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Beier'in geç gelen golü BVB'ye Frankfurt karşısında galibiyeti getirdi

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BVB haberleri: Maximilian Beier, Frankfurt karşısındaki galibiyet golünün ardından özel bir ödül aldı

Dart yıldızı Stephen Bunting'in gözleri önünde Eintracht Frankfurt karşısında Borussia Dortmund'a 1-0'lık galibiyeti getiren harika bir gol attı, ardından da çok özel bir galibiyet ödülü aldı. Dart hayranı olarak bilinen Maximilian Beier için cumartesi akşamı neredeyse kusursuz geçti.

Bir BVB taraftarı, maçın ardından hücum oyuncusuna pazar günü Dortmund'da düzenlenecek Avrupa Dart Şampiyonası'nın çeyrek final maçları için bir bilet bile ulaştırdı. Teknik direktör Niko Kovac aracılığıyla kendisine ulaşan hediye için Sky'a konuşan Beier, "Yarın kesinlikle gideceğim, evet" diyerek sevincini dile getirdi.

Avrupa Dart Şampiyonası'nın pazar günkü çeyrek finalinde Gerwyn Price ile karşılaşacak Bunting'in Signal Iduna Park'a gelmesi de Beier için elbette özeldi. Beier, daha önce Bunting'e karşı oynadığı bir dart maçında ondan "bir leg aldığını" söyledi ve BVB içinde "kesinlikle" en iyi dart oyuncusunun kendisi olduğunu belirtti. Futbolu bıraktıktan sonra olası bir dart kariyerine değinen Beier, Bunting'in kendisine "kariyerimden sonrası için potansiyelim olduğunu söylediğini" de anlattı.

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Gelecek maçlar BVB DFB Kupası 15:45 SVW

BVB haberleri: Eski Dortmundlu transferde yardımcı olabilir

Borussia Dortmund'un geçen yaz Polonyalı orta saha yeteneği Marcel Regula'yı transfer etmeyi değerlendirdiği öne sürülmüştü. Son dönemde çıkan haberlere göre BVB, kış transfer döneminde yeniden girişimde bulunmak istiyor.

Eski Dortmundlu Zlatan Alomerovic'in, Regula'nın Polonya birinci lig ekibi Zaglebie Lubin'deki takım arkadaşı olması bu açıdan avantaj sağlayabilir. 35 yaşındaki kaleci, bir dönem BVB'nin altyapısında oynamış ve 2010 ile 2015 arasında Borussia'nın ikinci takımıyla 112 resmî maça çıkmıştı.

Alomerovic, Regula'yı Dortmund'a gitmeye bizzat ikna etmeye çalışabilir mi? Her hâlükârda 19 yaşındaki oyuncuya, BVB'ye transfer olması hâlinde yardım edeceğinin sözünü verdi. Alomerovic, Kanal Sportowy 'ye yaptığı açıklamada Regula için, "Almanya'daki ev konusuna gelince: Somut teklifler gelir gelmez seçim yapmasına yardımcı olacağım" dedi.

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BVB haberleri: Kovac'tan Kompany'ye geçmiş olsun dileği: "Zamana ihtiyacı var"

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye geçmiş olsun dileklerini iletti ve Belçikalıya iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu tüm zamanın tanınması gerektiğini vurguladı.

Kovac, BVB'nin cumartesi akşamı Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendiği maç öncesinde Sky'a yaptığı açıklamada, "Bu aşamada önemli olan, ona dinlenme imkânı tanımak. Zamana ihtiyacı var çünkü böyle bir teknik direktörlük görevinin ne kadar yorucu olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

Kompany, ikinci takımın antrenmanını izlerken Bayern'in antrenman tesislerinde yere yığılmasının ardından cuma gününden bu yana Münih'teki bir hastanede tedavi görüyor ve tetkiklerden geçiriliyor. Bayern'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in cumartesi sabahı vurguladığı üzere Kompany'nin durumu stabil, ancak Belçikalı teknik direktör haftalarca Bayern'in başında olamayabilir.

Kovac, Kompany için "Elbette tüm futbolseverler gibi ben de ona yalnızca en iyisini diliyorum. Umarım kısa sürede iyileşir ve yeniden sahaya dönebilir" dedi.

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BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları

Tarih Turnuva Maç 27 Ekim Salı (20.45) Almanya Kupası Borussia Dortmund - Werder Bremen 31 Ekim Cumartesi (18.30) Bundesliga Bayern Münih - Borussia Dortmund 4 Kasım Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Betis Sevilla 7 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga Borussia Dortmund - SV Elversberg 21 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund



