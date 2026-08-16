kicker'in haberine göre hâlâ SC Freiburg ile sözleşmesi bulunan Alman kaleci, Epic Sports'un izlediği yoldan "uzun süredir memnun değil". Herkesin tanıdığı ve sıra dışı Ali Barat'ın danışmanlık ajansının, 24 yaşındaki oyuncuyu "üç cazip eğer-olursa senaryosuyla da heyecanlandırdığı ve oyaladığı" belirtildi.

Buna göre menajerler, ilgili kulüplerde as kalecinin ayrılması halinde Atubolu'ya Borussia Dortmund, AC Milan ve Aston Villa başta olmak üzere sıcak bir transfer adayı olduğu izlenimini verdi.

BVB'de bu isim Gregor Kobel. İsviçreli kaleciyle ilgili geçen yaz gerçekten somut ayrılık söylentileri çıkmıştı, ancak bunlar 2025/26 sezonu öncesinde ve sırasında neredeyse tamamen soğudu. Buna rağmen kicker, Kobel'in ani bir ayrılığı halinde Atubolu'nun Dortmund'da gerçekten "üst sıralarda yer aldığını" da ekledi.

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Ancak bu durum yaşanmayacağı ve Aston Villa ile Milan'da da birinci kaleciler Emiliano Martinez ile Mike Maignan takımda kalacağı için, menajerlerin işaret ettiği talipler aslında hiçbir zaman gerçek seçenekler olmadı.

Atubolu'nun şimdi yolu nereye çıkacak? Breisgau'da, yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp yönetiminde A Milli Takım'da şans bekleyen Alman kalecinin artık bir geleceği yok. Atubolu, geçen sezonun sonunda kulüp yöneticilerini ayrılma isteği konusunda bilgilendirip sözleşme uzatma teklifini reddettikten sonra Freiburg, Werder Bremen'den Mio Backhaus'u pahalı bir alternatif olarak hemen kadrosuna kattı. 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Backhaus, kulüp tarihinin en pahalı transferi bile oldu.

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Atubolu'nun SCF ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor, kicker'e göre Bundesliga ekibi somut ilgi olması halinde 15 ila 20 milyon euro talep ediyor. Geronimo Rulli'nin Manchester City'ye gitmesinin ardından bu ilginin artık Olympique Marsilya'dan geldiği belirtiliyor. Ancak Fransız ekibi kısa süre önce ilk etapta belirgin şekilde düşük bir teklifle geri çevrildi. İkinci teklifin kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Premier League'den AFC Bournemotuh, SSC Napoli ve Juventus'un da Atubolu'yu kadrosuna katmak istediği konuşuluyor. Ancak kicker'e göre bu üç kulüp henüz Breisgau'ya somut bir teklifle gitmedi.

Atubolu, uzun süre bireysel çalışmalar yaptıktan sonra bu arada Freiburg'un takım antrenmanlarına da geri döndü. Gelecek hafta sonunda İngiltere, İtalya ve Fransa'da lig maratonu başlıyor. Dolayısıyla Atubolu ve menajerleri üzerindeki zaman baskısı artmaya devam ediyor.