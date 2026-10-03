Ruhr Nachrichten'in haberine göre stoper, şu anda Bundesliga liderindeki "ayrılmaya en yakın aday" konumunda.

Geçtiğimiz aylarda Reggiani hakkında birçok kez transfer söylentisi çıktı. Son transfer döneminde başta Serie A'nın iki devi Inter ve Milan olmak üzere bazı kulüplerin 18 yaşındaki İtalyan için girişimde bulunduğu belirtilmişti. Championship ekibi Southampton FC'nin de somut şekilde ilgilendiği ifade edildi. Ancak Reggiani'nin, son gün Saints'in teklifini reddettiği aktarıldı.

Mevcut sportif gelişimi göz önüne alındığında, Reggiani'nin satılması sürpriz olmaz.

Geçen sezon genç oyuncu BVB'deki en büyük kazananlardan biriydi. Sakatlık sorunları ve kiralık oyuncu Aaron Anselmino'nun ani ayrılığından faydalandı, böylece Siyah-Sarılılar'da beklenmedik şekilde ilk dokuz profesyonel maçına çıktı ve bu maçlarda bir gol de attı.

Reggiani kalıcı ve olumlu bir izlenim bıraktı ve profesyonel sözleşmeyle ödüllendirildi. Haziran ayında hatta İtalya A Milli Takımı için de ilk maçına çıktı. Ancak ardından kariyeri duraksadı, Reggiani BVB'de yaz hazırlık döneminin kaybedenlerinden biri olarak görüldü.

Borussia, geleceğin kendisine ait olması beklenen Joane Gadou'yu yeni ve üst düzey bir rakip olarak kadrosuna kattı. Filippo Mane de kulüp içi sıralamada Reggiani'yi geçti, ayrıca şu anda yeniden sakat olan Nico Schlotterbeck de (iç bağ yırtığı) geri döndü. Emre Can'ın da (çapraz bağ yırtığı) sezon içinde yeniden bir başka stoper seçeneği olarak kullanılabilir olması bekleniyor.

Luca Reggiani ne zamandan beri BVB'de oynuyor?

Reggiani bu sezon Dortmund'un A takımında yalnızca iki maça çıktı ve toplam sadece 50 dakika süre aldı. Ağustos sonunda, Reggiani'nin ülkesine dönmeye açık olduğu söylenmişti. 2024'ün başında Sassuolo Calcio altyapısından BVB'ye transfer olmuştu.

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Ruhr Nachrichten'in aktardığına göre, satış gerçekleşirse olası yeni transferler konusunda da hareketlilik yaşanabilir. Sıcak aday olarak ise Polonyalı genç milli oyuncu Marcel Regula (19, Zaglebie Lubin) gösterilmeye devam ediliyor.

Dortmund Sportif Direktörü Ole Book kısa süre önce, "Şu anda kadro derinliği açısından aşırı kalabalık değiliz, bu kesin" dedi. Bu nedenle ocak ayında "çok şey mümkün".