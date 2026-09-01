Borussia Dortmund yöneticilerinin, neredeyse her gün dolaşıma giren yeni oyunculara dair transfer söylentileri karşısında bu konudaki sorulara artık ne kadar tutarlı ve net şekilde yanıt verdiği takdire şayan. Yani hiç yanıt vermeyerek. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac; bu dörtlüden hiçbiri, medya mensuplarının sayısız ve elbette haklı girişimlerine rağmen şimdiye kadar bu çizgiden sapmadı.

Doğal olarak, söz konusu BVB kadrosunda halihazırda yer alan profesyoneller olduğunda çok daha fazla şey söyleniyor. Her ne kadar pazartesi günü Kovac'ın DFB-Pokal'nda Oberliga ekibi HEBC Hamburg'a karşı oynanacak açılış maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında birkaç kez fazla biçimde, Samuele Inacio'nun HSV karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından Dortmund armasına doğru yaptığı iddia edilen o kötü şişe fırlatma hareketine sosyal medyada verilen anlamsız tepkiler konuşulmuş olsa da teknik adam, iki oyuncuyla ilgili olarak sadece bugünü değil sportif açıdan daha geniş bir çerçeveyi ilgilendiren bazı sinyaller verdi.

Çünkü şu anda BVB çevresinde çoğu kişinin sorduğu soru doğal olarak şu: Borussia, çapraz bağından sakatlanan yeni transfer Giannis Konstantelias'ın yerini nasıl dolduracak? Yaklaşık Jadon Sancho'nun transfer edilmesi gibi potansiyel bir hamleyle ilgili olarak Kovac elbette yorum yapmayı reddetti. Kısa süreliğine Polonya Ekstraklasa ekibi Zaglebie Lubin'den Marcel Regula'nın bonservisiyle transferi gündeme gelmişti, ancak şimdi Arsenal'den Ethan Nwaneri'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.

Ancak kupadaki maçta ve belki sonrasında sol iç hücum pozisyonunda görev alma şansı bulunan isimler konusunda Kovac daha açık konuştu.

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Giannis Konstantelias'ın yerine BVB'de kimler düşünülebilir?

Olası adaylardan biri Fabio Silva olabilir. Forvet, BVB'deki ikinci sezonunun başında da zor bir süreç geçiriyor. Portekizli oyuncu çoğunlukla kulübeden geliyor ve Kovac'ın gözdesi olan Serhou Guirassy'nin karşısında hiç şansı yok. Daha önce kış transfer döneminde olduğu gibi bu kez Silva'nın kendi açıklamalarının da etkisiyle hakkında yine ayrılık söylentileri dolaşıyor.

"Ne olacağını bilmiyorum. Elbette daha fazla maça ilk 11'de başlamak ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Daha önemli biri olmak istiyorum. Bunun dışında bir şey söylersem yalan söylemiş olurum. Ben her zaman doğruyu söylerim" diyen Silva, kısa süre önce Borussia Dortmund'un tek golünü attığı Bayern Münih'e karşı kaybedilen Süper Kupa maçının (1-2) ardından konuşmuştu.

Cumartesi günü HSV karşısında alınan 2-0'lık galibiyette de yine dışarıda kaldı, üstelik bu kez maç boyunca hiç süre almadı. Buna bağlı olarak Silva maçın ardından hayal kırıklığına uğramış ve öfkeli görünürken, spor direktörü Book, 24 yaşındaki oyuncunun ayrılığını adeta ihtimal dışı bıraktı. Ricken ise Silva'nın karmaşık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Bir oyuncunun böyle bir durumda yüzde yüz mutlu olmaması futbolun bir parçası. Ama sonuçta biz bir takımız ve herkes katkısını verebilir. Fabio'ya bu konuda hiçbir suçlama yöneltilemez. Haftalar önce de burada hiçbir oyuncunun kulüpten mümkün olduğunca çabuk ayrılmak zorunda olduğunu hissetmemesi gerektiğini söylemiştik."

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Niko Kovac'tan Fabio Silva sözleri: "Bunu da şimdi değiştirirsek..."

Konstantelias'ın sakatlığı ve Inacio'nun kırmızı kartı nedeniyle Silva'nın ilk 11 şansının artacağı düşünülebilir. Ancak Kovac pazartesi günü yaptığı açıklamayla buna katılmadığını gösterdi. Silva'nın bu pozisyondaki önceki kullanımlarıyla ilgili olarak "Geçen sezon bunu ara ara yapmıştık" diyen Kovac, ardından şöyle devam etti: "Ama bu sezon bu iki yarı pozisyonda zaten çok fazla oyuncumuz var. Bunu da şimdi değiştirip ona orada bir şekilde yer açmaya çalışırsak, iş biraz zorlaşır."

