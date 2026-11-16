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Brighton & Hove Albion, devam eden Premier League sezonunun en büyük sürprizi. Bunda en büyük pay ise iki Alman'a ait: Teknik direktör Fabian Hürzeler ve tecrübeli oyuncu Pascal Groß.

Bilgi yarışması sorusu: Premier League'de sezonun şu ana kadarki en iyi oyuncusu kim? Pascal Groß! En azından saygın spor sitesi The Athletic böyle düşünüyor. Özellikle bazı BVB taraftarlarına ilk bakışta şaka gibi gelebilecek bu görüş, aslında dayanaksız değil.

Groß'un söz konusu sıralamada Declan Rice (2., Arsenal) ve Erling Haaland (3., Manchester City) gibi yıldızları geride bırakması boşuna değil. Listede Kevin Schade (44., Brentford) dışında Almanya'dan bir başka gurbetçi futbolcu da yok. Örneğin Florian Wirtz (Liverpool) ilk 50 oyuncu arasına bile giremedi.

Bu, artık 35 yaşında olan oyuncu için hak ettiği bir takdir. Groß, 2026'nın başlarında Borussia Dortmund'da teknik direktör Niko Kovac'ın planlarında yer bulamayınca kış döneminde neredeyse hiç beklenmedik bir şekilde Brighton'a dönmüştü.

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Martılar şu anda puan tablosunda ikinci sırada, son şampiyon Arsenal'in beş puan gerisinde. Bu sezon da şampiyonluğun büyük favorisi olarak görülen Arsenal, ilk on haftada aldığı dokuz galibiyetle bu konumunu pekiştirdi. Sezonun tek yenilgisini ise, evet, Brighton karşısında aldı! Fabian Hürzeler'in takımı, taktiksel açıdan müthiş bir performansla eylül ortasında son şampiyonu 3-0 mağlup etti. Arsenal, sürpriz yapması beklenmeyen rakibinin son derece agresif presine yanıt veremedi.

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Premier League'in en çok gole katkı yapan oyuncusu: Groß, Hürzeler ile birlikte Brighton'ın başarısının yüzü

Sahanın yıldızı, bir gol ve bir asistle oynayan Groß'dan başkası değildi. Bu, tek maçlık bir performans da değildi. Orta saha oyuncusu, doğrudan katkı verdiği on golle (dört gol, altı asist) Premier League'in gol katkısı sıralamasında Haaland'ın (dokuz gol, sıfır asist) bile önünde. Brighton'ın ligin en çok gol atan takımı olmasında da belirleyici bir paya sahip.

Üstelik Arsenal karşısındaki çarpıcı galibiyetten yalnızca birkaç hafta sonra Premier League'de ayın oyuncusu seçildi. Groß, 35 yaş üç aylıkken bu ödülü kazanan en yaşlı altıncı oyuncu oldu. Ondan daha ileri yaşta ödülü alanlar yalnızca Stuart Pearce, Teddy Sheringham (ikisi de 38), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) ve Paul Scholes'tu (35 yaş dokuz ay).

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Zamanlama hayli ilginçti. Groß, yalnızca birkaç gün önce Almanya Millî Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Jürgen Klopp'un ilk kadrosunun açıklanmasından kısa süre sonra, "Burada, kulübümde futbol oynamaktan hâlâ keyif alıyorum ama Almanya'da bir değişim yaşanıyor ve bu da iyi bir şey. Onlar için iyi dileklerde bulunacağım" demişti. Eski millî takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın, merkezdeki yoğun rekabete rağmen Groß'u mutlaka kadroda görmek isteyerek onu Dünya Kupası'na çağırması da sürpriz olmuştu. Nagelsmann, Groß'u millî takımı bir arada tutan oyuncu olarak övmüştü: "Onu oyuncular arasında bir mıknatıs gibi görüyorum. Kimin neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi hissediyor."

Sonuçta Groß, denizaşırı ülkelerde yaşanan fiyaskoda yalnızca son grup maçında Ekvador'a karşı alınan ve önem taşımayan 2-1'lik yenilgide oyuna sonradan girerek forma giydi. Bu, aynı zamanda millî formayla son maçıydı. Almanya, Paraguay'a penaltı atışlarında utanç verici biçimde elenirken o, kenardan heyecanla izlemekle yetindi. Groß daha sonra, bazılarının aksine penaltı kullanmak istediğini açıkladı. "Bu senaryoya hazırlıklıydım ama sonradan hesap sormak istemiyorum" dedi.

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Bu sözler, Groß'un kendisine uygun bir ortamda neler katabileceğini de iyi anlatıyor. İhtiyaç duyulduğunda hazır olan, sessiz bir lider. Öne çıkan ama ikinci planda, daha küçük bir rol üstlenmekten de rahatsız olmayan biri. Brighton'a döndüğünde de böyle bir rol üstleneceği düşüncesi ise hem de rekor sürede çoktan boşa çıktı! Transferin açıklanmasından bir gün sonra Groß oyuna sonradan girdi, beş gün sonra da yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. Rakip Manchester City'ydi.

IMAGO

Groß hakkındaki yanlış kanı: BVB ve Niko Kovac için artık yeterince fit değil miydi?

