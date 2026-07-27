Bu makale ilk olarak 28 Kasım 2022'de yayımlandı ve şimdi güncellendi.

Neredeyse saati ona göre ayarlayabilirsiniz. Dakikası dakikasına değil ama yaklaşık zaman hep aynıdır. Borussia Dortmund sahasında oynadığında ve maçta yaklaşık bir saat geride kaldığında anons gelir. 1995'ten beri.

Ancak bir şart var: Bu, Bundesliga'da oynanan bir BVB iç saha maçı olmamalı. Bu şart sağlandığında ve yalnızca o zaman şu çağrı duyulur: "Bay Pieper, lütfen Kuzey Tribünü altındaki bilgi standına gelsin." Bunun farklı versiyonları da vardır, bazen kulüp müzesi "Borusseum"un girişine ya da 26 numaralı girişe gelmesi istenir. Ama her zaman bir Bay Pieper anons edilir.

Bu Bay Pieper da neredeyse tüm durumlarda gerçekten stadyumda olurdu. Ancak isteğe hiçbir zaman uymazdı ve BVB taraftarı olanlar da aslında bunu bilir. Çünkü sürekli aranan Bay Pieper'ın gerçek adı Gerd'di ve Eylül 2021'e kadar Sarı-Siyahlılar'da yönetici olarak görev yaptı. Temmuz 2024'ün başında, uzun süren bir hastalığın ardından 80 yaşında hayatını kaybetti.

Gerd Pieper, Dortmund'un gerçek yüzlerinden biriydi. Çocukluğundan beri BVB taraftarı olan ve 1983'ten itibaren kulüp üyesi de olan Pieper, 2003'ten bu yana kulübün denetim kurulunda yer alıyordu. Onu buna eski başkan Gerd Niebaum ikna etti. Bir yıl sonra Pieper başkanlığı devraldı, Kasım 2008'de ise buna başkan yardımcılığı görevi eklendi. Genel müdür Hans-Joachim Watzke, sağlık nedenleriyle görevden ayrılmasının ardından onu "grand seigneur" olarak nitelendirdi.

BVB ve Pieper sunar: "Seyirci sayısııııı"

Bay Pieper'ın stadyumda aranmasının kökeni ise en sevdiği kulüpte görev almaya başlamasından çok daha eskiye dayanıyordu. Pieper, 1969'dan itibaren ailesinin kurduğu ve Herne merkezli "Stadt-Parfümerie Pieper" parfümeri zincirinin sahibiydi. Üç buçuk yıl önce şirketi oğullarına devretti; bugün onların elinde 150'den fazla şube ve 1100'ün üzerinde çalışan bulunuyor.

Ancak şirket, Kasım 2025'te öz yönetim kapsamında iflas başvurusunda bulundu. Son olarak Fransız yatırımcı ve girişimci Konckier ailesi tarafından devralındı. Yeni patron Johanna Schlurmann da Ruhr Nachrichten'e, yıllardır süren sponsorluğun artık gelecekte devam ettirilmeyeceğini doğruladı.

Pieper'in parfümerisi, 1990'dan itibaren Borussia'da sponsor olarak yer alıyordu. Dortmund taraftarları arasında bu kadar ünlü olmasının nedeni, seyirci sayısına ilişkin anons yapıldığında tek ve her seferinde anılan ismin o olmasıydı.

Her zaman şöyle denirdi: "Seyirci sayısııııı - her zamanki gibi Stadt-Parfümerie Pieper sunar. Dortmund'da altı kez ve Almanya'da 150'den fazla." Bu iki cümle, seste hafif bir melodik tonla okunurdu; bu da BVB'nin iç saha maçlarının gedikli izleyicilerinin kulağına o kadar yer etmişti ki herhalde her iki kişiden biri bunu ezbere söyleyebilirdi.

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BVB, UEFA tarafından kendi stadında yetkisiz bırakıldığını hissetti

Sorun şuydu: Westfalya ekibi Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde, DFB-Pokal'da veya Süper Kupa'da oynadığında yalnızca ilgili federasyonların sponsorları tanıtılıp anılabiliyordu; anahtar kelime merkezi pazarlama. Diğer tüm sponsorlar görünmez hale getirilmeli ve üzerleri kapatılmalıydı. Dolayısıyla Stadt-Parfümerie Pieper de bu maçlarda devre dışı kalıyordu.

Bu durum ilk kez 1995/96 sezonunda, Dortmund'un Alman şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez boy gösterdiği sırada yaşandı. O dönem BVB menajeri olan Michael Meier, SPOX'a yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğun mutluluğunu henüz yaşarken bir anda şirket müşterilerimize artık VIP bilet veremeyeceğimiz gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Bu da bize eşlik eden reklam veren şirketler arasında rahatsızlık yarattı" ifadelerini kullandı.

Kulüp, UEFA'nın dayattığı çok sayıdaki önlem karşısında kendi stadında yetkisiz bırakıldığını hissediyordu. Meier bunun üzerine Avrupa çatı organizasyonunun en üst düzeylerinde uzun tartışmalar yürüttü ve bir bakıma bölgesel yaklaşım için mücadele etti. Özünde kaybetti, ancak Dortmund açısından önemli bir kısmi başarı elde etmeyi başardı.

BVB menajeri Michael Meier ve kurnaz fikri

Meier, "Dortmundlu, Dortmund birasını içmeye alışkındır. Sonra bir anda Heineken'le çıkageldiler ve yerel bira fabrikasını stattan kovdular. Bu bizi bir bira şehri olarak inanılmaz derecede sarstı ve büyük bir küstahlık olarak görüldü" dedi. Onun bulduğu çözüm bir uzlaşmaydı: Stadyumun bazı bölümlerinde sevilmeyen arpa suyu servis edilirken başka yerlerde ise o dönem alışılmış olan Dortmunder Actien-Brauerei birası akmaya devam edebildi.

Sponsor Pieper de hayal kırıklığı yaşamıştı ve UEFA'nın çizgisinin adaletsiz olduğu görüşündeydi. Meier, onun durumunda sonunda Pieper adını yine de anmanın kurnaz yolunu buldu: Seyirci sayısı açıklanmadan hemen önce basitçe bir "Bay Pieper" anons edilecekti. O andan itibaren bu, alışılmış bir uygulama haline geldi.

Meier gülümseyerek, "Bize daha az başarılı dönemlerde de destek olmuştu. Ona dedim ki: Nasıl olsa herkes devre arasında bir noktada seyirci sayısının açıklanacağını biliyor, bu durumda UEFA tarafından açıklanacak, biz de hemen öncesinde senin adını anons ederiz. Seyirci buna alışkın ve sen de reklamını almış olursun ama bunun için ödeme de yapman gerekir" dedi.

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Pieper için kurgulanan BVB reklamı ilk başlarda gizlenmedi

Pieper, yıllar önce Dortmund fanzini schwatzgelb.de'ye, "Bunu harika bir fikir, harika bir espri olarak gördüm ve hemen katıldım" demişti. Meier'e göre başlangıçta bu kurgulanmış reklam, son dönemde olduğu kadar da gizlenmiyordu. "İlk başlarda hâlâ 'Stadt-Parfümerie Pieper'den Bay Pieper' anons ediliyordu."

Meier, ancak birkaç yıl sonra UEFA'nın burada muhtemelen bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiğini anlattı. "Biz de dedik ki: Bu eski mesele! Norma uyuyoruz. Bunu önce bize kanıtlamaları gerekir. Bunu yapmaları da imkânsız olduğu için sonunda görmezden geldiler. Bugün UEFA buna kesinlikle gülebilir" dedi.