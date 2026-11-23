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2. Bundesliga'da forma giyen bir oyuncu, BVB'nin kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Kulüp yöneticileri ise genel kurulda Felix Nmecha'ya destek verdi. Borussia Dortmund'dan haberler ve iddialar.

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BVB'den haberler: U21 millî oyuncusu Borussia Dortmund'un ilgisini doğruladı

2. Bundesliga lideri Hertha BSC'nin savunma yeteneği Linus Gechter, Borussia Dortmund'un kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

Pazar günü Energie Cottbus deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Sky yayınında BVB'nin iddia edilen ilgisi sorulan Gechter, "Böylesine büyük bir kulübün ilgilenmesi benim için inanılmaz bir onur. Ama ben buradayım" yanıtını verdi. kicker kısa süre önce Dortmund yöneticilerinin 22 yaşındaki Berlinli oyuncuyu stoper bölgesini güçlendirmek için en önemli adaylardan biri olarak gördüğünü yazmıştı .

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Ramy Bensebaini ile hâlen sakat olan Emre Can'ın sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olması ve genç oyuncular Filippo Mane ile Luca Reggiani'nin geleceklerinin belirsizliği nedeniyle BVB'nin yakında stoper bölgesine takviye yapması gerekebilir. Gechter'in Hertha'daki istikrarlı ve güçlü performanslarıyla Dortmund'un dikkatini çektiği belirtiliyor.

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Almanya U21 millî oyuncusunu ayrıca cazip kılan, Hertha ile sözleşmesinin gelecek yaz sona erecek olması. Mevcut duruma göre Gechter, gelecek sezon için bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek. Yaklaşan kış transfer dönemi ise Berlin ekibinin kendi altyapısından yetişen oyuncu için bonservis bedeli kazanabileceği son fırsat olacak.

2. Bundesliga'nın rahat bir farkla lideri olan Hertha'da ilk 11'in değişmez isimlerinden Gechter, pazar günü şu sözleri de söyledi: "Berlinli biri olarak zirvede olmanın tadını çıkarıyorum. Şimdi (ikinci sıradaki Nürnberg'in, editörün notu) on puan önündeyiz ve bu, daha fazlası için insanı gerçekten heyecanlandırıyor. Anı yaşıyorum." Savunma oyuncusunun yetiştiği kulüple güçlü duygusal bağı ve başkent ekibiyle Bundesliga'ya yükselme ihtimali göz önüne alındığında, Hertha'dan sezon ortasında ayrılması pek olası görünmüyor.

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Hertha Teknik Direktörü Stefan Leitl de doğal olarak Gechter'in ayrılmasına kesinlikle izin vermek istemiyor. Cottbus'taki galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, BVB'nin iddia edilen girişimleri konusunda oyuncusundan çok daha temkinli konuştu: "Niko (Kovac, editörün notu) onu gerçekten istediğini söylemek için henüz benimle iletişime geçmedi. Dolayısıyla bu bir söylenti. Bu oyuncuyu neden gönderelim ki?"

Leitl, Gechter'in ocak ayında ayrılmasının Hertha için hiçbir şekilde "kazançlı bir durum" olamayacağını vurguladı. Berlin ekibinin başarılı teknik direktörü, "Birinin görüşmelere başlamayı düşünmesi hâlinde bunun için mücadele edeceğim: Linus kalmalı" dedi.

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BVB'den haberler: Watzke ve Cramer'den Nmecha'ya destek

Borussia Dortmund Kulüp Başkanı Carsten Cramer, Felix Nmecha'nın tartışmalı taç sevinciyle ilgili tartışmada oyuncuya tam destek verdi. Bundesliga liderinin pazar günkü genel kurulunda konuşan Cramer, "Borussia Dortmund olarak Felix Nmecha gibi bir oyuncumuza söz söyletmeyiz. Kulübümüzün bir oyuncusu, kamuoyu önünde her zaman desteklenmeyi ve kendisine güç verilmesini hak eder" dedi.

