BVB ve Karetsas için son derece acı bir an. Yunan kanat oyuncusu, Signal Iduna Park'ta 23. dakikada herhangi bir temas olmadan bir anda yere oturdu. Öncesinde ise gayet normal bir dripling yapmış ve bir pas vermişti. Ancak ardından kolunu kaldırdı ve tedavi istedi.

Yük yönetimi nedeniyle daha önce son antrenmanı kaçırmış ve sadece bireysel çalışmıştı. Henüz bir teşhis yok, ancak sağlık görevlileri sahaya hızlı şekilde sedyeyle geldiği için bunun "sadece" kas sakatlığı olmadığı anlaşılıyor.

18 yaşındaki oyuncu sedyeyle soyunma odasına götürüldü. Stadyumdaki seyirciler ayağa kalktı ve alkışlarla önce teselli verdi. Ethan Nwaneri, Karetsas'ın yerine oyuna girdi.

Büyük talihsizlik: BVB'de şu anda kimler sakat?

Karetsas'ın ciddi bir sakatlık yaşaması, BVB için ağır bir darbe olur. Yeni transfer Giannis Konstantelias, Bundesliga'daki ilk maçında HSV'ye karşı sezonun ilk haftasında ön çapraz bağlarını koparmıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalacak. Yerine ise Nwaneri, transfer döneminin bitimine kısa süre kala FC Arsenal'den kiralandı.

Dortmund ekibinde savunmada da şu anda sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör Niko Kovac, Villarreal maçında Nico Schlotterbeck, Emre Can ve Filippo Mane'yi değiştirmek zorunda kaldı.

Ramy Bensebaini de kaburga bölgesindeki ezilme nedeniyle hâlâ tam olarak iyileşmedi, ancak zaten şubatta Atalanta Bergamo'ya karşı oynanan maçta (1-4) gördüğü sarı-kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekti.