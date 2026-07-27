Bu makale ilk olarak 28 Kasım 2022'de yayımlandı ve şimdi güncellendi.

Neredeyse saat tutulabilir. Dakikası dakikasına değil ama yaklaşık zaman hep aynıdır. Borussia Dortmund iç sahada oynadığında ve maçta yaklaşık bir saat geride kaldığında anons gelir. 1995'ten beri.

Ancak bir şart var: Bu maç Bundesliga'da bir BVB iç saha karşılaşması olmamalı. Bu koşul sağlandığında ve yalnızca o zaman şu çağrı duyulur: "Bay Pieper, lütfen Kuzey Tribünü'nün altındaki bilgi standına gelsin." Bunun farklı versiyonları da vardır; bazen kulüp müzesi "Borusseum"un girişine ya da 26 numaralı çıkışa gelmesi istenir. Ama her zaman anons edilen kişi Bay Pieper olur.

Bu Bay Pieper de neredeyse bütün durumlarda stadyumda olurdu. Ancak hiçbir zaman bu ricaya uymazdı ve BVB taraftarı olan herkes aslında bunu bilir. Çünkü sürekli aranan Bay Pieper'ın gerçek hayattaki adı Gerd'di ve Eylül 2021'e kadar Sarı-Siyahlılar'da yöneticilik yaptı. Uzun süren bir hastalığın ardından Temmuz 2024'ün başında 80 yaşında hayatını kaybetti.

Gerd Pieper, Dortmund'un gerçek yüzlerinden biriydi. Çocukluğundan beri BVB taraftarı olan ve 1983'ten itibaren kulüp üyesi de olan Pieper, 2003'ten beri kulübün denetim kurulunda yer alıyordu. Onu buna eski başkan Gerd Niebaum teşvik etti. Bir yıl sonra Pieper başkanlığı devraldı, Kasım 2008'de ise buna başkan yardımcılığı görevi eklendi. Genel Müdür Hans-Joachim Watzke, sağlık nedenleriyle görevden ayrılmasının ardından onu "grand seigneur" olarak nitelendirmişti.

BVB ve Pieper sunar: "Diiiiie seyirci sayısı"

Stadyumda Bay Pieper'ı arama geleneğinin kökeni, favori kulübündeki görevine başlamasından çok daha öncesine dayanıyordu. Pieper, 1969'dan itibaren ailesi tarafından kurulan ve merkezi Herne'de bulunan "Stadt-Parfümerie Pieper" parfümeri zincirinin sahibiydi. Üç buçuk yıl önce şirketi oğullarına devretti; onlar da şu anda 150'den fazla şube ve 1100'den fazla çalışana sahip.

Ancak Kasım 2025'te şirket, kayyum yönetiminde iflas başvurusunda bulundu. Son olarak Fransız yatırımcı ve girişimci Konckier ailesi tarafından devralındı. Yeni patron Johanna Schlurmann şimdi Ruhr Nachrichten'e, yıllardır süren sponsorluk anlaşmasının gelecekte artık devam ettirilmeyeceğini doğruladı.

Pieper'in parfümerisi 1990'dan itibaren Borussia'da sponsor olarak yer aldı. Dortmund taraftarları arasında bu kadar ünlü olmasının nedeni, anonslarda yalnızca ve her seferinde seyirci sayısı açıklanırken adının geçmesiydi.

Her zaman şöyle denirdi: "Diiiiie seyirci sayısı - her zamanki gibi Stadt-Parfümerie Pieper tarafından sunulmaktadır. Dortmund'da altı kez ve Almanya'da 150'den fazla." Bu iki cümle seste hafif bir melodiyle söylenirdi; bu tonlama BVB'nin iç saha maçlarının müdavimleri için o kadar akılda kalıcıydı ki muhtemelen her iki kişiden biri bunu ezbere tekrar edebilirdi.

