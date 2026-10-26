Buna inanmak zaten hayli güçlü bir hayal gücü gerektirirdi. Niko Kovac ise o zaman da sezilebileceği, bugünse bilindiği üzere düpedüz saçmalamıştı. Borussia Dortmund teknik direktörüne geçtiğimiz ocak ayında Salih Özcan sorulmuştu. BVB'deki dördüncü sezonunu geçiren Özcan, devre arasına kadar yalnızca dört kısa süreli maçta toplam 21 dakika forma giymişti.

Kovac, Özcan'ı kadrosunda "hak ettiğinden çok daha az süre alan" oyunculardan biri olarak saymış ve bunu Dortmund orta sahasındaki yoğun rekabete bağlamıştı. Ön libero Özcan için bu yeni bir durum değildi. Bir önceki sezon, bir süreliğine VfL Wolfsburg'a kiralık gönderildiğinde de pek forma şansı bulamamıştı.

Kovac, dokuz ayı biraz aşkın süre önce Özcan hakkında, gözlemcileri şaşırtan şu sözleri söylemişti: "Sezonun ilk bölümüne kıyasla gelecekte çok daha fazla dakika alacağını düşünebiliyorum ve öyle olacağını sanıyorum." Ancak sözlerinin arkasını getirmedi. Ne de olsa Özcan'ın karşı karşıya olduğu rekabet değişmemişti. Orta saha oyuncusunun sezonun ikinci yarısında aldığı 53 dakika, öncekinin iki katından fazlaydı. Yine de Kovac'ın açıklamalarını duyduğunda umduğu süre bu değildi.

Bu yüzden Özcan ile BVB'nin yollarının, 2022'de imzaladığı yüksek ücretli dört yıllık sözleşme sona erer ermez ayrılacağı uzun zamandır herkesin bildiği bir sırdı. Son yıllarda son derece az forma şansı bulduğu düşünülürse, 28 yaşındaki oyuncunun yumuşak bir iniş yaptığı da söylenebilir.

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Salih Özcan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi ne zamana kadar?

Özcan, temmuz başında İstanbul'da Beşiktaş ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Bundan önce, 2025/26 sezonunda yalnızca 74 dakika forma giymesine rağmen Türkiye'nin Dünya Kupası kadrosuna girmesi de şaşkınlık yaratmıştı. Özcan, turnuvada iki kez sahaya çıktı; ABD'ye karşı 3-2 kazanılan üçüncü grup maçının tamamında oynadı.

Ancak Köln doğumlu futbolcunun Türkiye'deki konumu, yıldızının son dönemde belirgin biçimde sönmeye başladığı Almanya'dakinden bambaşka. Özcan, Boğaz kıyısına gelişinde, iki yıl önce Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmış bir kulübün yeni transferi olarak kutlamalarla karşılandı.

Kendisinden önceki birçok yeni transfer gibi Özcan da havalimanının dış hatlar terminalindeki geleneksel karşılama töreninden geçti. Çok sayıda kulüp yetkilisi, güvenlik görevlisi ve koruma eşliğinde terminalden geçirilen Özcan'ı pek çok Beşiktaş taraftarı karşıladı. Salih, atkıyla kameralara poz verdi, kulüple özdeşleşen kartal hareketini yaptı ve taraftarları tezahürata davet etti.

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Salih Özcan, Beşiktaş'ta hemen ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu

Özcan o gün, "Bu günü sabırsızlıkla bekliyordum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak bana büyük gurur veriyor" demişti. "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kulüp için mücadele edeceğiz. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz."

Ancak geçen sezonu dördüncü bitiren takım, sekiz lig maçında aldığı beş galibiyet ve topladığı 15 puanla sezona yalnızca kendisinden beklendiği gibi bir başlangıç yaptı. Maç haftası öncesinde son şampiyon Galatasaray ile arasında dört puan vardı. Diğer şehir rakibi Fenerbahçe de Beşiktaş'ın yalnızca bir puan önündeydi. Beşiktaş, pazartesi öğleden sonra Başakşehir'i şehir derbisinde ağırlayacak.

Özcan ise kendi açısından İstanbul'daki başlangıcına özellikle olumlu bakacaktır. BVB'de daha önce aldığı kısıtlı süre hatırlandığında bu daha da anlaşılır. Şimdiden 17 resmî maça çıkan Özcan, bunların 15'ine ilk 11'de başladı ve 10'unda 90 dakika oynadı.

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Salih Özcan: BVB'deki iki yılında aldığının neredeyse iki katı süre

Şimdiye kadar sahada kaldığı 1311 dakika, Dortmund'daki son iki yılında oynadığı toplam sürenin neredeyse iki katı. Dahası Özcan, kaleci Alexander Nübel ile birlikte sekiz Süper Lig maçının tamamına ilk 11'de başlayan yalnızca iki oyuncudan biri. FC Bologna'dan gelen yeni teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Özcan'dan daha fazla süre alan tek isim Alman millî kaleci. Buna, Türkiye Millî Takımı formasıyla Uluslar Ligi'nde üçüne ilk 11'de başladığı dört maç da eklendi.

Uzun zamandır alışık olmadığı bu yoğun maç temposu nedeniyle Özcan'ın bu kadar sık forma giymesi, özellikle de şimdiye kadar gösterdiği performans Türkiye'de de şaşkınlık yarattı. Teknik direktör Italiano'nun takımında Özcan, kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan ile birlikte neredeyse her zaman sahaya çıkan orta saha üçlüsünün değişmez bir parçası.

Özcan bazı maçlarda öteden beri bilinen özellikleriyle öne çıktı: yüksek mücadele azmi, ikili mücadelelerde agresiflik ve çok koşması. Beşiktaş'taki tamamen değişen konumu hakkında Özcan, "Sürekli çalışıyorum. Az da oynasam çok da oynasam ara vermiyorum" dedi. "Hâlâ iyi bir yaştayım, öğreneceğim çok şey var. Bu yüzden teknik direktörlerimizi çok dikkatle dinliyorum. Bunun üzerimde büyük etkisi var."

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Salih Özcan yaklaşık beş yıldır gol atmayı bekliyor

Sezonun ilk 12 resmî maçında alınan 10 galibiyetin ardından başkentteki köklü kulübün yakaladığı ivme son dönemde biraz azaldı. Son beş karşılaşmada iki yenilgi ve iki beraberlik geldi. Özellikle sürpriz biçimde yükselen Amed SK'ye (şu anda ikinci sırada!) ve Trabzonspor'a karşı alınan yenilgiler can yaktı; iki takım da Beşiktaş'ın önünde yer alıyor.

Italiano, Özcan'a nefes aldırmak için onu son Avrupa Ligi maçında ilk kez ilk 11'den çıkardı. Ancak Crystal Palace ile 2-2 berabere kalınan son maçta plan işlemedi. Fabio Miretti'nin sakatlığı, Özcan'ın 39. dakikada erkenden oyuna girmesini gerektirdi.

Özcan'ın oyuna alışması uzun sürmedi. Yalnızca yedi dakika sonra, bir Amerikan futbolu oyun kurucusu gibi attığı harika uzun pasla Wilfred Ndidi'nin takımını geçici olarak 1-0 öne geçiren golünün asistini yaptı. Şimdi kişisel açıdan geriye, BVB formasıyla çıktığı 96 maçta da başaramadığı bir şey kaldı: gol atmak. Bu gol hasreti, Özcan'ın şu anki durumundaki az sayıdaki olumsuzluktan biri olsa gerek. Kulüp düzeyindeki son golünü 4 Aralık 2021'de 1. FC Köln formasıyla Bielefelder Alm'da attı.

Salih Özcan'ın BVB'deki performans verileri