ın stoper tercihleri arasında artık yalnızca altıncı sırada görünüyor. Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joane Gadou ve Ramy Bensebaini'nin yanı sıra, yaz hazırlık döneminin en çok öne çıkan isimlerinden biri olan Filippo Mane de şu anda onun önünde. Emre Can'ın da ağır sakatlığından döndüğünde Reggiani'nin önüne geçmesi bekleniyor.

Genç İtalyan, cuma günü SV Werder Bremen ile 2-2 berabere kalınan maçın tamamını da yedek kulübesinde geçirdi. Ardından Reggiani, Regionalliga West'te forma giydi. BVB'nin U23 takımıyla SG Wattenscheid 09 karşısında 3-2 kazanılan maçta 45 dakika oynadı.

Gelecek maçlar BOD Şampiyonlar Ligi 15:00 BVB

Reggiani'nin ayrılacağına dair söylentiler haftalardır gündemde. Kışın gerçekleşecek bir transfer, Dortmund'a milyon avro düzeyinde tek haneli bir bonservis geliri sağlayabilir. Yaz aylarında Milano'nun iki büyük kulübü AC Milan ve Inter'in yanı sıra Southampton FC'nin de oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü. Reggiani'nin kalmayı bilinçli olarak seçtiği, ancak duyumlara göre artık fikrini değiştirdiği belirtiliyor.

Öte yandan Reggiani'nin satılması, Borussia'ya Marcel Regula'yı kadrosuna katmak için mali hareket alanı sağlayabilir. Polonyalı hücum yeteneği, Giannis Konstantelias'ın dizinden ağır şekilde sakatlanmasının ardından yaz aylarında sportif direktör Ole Book ve kulüp yönetiminin gözdesi olmuştu. Ancak sarı-siyahlılar bunun yerine Arsenal FC'den Ethan Nwaneri'yi kiraladığı için transfer gerçekleşmedi. Bir sonraki transfer döneminde yeniden girişimde bulunulabilir.

Regula'nın kulübü Zaglebie Lunin'in 8 milyon avroya kadar bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Reggiani'nin ayrılması, bu transferin maliyetini karşılayabilir.

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BVB, haber: Lars Ricken'den Dortmund'un yıldızlarına net mesaj

BVB'nin maçın sonlarına doğru 2-0 önde olduğu SV Werder Bremen karşılaşmasında aldığı hayal kırıklığı yaratan 2-2'lik beraberliğin ardından, sportif işlerden sorumlu genel müdür Lars Ricken takımından "bir reaksiyon" bekliyor.

Ricken, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Bremen'le oynadığımız 2-2'lik maçtan doğru dersleri çıkarmalıyız. Böyle puan kayıpları yaşanmamalı ama bazen olabilir. Bayern de kazanamadığında daha da can sıkıcı oluyor!" dedi. Bununla birlikte 50 yaşındaki yönetici, yeni bir mentalite tartışmasını başlamadan bitirmeye çalıştı. "Takımı şimdi kesinlikle yerden yere vurmayacağız. Bu sezon ve geçen sezon güvenimizi kazandı."

Üstelik BVB'yi gelecek çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Bodö/Glimt karşısında önemli bir mücadele bekliyor. Ricken, "Norveç'te Şampiyonlar Ligi'ne müthiş bir başlangıç yapma fırsatımız var" dedi.

Ricken'a göre Dortmund'un, geçen sezonun Norveçli sürpriz takımıyla hâlâ "görülecek bir hesabı" var. Borussia, lig aşamasında kendi sahasında 2-1'lik üstünlüğünü koruyamamış ve maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Ricken, son 16 turuna doğrudan katılma mücadelesinde kaybedilen puanların BVB'ye "çok ağır geldiğini" söyledi.

BVB sonunda play-off turundan geçmek zorunda kaldı. Teknik direktör Niko Kovac'ın takımı ilk maçı 2-0 kazanmış olsa da Atalanta Bergamo'ya rövanşta 4-1 gibi ağır bir skorla yenilerek sürpriz biçimde elendi.

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BVB, fikstür: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları

Tarih Turnuva Maç 14 Ekim Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi FC Bodö/Glimt - Borussia Dortmund 17 Ekim Cumartesi (15.30) Bundesliga Union Berlin - Borussia Dortmund 20 Ekim Salı (18.45) Şampiyonlar Ligi Sabah FK - Borussia Dortmund



