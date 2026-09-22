"Aslında neredeyse her maçta bir kez birbirimize bağırıyoruz" itirafında bulunmuştu Waldemar Anton kısa süre önce. Ancak bunun ne kendisi ne de Serhou Guirassy için büyük bir sorun olmadığını, sonuçta ikisinin de "birbirini o kadar uzun zamandır tanıdığını, sahada da bazen birbirimize düşündüklerimizi söyleyebildiğimizi, zaman zaman belki biraz dozu aşsa bile" ifade etmişti Borussia Dortmund'un savunmacısı.

Cumartesi akşamı VfB Stuttgart karşısında alınan 1-0'lık galibiyette Anton'un, Guirassy'ye yeniden ağzının payını vermesi için bir neden daha vardı. Forvet oyuncusu, 74. dakikadaki oyundan alınışı sırasında sahayı fazla yavaş terk etti ve bu nedenle yeni kurallar gereği oyuna sonradan girecek Fabio Silva, sahaya adım atmadan önce 60 saniye beklemek zorunda kaldı. BVB bu kısa bölümde bir kişi eksik oynadı ve teknik direktör Niko Kovac, Guirassy'nin ağır davranmasına ciddi şekilde öfkelendi.

Anton ise böylece asıl işine odaklanmayı sürdürebildi. Ani şekilde iki yıl önce Dortmund'a transfer olduğu için taraftarların eski kulübünde her topa dokunuşunda geleneksel olarak sert şekilde ıslıkladığı 30 yaşındaki oyuncunun yapacak işi de epey vardı. Ancak bir kez daha ne onu ne de takımını aşmak mümkün oldu.

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Waldemar Anton'un BVB'nin yükselişinde çok büyük payı var

Kovac takımın başına geçtiğinden bu yana Borussia'nın savunma oyuncularının savunma işi bakımından sıkıntı çektiği söylenemez. Ancak teknik adam, ekibinin bu becerisini artık neredeyse kusursuz hale getirdi. BVB geçen yıl da 34 gol yiyerek ligin en iyi savunmasına sahipti. Şimdi dört maç geride kalmışken, Vestfalya ekibi üç kez kalesini gole kapattı ve iki gol yiyerek FC Bayern ile birlikte yeniden zirvede yer alıyor.

Bu gelişimde, işi bireysel performanslara indirdiğimizde, hiç kuşkusuz çok büyük pay sahibi olan isim Anton. Kariyerinde ilk kez, peş peşe yaşadığı iki kas lifi yırtığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı hayli karmaşık bir ilk sezonun ardından Anton, Kovac'ın aylar önce söylediği gibi BVB'de "tam bir istikrar abidesi"ne dönüştü.

Teknik direktör, "savunma şefi" gibi tanımlamalardan hoşlanmayan öğrencisi hakkında övgü dolu sözler söylemek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Son olarak Villarreal karşısındaki Şampiyonlar Ligi açılışı öncesinde Kovac, Anton için şöyle demişti: "O bir lider. Öne çıkan biri. 7/24 futbol düşünüyor, futbol yiyor, uyuyor, içiyor. Takım arkadaşlarına destek olan, asla pes etmeyen ve takım için her şeyini veren biri; bir örnek."

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Waldemar Anton 2025/26'da BVB'de kaç kez ilk 11'de yer aldı?

Anton geçen yıl da mükemmel bir sezon geçirmiş, savunmada bu yılın başında da sakat olan partneri Nico Schlotterbeck'ten daha istikrarlı bir görüntü vermişti. "Ironman" (Kovac'ın Anton için kullandığı ifade) bunu çok yüksek bir güvenilirlik ve istikrarla yaptı; bu durum yalın rakamlara da yansıdı: Anton, 2025/26 sezonunda çıktığı 47 resmi maçın yalnızca üçünde forma giyemedi. Lig ve kupada yaptığı 35 maçın tamamını ise son düdüğe kadar oynadı.

Almanya ile Dünya Kupası'na katılması nedeniyle Anton, yeni sezon öncesinde Dortmundlu oyuncular arasında en az hazırlık süresi geçiren isimlerden biriydi. Ancak 15 kez milli formayı giyen oyuncu fazla bir şey kaybetmedi. Anton o günden bu yana aksine bıraktığı yerden devam etti; mutlak üst düzey formuyla.

Anton'u sürekli oynayabilmesinin yanı sıra bu kadar değerli kılan şey ise şu: Disiplin, mentalite ve acıya dayanıklılık gibi değerlerde önden gidiyor. Anton sade oynuyor, tavizsiz ve sert savunma yapıyor, tam anlamıyla bir savaşçı. Oyunu önceden sezme becerisi ise onun öne çıkan özelliklerinden biri haline geldi. Mats Hummels'ten bu yana BVB'de hiç kimse öne çıkarak Anton kadar akıllı ve başarılı savunma yapmadı.

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Waldemar Anton şu anda en iyi Alman stoper

Bu durum istatistiklere de yansıyor: Anton; ikili mücadele yüzdesi, kazanılan hava düelloları, kesilen ve uzaklaştırılan toplar konusunda ligin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Dortmund'un savunma istikrarı için vazgeçilmez olan Anton, bu nedenle Kovac dönemindeki yükselişin yüzlerinden biri haline geldi. Sezona yaptığı güçlü başlangıç ve içinde bulunduğu form durumu göz önüne alındığında, şu anda Anton'dan daha iyi bir Alman stoper yok.

Bu nedenle milli takımın yeniden başlangıcında belirleyici bir rol üstlenmemesi şaşırtıcı olurdu. Kovac gibi Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da güçlü yönlerini sağlam bir savunmadan alan bir futbol anlayışını savunuyor. Anton son derece tecrübeli, fiziksel ve zihinsel olarak tamamen hazır, savunma hattının güçlü bir yönlendiricisi ve genç oyuncular için önemli bir dayanak; temelde bunların hepsi Klopp'un gelecekteki DFB takımına dair vizyonu için hayati nitelikler.

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Waldemar Anton, Jürgen Klopp yönetimindeki DFB'de nasıl bir rol oynayacak?

Milli takımda Anton'un sportif açıdan dezavantajı, uzun vadede muhtemelen Schlotterbeck'i bir adım daha uygun kılan güçlü sol ayağı ve oyun kurulumundaki harika çapraz pasları olabilir. Ancak Bayernli Jonathan Tah'ın hâlâ bir numaralı stoper olarak değişmez isim olduğu mutlaka söylenmeli mi?

Kesin olan şu ki, Anton'un kendisinden kendi adına fazla reklam yapması beklenemez. Kovac bir zamanlar Anton için, "Çok sakin, çok mütevazı, çok alçakgönüllü" demişti: "Kendi egosunu geri plana atıp takımı ön plana koyuyor; tek kelimeyle harika." Alman milli takımındaki rekabet durumunun Anton açısından nasıl gelişeceğini zaman gösterecek. Ancak ligin mevcut lideri BVB'de artık kimseyle rekabete girmek zorunda değil.

Waldemar Anton: BVB'deki performans verileri