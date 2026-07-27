kicker'in son haberine göre, talibi çok olan forvet oyuncusu BVB'ye transfer olmaya "yakın duruyor". Ayrıca Borussia'nın El Mala'nın bu tavrının zaten farkında olduğu, bu nedenle Dortmund ekibinin transfer pazarlığında şu anda bir baskı hissetmediği belirtiliyor.

Kısa süre sonra Bild de aynı yönde bir haber yaptı ve El Mala'nın BVB ile yaptığı görüşmede Dortmund'a transferi rahatlıkla düşünebildiğini açıkça ifade ettiğini yazdı. Buna göre U21 milli oyuncu, Sarı-Siyahlılar ile 2031'e kadar geçerli beş yıllık sözleşmeyi imzalayabilmek için artık sadece iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Haberde, "BVB cephesinde, anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağına dair büyük bir iyimserlik var" denildi.

Son günlerde birkaç kez, BVB'nin Köln'e ilk teklifini sunduğu, ancak bunun sözde talep edilen 50 milyon euroluk toplam paketin oldukça altında kaldığı ifade edilmişti.

Dortmund'un teklifi ve izlediği yolun, Geissblog'a göre Effzeh cephesinde büyük rahatsızlığa yol açtığı da öne sürüldü. Habere göre kulp, "Dortmundluların transferi daha olası hale getirmek için oyuncu üzerinde etki kurmaya çalıştığı yönteme katılmadı" ifadesiyle durumdan memnun olmadığını ortaya koydu. Bunun sonucu olarak Geißbockheim'da kulüp içinde, Borussia ile tüm görüşmelerin derhal kesilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Sky, 26 milyon euroluk taban bonservis ve 16 milyon euroya kadar bonus ödemeleri içeren bir paketten söz etti. Ancak bunun yalnızca yarısının gerçekçi şekilde ulaşılabilir olduğu belirtildi. Buna göre BVB'nin öne sürdüğü iddia edilen şartlar arasında El Mala'nın sezonun oyuncusu seçilmesi ve gol kralı olması vardı. Ballon d'Or'a aday gösterilmesi de Effzeh'e milyonlar kazandıracaktı.

BILD, 34 milyon euro garanti ücret artı 6 milyon euro bonus yazdı. kicker'ın bilgisine göre teklifte yine 30 milyon euronun üzerinde sabit bir meblağ vardı, ancak toplam paket yine de Köln'ün istediği seviyeye ulaşmadı. BVB sportif direktörü Ole Book, hafta sonunda Fortuna Düsseldorf'a karşı oynanan hazırlık maçındaki 1-2'lik yenilgi sırasında bu rakamlarla ilgili olarak "bir sürü yanlış bilgi" ifadesini kullandı.

"Tüm seçenekler masada": El Mala'nın tercihi neresi olacak?

BVB ve Book her ne kadar sakin ve özgüvenli bir görüntü verse de Sarı-Siyahlılar'ın bu transferde ipi göğüsleyeceği henüz kesin değil. AS Roma'nın sol kanat oyuncusu için 40 milyon euronun belirgin şekilde üzerinde bir bedel ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Bundesliga'dan ise daha az tehdit var. RB Leipzig'in ilgisinden söz edilse de rakibin de mevcut mali şartları karşılamaya hazır olmadığı ifade ediliyor.

Bu arada kicker 'a göre El Mala için "halen tüm seçenekler masada". Genç oyuncu, Köln'de kalma ihtimalini de hâlâ değerlendirebiliyor. Sportif şef Thomas Kessler, haftalar önce 19 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon da Domstadt temsilcisi için forma giyeceğini net şekilde dile getirmişti. Antrenmanların başlangıcında konuşan Kessler, bazı tekliflerin geldiğini ancak "bu bir transfere dönüşmedi. Bu nedenle bu sezon FC için oynayacağına kesin olarak inanıyorum" dedi.

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El Mala'nın rekor transferi birkaç hafta önce suya düştü

El Mala'nın geleceği aylardır konuşuluyor, oysa sağ ayaklı oyuncunun Köln ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. FC Brentford'dan gelen bir teklifin, transfer yazının başında FC tarafından zaten kabul edildiği belirtilirken, El Mala'nın kendisinin bu transferi geri çevirdiği ifade edildi.

Parlayan yıldız, geçen Bundesliga sezonunda 34 maçın tamamında forma giydi ve 13 gol ile 5 asist üretti. Alman futbolunun en üst ligindeki güçlü ilk sezonuna rağmen eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası için ona davet göndermedi.







