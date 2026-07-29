BVB’de sağlık kontrolü için muhtemelen tarih bile belirlenmişti! Said El Mala’nın bugün komik sayılacak bir bonservis bedeliyle transferi Lars Ricken’e mi takıldı?

Buna göre El Mala, 25 Mart 2024’te Dortmund antrenman merkezinde misafir olmuştu. O dönem 17 yaşında olan oyuncu, Viktoria Köln formasıyla 3. Liga’da ilk profesyonel maçlarına yeni çıkmıştı. Dortmund onu U19 takımı için kadrosuna katmak istiyordu. İddiaya göre kendisine yapılan bir sunumda, diğer şeylerin yanı sıra üzerinde adı ve 10 numara bulunan bir BVB forması da gösterildi. El Mala’nın kendisi de görünüşe göre bir transfere sıcak bakıyordu, sağlık kontrolü için hatta şimdiden tarih bile belirlenmişti.

Ancak iki kulüp daha sonra mali şartlarda anlaşamadı. Dortmund’un bugünkü genel müdürü, o dönemde ise altyapı direktörü olan Lars Ricken’in önce 100 bin euro teklif ettiği, ardından da bu teklifi 150 bin euroya çıkardığı belirtildi. Bu rakam, Viktoria’nın başlangıçta talep ettiği bir milyon euronun çok altında kaldı. Hatta Ricken’in El Mala konusunda tam anlamıyla ikna olmadığı da ifade edildi.

Habere göre Ricken, oyuncu tarafında “yüzeysel” bir izlenim bırakmıştı. BVB cephesinde itici güç ise dönemin U19 teknik direktörü Mike Tullberg’di. Bir anlaşma mümkün görünmeyince, Viktoria’nın o zamanki genel müdürü Stephan Küsters sonunda görüşmeleri sonlandırdı; bunu da kendisi ile Ricken arasında geçen ve Sport Bild tarafından yayımlanan bir WhatsApp yazışması ortaya koyuyor.

Habere göre El Mala, transferi kendisi de zorlayabilirdi. O dönem reşit olmayan oyuncunun Viktoria ile yaptığı sözleşmeyi her iki ebeveyn değil, sadece babası imzaladığı için, El Mala ailesi şekil hatasını gerekçe göstererek sözleşmeyi feshedebilirdi. Ancak bunu yapmadılar.

Said El Mala bunun yerine 1. FC Köln’e transfer oldu

Aynı zamanda 1. FC Köln de devreye girdi. Viktoria’nın yerel rakibi sadece Said El Mala’yı değil, ondan bir yaş büyük ağabeyi Malek’i de kadrosuna katmak istiyordu; iki kardeşin çok yakın bir ilişkisi var. El Mala, 11Freunde ile yaptığı bir röportajda, BVB’de artık kardeşiyle birlikte oynayamayacak olmasını, BVB transferinin gerçekleşmemesindeki belirleyici neden olarak bile göstermişti: "Benim için konu o anda kapanmıştı."

Sonuç olarak Köln, iki oyuncuyu toplamda 500 bin euroya aldı; Said’in bonservisinin 350 bin euro olarak değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca yüzde 10’luk bir sonraki satış payı konusunda da anlaşma sağlandı. Ancak Köln, transfer yasağı nedeniyle 2024’te herhangi bir geçişi resmileştiremedi. Bu yüzden El Mala kardeşler Viktoria’da bir sezon daha kaldı. Said bu süreçte 3. Lig’de çıktığı 32 maçta 18 skor katkısı üretti. Malek ise toplamda sadece 371 dakika süre aldı.

Said El Mala, Köln’deki ilk sezonunda büyük çıkışını yaptı. Nisan 2026’da Köln, Viktoria’nın bir sonraki satıştan alacağı payı iki milyon euro karşılığında satın aldı. El Mala’nın bu nedenle başka bir kulübe transfer olması halinde, bonservis bedelinin tamamı Köln’e gidecek. Peki ya BVB? Başarısızlıkla sonuçlanan transfer girişiminden iki yıl sonra Dortmund, şu anda El Mala için yoğun şekilde uğraşıyor. Ancak artık 350 bin euro değil, yaklaşık 50 milyon euro konuşuluyor. Tutarlı haberlere göre BVB şu ana kadar bonuslar dahil yaklaşık 40 milyon euro teklif etti.



