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Niklas Süle, profesyonel kariyeri boyunca yaşadığı kilo sorunlarını bir kez daha anlattı ve bazı kaçamaklarını itiraf etti. Borussia Dortmund'un genç yeteneği Mussa Kaba ise yeni bir aksilikle karşı karşıya. İşte BVB'den haberler ve iddialar.

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BVB'den haberler: Niklas Süle kilo sorunlarını anlattı

"After The Final Whistle" podcast'inde konuşan Niklas Süle, kariyeri boyunca belki "bir keresinde üç bira içtiğini ve McDonald's'ta fazla sık yemek yediğini" açıkladı. Ancak "önümdeki 15 yılı yalnızca bunun için yaşayacağım hissine kapılmak istemedim. Hayat, yalnızca tek bir şey yapmak için çok kısa" dedi.

Süle, Bayern Münih ve BVB'de geçirdiği dönemlerde defalarca kilo sorunlarıyla mücadele etmişti. Buna çok sayıda sakatlık da eklenmişti. Yazın Borussia Dortmund'la sözleşmesinin sona ermesiyle kariyerini noktaladı. Süle, "Futbolu her zaman sevdim ama her gün her şeyini futbola veren bir oyuncu hiç olmadım. Futbol benim hayatım değildi" dedi.

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Yine de "bir dönüm noktası yaratmayı" denedi. Süle, bir keresinde dört haftada 11 kilo verdiğini söyledi. Bunu tam olarak ne zaman yaptığını belirtmedi. Ancak söz konusu dönem, BVB'nin antrenmanlarının başlangıcına çok formda döndüğü 2024 yazı olabilir.

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"Özel bir fizyoterapist, özel bir aşçı tuttum ve bir ev kiraladım. Dört hafta boyunca her gün üç kez antrenman, her gün yemek. Sanırım 1500 kaloriydi" diyen Süle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tuhaf ama harika ve gerçekten zorlu bir dönemdi. Harikaydı çünkü kendimle gurur duyuyordum. Bu, uzun süredir uğruna çalıştığım bir şeydi. Başarmak istediğim bir şeydi. Futbolda bir süredir biraz eksikliğini hissettiğim şey de buydu."

Süle, bu konudan hareketle "futbol sektöründeki bir soruna" da dikkat çekti: "Her oyuncu aynı değil ve her oyuncu bir hisse senedi değil; insan. İnsan, kendi konuştuğu gibi konuşabileceğini giderek daha az hissediyor. Yüksek performans ve para üzerine kurulu bu işte dürüstlük kötüye giden bir yönde değişti. Bu yalnızca benim görüşüm ama birçok oyuncunun aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Katılıp katılmamaları da umurumda değil çünkü bu her zaman savunduğum görüşlerden biriydi."

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Futbol artık 31 yaşındaki Süle için yalnızca bir hobi. Şu anda amatör kulüp SV Tiefenbach'ta oynuyor. "Elbette farklı türde bir baskı var. Soyunma odasındaki o sohbetler, fizyoterapi odasına gidip arkadaşlarınla biraz saçmalamak, bir ya da yarım yıl futbola ara vermek istemememin de başlıca nedeniydi. Bir yere gidip hâlâ bir takımın parçası olmak istedim. Farklı bir seviyede, farklı bir tarzda. Para olmadan ama keyif alarak" dedi.

Süle, kendisi etrafındaki ilginin "artık biraz azaldığını" da memnuniyetle ekledi: "Buna gerçekten seviniyorum çünkü dokuzuncu lige gidip ilk maçta saha kenarında beş, altı, yedi kamera ekibi görmek istemiyorum. Oraya gidip maçtan sonra üç bira içmek, arkadaşlarımla birlikte olmak, iyi vakit geçirmek ve hayatımı yaşamak istiyorum."

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BVB'den iddia: Genç yetenek Mussa Kaba'ya yeni darbe

Mussa Kaba, BVB altyapısının en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Ancak defansif orta saha oyuncusu yaklaşık beş haftadır maçları kenardan izlemek zorunda. Ruhr Nachrichten'in haberine göre şimdi de yeni bir aksilik yaşadı.

Kaba, ekim başında Borussia Dortmund U23 takımının Regionalliga Süd'de SG Wattenscheid 09'a karşı oynadığı iç saha maçında omzunu çıkarmıştı. Şimdi buna omzundaki bir bağ sakatlığı da eklendi ve dönüşü daha da gecikti.

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Haberde sahalardan ne kadar uzak kalacağı belirtilmedi. Ancak 17 yaşındaki oyuncunun bu yıl yeniden sahaya çıkması pek olası görünmüyor. Dortmund rezerv takımının sportif direktörü Ingo Preuß ise Ruhr Nachrichten'in sorusu üzerine ayrıntı vermekten kaçındı. "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceklerini" söyleyen Preuß, olası bir dönüşe kadar "birkaç hafta" geçeceğini belirtti.

Bu, Kaba'nın henüz başındaki kariyerinde yaşadığı ilk aksilik olmaktan çok uzak. 2025 yazında dizindeki iltihaplanma nedeniyle dört ay sahalardan uzak kaldı. Ekimde kas sorunları, Ocak 2026'da ise ayak bileği sakatlığı nedeniyle bir ayı aşkın süre forma giyemedi. Üstelik hepsi bu kadar değil: Marttan eylüle kadar büyüme atakları, bunlara bağlı kas dengesizlikleri ve şiddetli kalça ağrıları nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

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Kaba, bu sezon şimdiye kadar Regionalliga'da mücadele eden takımın formasını beş kez giydi. Gol ya da asist katkısı yapamadı.

BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları

Tarih Organizasyon Maç 21 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 24 Kasım Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi FC Arsenal - Borussia Dortmund 29 Kasım Pazar (19.30) Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2 Aralık Çarşamba (20.45) Almanya Kupası Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 6 Aralık Pazar (15.30) Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Dortmund