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BVB, kendi stadyumunda UEFA tarafından yetkisiz bırakıldığını hissetti

Sorun şuydu: Westfalya ekibi Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde, DFB-Pokal'da veya Süper Kupa'da oynadığında yalnızca ilgili federasyonların sponsorları tanıtılabiliyor ve isimleri anılabiliyordu; anahtar kelime merkezi pazarlama. Diğer tüm sponsorların görünmez hale getirilmesi ve üstlerinin kapatılması gerekiyordu. Dolayısıyla Stadt-Parfümerie Pieper de bu maçlarda devre dışı kalıyordu.

Bu durum ilk kez 1995/96 sezonunda, Dortmund'un Alman şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez boy gösterdiği dönemde yaşandı. "Şampiyonluğun mutluluğunu henüz yaşarken bir anda şirket müşterilerimize artık VIP bilet sağlayamayacağımız gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Bu da bize eşlik eden reklam veren şirketlerde huzursuzluk yarattı" diye hatırlıyor dönemin BVB menajeri Michael Meier, SPOX'a verdiği demeçte.

Kulüp, UEFA'nın dayattığı çok sayıdaki önlem karşısında kendi stadyumunda yetkisiz bırakıldığını hissediyordu. Bunun üzerine Meier, Avrupa çatı kuruluşunun en üst kademelerinde uzun tartışmalar yürüttü ve bir bakıma bölgesel yaklaşım için mücadele etti. Özünde kaybetti ama Dortmund açısından önemli bir kısmi başarı elde etti.

BVB menajeri Michael Meier ve kurnaz fikri

"Dortmundlu, Dortmund birası içmeye alışkındır. Sonra bir anda Heineken'le geldiler ve yerel bira fabrikasını stadyumdan çıkardılar. Bu, bir bira şehri olarak bizi inanılmaz etkiledi ve terbiyesizlik olarak görüldü" diyor Meier. Bir uzlaşma sağlamayı başardı: Stadyumun bazı noktalarında istenmeyen arpa suyu servis edilirken, başka yerlerde o dönemde yaygın olan Dortmunder Actien-Brauerei birası akmaya devam edebildi.

Sponsor Pieper da hayal kırıklığına uğramıştı ve UEFA'nın izlediği çizginin adaletsiz olduğunu düşünüyordu. Meier sonunda onun durumunda Pieper adını yine anmanın kurnaz yolunu buldu: Seyirci sayısı açıklanmadan hemen önce basitçe bir "Bay Pieper" anons edilecekti. O andan itibaren bu olağan hale geldi.

"O, bizi daha az başarılı dönemlerde de desteklemişti. Ben de ona şöyle dedim: Zaten herkes devre arasında bir noktada seyirci sayısının açıklanacağını biliyor, bu durumda UEFA tarafından - biz de hemen öncesinde senin adını anons ederiz. Seyirci buna alışık ve sen de reklamını alırsın ama bunun için ödeme yapman da gerekir" diyor Meier gülümseyerek.

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Pieper için kurgulanan BVB reklamı başlangıçta gizlenmedi

"Bunu harika bir fikir, müthiş bir şaka olarak gördüm ve hemen dahil oldum" demişti Pieper yıllar önce Dortmund taraftar fanzini schwatzgelb.de'ye. Meier'e göre başlangıçta bu kurgulanmış reklam, son dönemde olduğu kadar gizlenmiyordu da. "İlk başlarda hâlâ 'Stadt-Parfümerie Pieper'den Bay Pieper' anons ediliyordu."

UEFA'nın bunda muhtemelen bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmesi ise ancak birkaç yıl sonra oldu. "Biz de dedik ki: Bu eski haber! Biz kurallara uyuyoruz. Önce bunu bize kanıtlamaları gerekir. Bunu yapmaları da imkânsız olduğundan sonunda görmezden geldiler. Bugün UEFA buna kesinlikle gülebilir" diyor Meier.