Yine de bu yanlış kanı anlaşılabilir. Groß, BVB'de hayli hayal kırıklığı yaratan bir dönemden çıkmıştı. 2024 yazında, tartışmasız oyun zekâsıyla savunma ile hücum arasında bağlantı kurması ve eski teknik direktör Nuri Şahin'in sahadaki sağ kolu olması beklenen kilit bir transfer olarak karşılanmıştı. Ancak 50 resmî maçta 16 gole katkı vermesinin ardından Kovac yönetiminde son dönemde yedek kulübesine mahkûm oldu. Dinamizm ve fiziksel yeterliliğin öne çıktığı sistemde, 2025/26 sezonunun ilk yarısında Felix Nmecha, Marcel Sabitzer ve Jobe Bellingham'ın arkasında Groß'a artık yer yoktu. Hayal kırıklığı yaratan bilanço: Oynayabileceği 2.220 dakikanın yalnızca 732'sinde sahadaydı.

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Brighton'a dönmesi ise hem mantıklı hem de tutarlı bir adımdı. Yıldızının bir zamanlar gerçekten parladığı yere dönüyordu. Bugün yalnızca verilere dayanan ve defalarca taklit edilen oyuncu izleme sistemi kapsamında yaptığı alışılmadık transferlerle tanınan East Sussex kontluğundaki kulüp, o dönemde geniş kitlelerce hiç tanınmayan Groß için Ingolstadt'a üç milyon euro ödemişti. Yedi yıl ve 228 Premier League maçında 75 gol katkısı sonra ise BVB, yedi milyon euro karşılığında onu kadrosuna katmıştı.

Üstelik çoğunlukla hücuma dönük sekiz numara olarak oynayan ve zaman zaman kaptanlık pazubandını da takan Groß, Hürzeler'in gözünde mevcut kadrodaki hiçbir oyuncuyla kıyaslanamayacak bir konuma sahip. Manchester City karşısında ilk 11'e döndüğünden bu yana ligde bir daha yedek kulübesinde maça başlamadı. Yalnızca iki kez oyundan alındı. Brighton'da benzeri olmayan bu konum, öncelikle onun ortalamanın çok üzerindeki gol katkısıyla açıklanamaz.

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Groß'un şaşırtıcı istatistikleri: Gol katkısı makinesinden çok daha fazlası ve yakında teknik direktör

Çünkü Groß, gol katkısı makinesinden çok daha fazlası. FotMob verilerine göre hazırladığı 29 şut pozisyonuyla ligin en yaratıcı oyuncusu da o. Ayrıca fiziksel olarak diğer oyuncularla hâlâ rahatlıkla başa çıkabildiğini gösteriyor. Millî formayı 19 kez giyen Groß, on maçta katettiği 119,5 kilometreyle, yani yaklaşık üç maratonluk mesafeyle Premier League'deki diğer tüm futbolculardan daha fazla koştu. Dortmund'da ve Kovac cephesinde şaşkınlık yaratabilecek istatistikler bunlar.

Groß, kısa süre önce Sky'a gol önündeki etkileyici performansı hakkında "Bunu pek beklemiyordum" dedi ve ardından yaptığı değerlendirmede durumu tam olarak özetledi: "Hem benim açımdan hem de tüm takım açısından iyi bir başlangıç oldu. Oyun tarzımızın bana çok uyduğunu düşünüyorum. Çok sayıda fırsat yaratıyoruz, birçok top kazanıyoruz ve sık sık son pası verebileceğimiz pozisyonlara giriyoruz. Çok sayıda gol fırsatı yaratmak istiyoruz. Bu takımda oynamak gerçekten keyifli."

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Kim bilir? Belki de bu başarı hikâyesi Brighton'ın tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla sonuçlanır. Böyle bir durumda, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Groß için futbolu bırakma sorusu da gündeme gelmeyebilir. Söz konusu röportajda, "Kendimi iyi hissettiğim, keyif aldığım ve takımıma yardım edebildiğim sürece devam edeceğim. Takımda bana uygun, beni tatmin eden ve memnun olduğum bir rolümün olması da benim için önemli. Bunlar sürdüğü sürece bırakmak için bir neden görmüyorum" diyerek dikkat çekici bir mesaj verdi. Kariyerini bitirirse de kendisiyle "barışık" olacağını söyledi.

Üstelik sonrası için planı net. Mannheim doğumlu oyuncuyu, birçok kişinin çok başarılı olacağına inandığı bir teknik direktörlük kariyeri bekliyor olabilir. Groß, kısa süre önce kicker'e yalnızca "futbol öğretmenliği" lisansını alması gerektiğini açıkladı. "Çünkü programımız nedeniyle buna zaman kalmıyor" dedi ve haklı bir gerekçeyle ekledi: "O yüzden biraz daha beklemesi gerekecek. Ama bu sorun değil."

Getty Images

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Pascal Groß'un BVB'deki ve Brighton'a dönüşünden bu yana gösterdiği performansın karşılaştırması

Kulüp BVB Brighton & Hove Albion Maç (oynadığı dakika) 66 (4.558) 38 (3.253) Gol 1 6 Asist 17 11