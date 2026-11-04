Guirassy'nin yerine 34. dakikada orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas oyuna girdi. Yunan oyuncu, o andan itibaren Borussia Dortmund'un tek santrforu olan Fabio Silva'nın biraz gerisinde görev yaptı.

Guirassy'nin sakatlığının nedeni, görünüşe göre henüz üçüncü dakikada yaşanan bir pozisyondu: Julian Ryerson'un sağ kanattan yaptığı ortada beş metre alanında topa yetişemeyerek kaymış, ardından talihsiz bir şekilde yakın direğe çarpmıştı.

Başta görünüşe göre herhangi bir sıkıntı yaşamadan oynamaya devam etti ancak maç ilerledikçe şikâyetleri arttı. Yaklaşık yarım saat sonra Guirassy, baldırını tutarak sorun yaşadığını işaret etti.

Ancak ilk işaretin ardından oyundan çıkmasına kadar birkaç dakika daha geçti: Konstantinos Karetsas ısınma yeleğini çoktan çıkarmıştı. Kovac ise sabırlı olunmasını isteyerek Guirassy'nin devam edebileceğini umdu. Kenar çizgisindeki görüşmenin ve Guirassy'nin devam etme girişiminin ardından ise oyuncu için maç sona erdi. Skor 0:0'ken yerine Karetsas girdi.

Serhou Guirassy BVB'de ne kadar süre forma giyemeyecek? Niko Kovac temkinli konuştu

Guirassy'nin sakatlığının ne kadar ciddi olduğu henüz bilinmiyor; tanı da henüz konmadı. BVB teknik direktörü Niko Kovac, 2:1'lik galibiyetin ardından temkinli biçimde endişeleri giderdi ve oyuncunun uzun süre forma giyemeyeceğini düşünmediğini belirtti. Kovac, DAZN'a yaptığı açıklamada, "Baldırında bir şey hissetti. Şimdi bunun ne olduğuna ve belki bir zorlanmadan daha fazlası olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Aslında öyle olduğunu sanmıyorum" dedi.

Kovac'a göre Dortmund, yaşadığı sorunlara rağmen Guirassy'yi sahada tutma riskini almak istemedi. Dortmund teknik direktörü, hücum oyuncusunun cumartesi günü SV Elversberg'e karşı oynanacak Bundesliga maçına hazır olmaması hâlinde, "Elbette millî maç arasından sonra yeniden aramızda olmasını umuyoruz" dedi.

Serhou Guirassy bu sezon BVB için kaç gol attı?

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört maçın ardından dokuz puan toplayan BVB için Guirassy'nin uzun süreli yokluğu, takımın en golcü oyuncusunu kaybetmesi anlamına gelecek. 30 yaşındaki eski Stuttgartlı, bu sezon 14 resmî maçta sekiz gol atıp iki de asist yaptı. İlk üç maç haftasında dört kez fileleri havalandırdığı Şampiyonlar Ligi'ndeki gol ortalaması ise özellikle dikkat çekiyor.

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Guirassy, çarşamba akşamı Dortmund'un bu sezon bazıları ağır sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularından oluşan epey uzun listeye eklendi. Bu durum daha önce Karetsas'ın, vatandaşı Giannis Konstantelias'ın ve savunma oyuncusu Filippo Mane'nin de başına gelmişti.

BVB, Betis karşısında orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'den de son anda yararlanamadı. Sabitzer hastalığı nedeniyle forma giyemedi. Karetsas ise Guirassy'nin yerine iyi bir alternatif olduğunu gösterdi. Yunan oyuncu, 72. dakikada 2:1'lik galibiyeti getiren golü attı. Daha önce Fabio Silva, ikinci yarının başında (49.) ev sahibini 1:0 öne geçirmiş, Betis ise 67. dakikada Aitor Ruibal ile skoru geçici olarak 1:1'e getirmişti.