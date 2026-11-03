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BVB'den haberler: Matthias Sammer, Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac'ı savundu

Borussia Dortmund, sekiz Bundesliga maçının ardından Bayern Münih ile birlikte puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Buna rağmen sarı-siyahlıların oyun tarzı tartışılmaya devam ediyor. Özellikle zaman zaman sonuca odaklanan ve pek gösterişli olmayan futbolu, bazı gözlemcilerin eleştirilerine yol açıyor.

BVB danışmanı Matthias Sammer bu itirazları anlamıyor. Sky90 programında teknik direktör Niko Kovac'a destek veren Sammer, özellikle insanlarla ilişkilerindeki becerilerini öne çıkardı.

"Oyunculara karşı da bir centilmen gibi. Kendine özgü bir duruşu var. Hep insan yönetiminin günümüzde her zamankinden daha önemli olduğunu söylüyoruz ama yine de yalnızca taktik konuşuyoruz. Şimdi söyleyeceğim biraz abartılı ama onun insan yönetimi ve güvenilirliği özel", dedi Sammer.

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Sammer, Kovac'ın lehine bir başka gerekçe olarak Hırvat teknik direktör yönetimindeki sportif gelişimi de gösterdi. Dortmund'un, Kovac'ın Şubat 2025'te göreve başlamasından bu yana istikrarlı biçimde geliştiğini söyledi. Sammer, "Geldiğinden beri atılan temeller inanılmaz", dedi.

Sammer, Dortmund'un oyun tarzına ilişkin süregelen tartışmaları ise özellikle anlamakta zorlandığını belirtti. Kovac'ın Bundesliga'da maç başına ortalama iki puanla güçlü bir karnesi olduğunu vurguladı.

Buna rağmen Kovac'ın çalışmalarına yönelik şüphelerin tekrar tekrar dile getirilmesi, eski milli futbolcuya anlaşılmaz geliyor. 59 yaşındaki Sammer, "Almanya'da homurdanmalardan ve benzeri şeylerden söz edilmesini kabul edemem. Bunların hiçbiri somut değil. Bunu anlayamıyorum", dedi.

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BVB'den haberler: Marc Bartra, Dortmund'a dönüşü hakkında konuştu

Borussia Dortmund, çarşamba akşamı saat 21.00'de Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'dan Real Betis ile karşılaşacak. Böylece 2016-2018 yılları arasında BVB forması giyen ve 11 Nisan 2017'de Dortmund takım otobüsüne düzenlenen saldırıda yaralanan tek takım üyesi olan Marc Bartra ile de karşı karşıya gelecek.

Artık 35 yaşında olan ve BVB formasıyla 51 resmî maça çıkan İspanyol futbolcu, bugün bu olay hakkında konuşmak istemiyor. Ancak SID ajansına, "Hayata, aileme, takım arkadaşlarıma ve bazen sıradan gördüğümüz küçük şeylere daha çok değer vermeyi öğrendim", dedi. Şehirle kurduğu özel bağın da buradan doğduğunu belirterek, "Bu yüzden Dortmund'un kalbimde her zaman özel bir yeri olacak", diye ekledi.

Bartra, ayrılığından neredeyse dokuz yıl sonra yeniden Dortmund Stadı'nın çimlerine çıkacak. Bu dönüşte Real Betis'i böylesine özel bir Avrupa organizasyonunda temsil edecek olması onun için çok şey ifade ediyor. "Geri dönüp Betis'i böyle özel bir organizasyonda temsil etmek bir hediye", dedi. "Bunun için çok heyecanlıyım ve Dortmund'la aramda güçlü bir bağ hissediyorum."

Bartra, dönüşünde en çok Signal Iduna Park'taki atmosferi sabırsızlıkla bekliyor. "Bazı statları duyarsınız, bazılarını ise hissedersiniz. Harika statlarda oynayabilirsiniz ama Westfalenstadion'daki hissi kelimelere dökmek zor. Müthiş bir enerji." Bartra, bu atmosferde "stadın kendi hayatı varmış gibi" hissettiğini belirterek, "Yer bile titriyor. Bunu bizzat yaşamak gerek", dedi.

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BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları