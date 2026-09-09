BVB’de bir “Undav tartışması” var: Bir “süper oyuncu”, Niko Kovac’a lüks bir sorun yaşatıyor

Fabio Silva ve Dortmund’dan olası bir ayrılık konusunda endişe duyulmasının üzerinden henüz iki hafta bile geçmedi. Sonuçta yaz transfer dönemi son düzlüğe girmişti ve 24 yaşındaki oyuncu Bundesliga’nın açılış haftasında HSV’ye karşı oynanan maçta (2-0) sadece seyirci kalmıştı.

Onun kadroya alınmamasından önce Bayern’e karşı oynanan Süper Kupa’nın ardından sarf edilen net sözler gelmişti. Silva, Dortmund’un 1-2 kaybettiği maçta oyuna sonradan girerek takımının golünü atmış, ardından da daha fazla süre isteğini açık açık dile getirmişti. “Neler olacağını göreceğiz” demiş ve şunu kastetmişti: Bakalım kalacak mıyım, kalmayacak mıyım.

Silva kaldı, her ne kadar İspanya ve Türkiye’den birçok kulübün onunla ilgilendiği söylenmiş olsa da. Bu arada BVB’deki rolünde ise hiçbir şey değişmedi. Bundesliga’da TSG Hoffenheim deplasmanında 28 dakika, Şampiyonlar Ligi’nde FC Villarreal’e karşı 15 dakika. DFB-Pokal’da Hamburg’un beşinci lig ekibi HEBC karşısında 90 dakika sahada kalması ise herhalde her şeyi anlatıyor.

Ancak iki son derece önemli galibiyette aldığı 43 dakikalık sürede ortaya koyduğu performans dikkat çekici. Hoffenheim’a karşı Konstantinos Karetsas’ın yerine oyuna girdikten sonra beraberlik golünü atması ve 3-2’de pay sahibi olmasıyla bir anda maçın kahramanı oldu.

Villarreal karşısında Guirassy’ye öne geçiren golün asistini yaptı ve böylece oyunun yönünü yeniden BVB’ye çevirdi. Belki de daha önemlisi: Silva, takım arkadaşlarını adeta peşinden sürükleyen bir enerji yayıyor. Sahip olduğu özellikler tartışmasız, temposu ve istekliliği ise yeni bir seviyeye çıkmış gibi görünüyor.

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“Birlikte, birlikte”: Guirassy çift forvet istiyor

“Birlikte oynamayı çok seviyoruz” dedi Guirassy, salı akşamı gelen galibiyetin ardından. Dortmund’un golcüsü, siyah-sarılı formayla çıktığı 100. maç ve attığı iki golden çok takım arkadaşından söz etmeyi tercih etti. “Antrenmanda birlikte çok eğleniyoruz, o süper bir oyuncu.”

Silva, daha fazla etki ve daha fazla süre isteğine, yaptığı iki müthiş sonradan giriş performansından daha güçlü bir vurgu yapamazdı. Şimdi soru şu - ve akla Julian Nagelsmann’ın Dünya Kupası sırasında başlattığı Deniz-Undav tartışması geliyor - Silva’nın en iyi rolü geç oyuna giren bir enerji kaynağı olmak mı, yoksa artılarını daha fazla, daha uzun ve belki de daha iyi gösterebilmesi için daha çok süre alması mı gerekiyor? Ya da ideal rolü jokerlik mi? Örneğin Amazon Prime’da uzmanlar Mats Hummels ile Christoph Kramer, Silva’nın ilk 11 oyuncusu olarak enerjisini ve kalitesini belki de joker rolündekinden daha az sahaya yansıtıp yansıtamayacağını tartıştı.

Gerçek şu ki: Silva geçen sezon ilk 11’de başladığı bazı maçlarda gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Bunun şimdi farklı olup olmayacağını söylemek zor. Denenmediği sürece bunu bilmek kolay değil. Ya da sportif direktör Ole Book’un ifade ettiği gibi: “Ben teknik direktöre taktiği ya da dizilişi dayatmayacağım. Ama sanırım hepimiz şu anda Fabio’nun bunu harika yaptığını görüyoruz.”

Book’a göre Portekizli oyuncu her hâlükârda daha fazla süre için iddiasını güçlendiriyor.

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Fabio Silva ve Serhou Guirassy birbirini tamamlıyor

Gregor Kobel de onun hayranı ve destekçisi. BVB kalecisi Prime Video’ya yaptığı açıklamada, Silva’nın şu anda “acayip formda” olduğunu söyledi. “Oyuna harika bir enerji katıyor. Çok canlıydı, çok koştu ve daha ilk aksiyonuyla tehlike yarattı.”

Guirassy, Silva hakkında konuşurken iki kez “birlikte” kelimesini kullandı. Devam eden sezonda iki forvet de birbirine birer gol hazırladı. İkili birbirini kusursuz tamamlıyor çünkü doğaları gereği farklı profillere sahipler, ancak hazırlayıcı ve bitirici rollerini de akıcı şekilde değiştirebiliyorlar.

BVB teknik direktörü Niko Kovac, bu kadar formda iki forvete sahip olduğu için kendisini şanslı sayabilir; üstelik birlikte de işliyorlar. Guirassy ve Silva’yı “birlikte” sahaya sürmenin zamanı - ilk 11’den itibaren - gelmiş gibi görünüyor.

SC Paderborn’a karşı oynanacak sıradaki iç saha maçı (cumartesi, 15.30) bunun denenmesi için biçilmiş kaftan olurdu.