Cramer, "Bu sembolün o şekilde yorumlanmasının insanlar için ne anlama geldiğini bildiğimde, Felix'in gol sevincinin son kısmına yöneltilen eleştiriyi anlayabiliyorum" dedi ve ekledi: "Ama bize, bunu doğru değerlendirebileceğimizi bilecek kadar güvenmenizi de isterim."

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Nmecha'ya seslenen Cramer, "bu durumun üstesinden geleceklerini" belirterek, "Bu sembol yüzünden insanlar kendilerini böylesine incinmiş hissettiğinde gösterdiğin anlayış için de sana teşekkür ederim" dedi. Cramer, "Sonuçta bu noktaya nasıl gelindiğini birlikte unutalım" diye devam etti. Son sözleri, salondaki üyelerden alkışların yanı sıra bazı yuhalamalar da aldı.

Başkan Hans-Joachim Watzke de millî oyuncunun arkasında durdu. Watzke, "Felix Nmecha Borussia Dortmund'da inancını gösterebilir mi? Kesinlikle evet" dedi.

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Watzke, "Kendini sürekli sorgulamalısın. Doğru olduğunu düşündüğün davranışın bir kulübü bölüyor olabilir mi?" diye sordu ve şöyle devam etti: "Eğer durum buysa ve bu yüzden artık kendini pek iyi hissetmediğini düşünüyorsan, belki bazı şeyleri biraz yeniden gözden geçirip herkes için yeniden kabul edilebilir hâle getirmen gerekir."

Watzke, "Bu sözlerim özellikle Felix için geçerli değil. Harika bir insan olduğu için onu her zaman sonuna kadar destekleyeceğim" dedi ve ekledi: "Bu hepimiz için geçerli. Karşımızdakini anlamaya çalışmalı ve davranışlarımızı belki de genel bir uzlaşıya varabileceğimiz şekilde düzenlemeliyiz. Sanırım bu yolda ilerliyoruz."

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Nmecha'nın hayalî bir tacı çıkarıp bırakma hareketiyle yaptığı gol sevinci, Evanjelik "Ballers in God" ağıyla ilişkilendiriliyor. Nmecha'nın millî aradan önce SV Elversberg karşısında bu hareketi yapmasının ardından, jestle ilgili yeniden hararetli bir tartışma başlamıştı. Nmecha, cumartesi günü Borussia Mönchengladbach deplasmanında 1-0 (0-0) biten maçtaki golünden sonra farklı bir hareket yaptı ancak daha sonra gelecekte taç sevincini yeniden sergileyebileceğini ima etti. (SID)

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BVB'den haberler: Watzke, Harry Kane'in sakatlığı hakkında konuştu

Rakipten geçmiş olsun dileği: Borussia Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke, Bayern Münih'in sakat golcüsü Harry Kane'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Bundesliga liderinin pazar günkü genel kurulunda Watzke, "Şimdi size belki tuhaf gelecek ama cuma günü Harry Kane'in sakatlanması da beni düşündürdü" dedi.

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BVB yöneticisi, kendi ifadesine göre lig başkanı sıfatıyla da konuştu. "Harry Kane yalnızca kusursuz bir sporcu ve harika bir futbolcu değil; hepimizin çok sevdiği Bundesliga'mıza da muazzam bir parlaklık kazandırdı. Bu nedenle, bugün rakibi Borussia Dortmund'un genel kurulundan kendisine içten geçmiş olsun dilekleri iletmenin yanlış olmadığını düşünüyorum" dedi.

Kane, 1. FC Köln'e karşı oynanan ve 1-1 biten iç saha maçında sol ayak bileğindeki sindezmoz bağını yırtmış ve cumartesiye bağlanan gece ameliyat edilmişti. 33 yaşındaki oyuncu birkaç ay forma giyemeyecek. (SID)

Getty Images

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BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları

Tarih Turnuva Maç 24 Kasım Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi Arsenal - Borussia Dortmund 29 Kasım Pazar (19.30) Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2 Aralık Çarşamba (20.45) Almanya Kupası Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 6 Aralık Pazar (15.30) Bundesliga Schalke 04 - Borussia Dortmund 9 Aralık Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Inter