54 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Üstelik o zaman önde sadece bir santrforumuz olur. Bu yüzden onun yine Serhou ile birlikte ileri uçta forvet hattını oluşturacak oyuncu olacağını düşünüyorum; diğerleri ise, elimizde birkaç tane var, bu sözde yarı pozisyonlarda oynayacak."

Silva'nın şimdiye kadarki en büyük sorunu, ilk 11'de çıktığı henüz sadece 10 maçta 30 karşılaşmada sonradan oyuna girerek gösterdiği performansa yaklaşamamasıydı. Tek kez milli olan oyuncu, bu maçlarda yüksek koşu temposu, büyük çabası ve çoğu zaman BVB oyununun sıradan durağanlığını değiştiren iyi dinamizmiyle öne çıktı.

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Carney Chukwuemeka: Yine sakatlanan bir alternatif

Silva, Dortmund'daki şu ana kadarki 11 gol katkısının 10'unu buna paralel şekilde sonradan oyuna giren bir oyuncu olarak yaptı. Kovac blöf yapmıyorsa bunun böyle devam etmesi bekleniyor. Geçen hafta da Silva'yla ilgili net konuşmuştu: "Takımdaki rolünü biliyor. Serhou Guirassy bizim bir numaralı forvetimiz. O ise meydan okuyan isim."

Geçen yaz gelen bir diğer yeni transfer de benzer şekilde moral bozucu ama başka bir biçimde bir süreç yaşıyor. Carney Chukwuemeka, sürekli sakatlanan bir profesyonel olma ününe şu anda da bir kez daha hakkını veriyor. Son üç maçta BVB'nin kullanımına sunulmadı.

Çoğu zaman olduğu gibi, kulübün daha ayrıntılı biçimde açıklamadığı gizemli kas problemleri onu yine yavaşlatıyor. Avusturya Milli Takımı oyuncusu hazırlık döneminde sadece bir buçuk devreye katılabildi, son kez sahaya çıkmasının üzerinden ise üç haftadan fazla zaman geçti.

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Niko Kovac, Konstantelias'ın yerine Carney Chukwuemeka için ne dedi?

Bununla birlikte Kovac'ın aktardığına göre o, Konstantelias için bir alternatif olabilir. "Bu pozisyonda oynayabilecek birden fazla oyuncu var, Carney de bunlardan biri. Her biri bu pozisyona farklı bir şey katıyor, çünkü elimizde Delias gibi olan beş oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Herkesin güçlü ve zayıf yönleri var. Orada birkaç oyuncu görüyorum." Teknik adama göre Chukwuemeka, "en iyi maçlarını bu pozisyonda oynadı ve sonuçta ben de onu orada görüyorum."

Ancak can sıkıcı konu değişmiyor; Kovac'ın futbolu için bu, sarsılmaz bir temel şart: "Fizik olarak çalışması ve o seviyeye gelmesi gerekiyor ki Bundesliga dakikalarını alabilsin." Bu hâlâ çok uzun bir yol: Chukwuemeka, BVB formasıyla şu ana kadar çıktığı 55 maçta ortalama 29 dakika sahada kaldı. Sadece 12 kez ilk 11'e girebildi, yalnızca bir kez maçı tamamlama fırsatı buldu; geçen nisan ayında Hoffenheim deplasmanındaki 1-2'lik yenilgide. Bu aynı zamanda Chukwuemeka'nın kariyerinde hem başlama düdüğünde hem de bitiş düdüğünde sahada olduğu ilk maçtı.

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Fabio Silva ve Carney Chukwuemeka: 45 milyon euroluk bonservis, düşük geri dönüş

BVB, Silva ve Chukwuemeka için yaklaşık 45 milyon euro bonservis ödedi ancak şu ana kadar bununla orantılı olmayan bir geri dönüş aldı. Konstantelias'ın yokluğu personel dengesini değiştiriyor, ancak Kovac'ın temel fikirlerini değiştirmiyor. Silva için Guirassy'nin rakibi rolü sürerken, sürekli sakatlanan Chukwuemeka'nın ise önce fit hâle gelmesi gerekiyor.

Bu nedenle soldaki hücum acil durumu, iki oyuncu için de sadece ilk bakışta umut verici görünüyor. Bunun yakında değişip değişmeyeceği, en azından kısmen Borussia'nın sol iç pozisyonda ne kadar süre doğaçlama yapmak zorunda kalacağına bağlı olacak. Kupada Kovac'ın Inacio ile, hafta sonunda ise ligde Hoffenheim karşısında Maximilian Beier ile başlaması ihtimali yüksek.

BVB, fikstür: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları