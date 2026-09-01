Borussia Dortmund yöneticilerinin, neredeyse her gün dolaşıma giren yeni oyuncu transferi söylentileri karşısında bu konudaki sorulara artık ne kadar tutarlı ve dosdoğru yanıt verdiği takdire şayan. Yani hiç yanıt vermiyorlar. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac; bu dörtlüden hiçbiri, medya mensuplarının çok sayıdaki ve elbette haklı girişimlerine rağmen şu ana kadar bu çizgiden sapmadı.

Doğal olarak çok daha fazla açıklama, zaten BVB kadrosunda yer alan profesyoneller söz konusu olduğunda geliyor. Her ne kadar pazartesi günü Kovac'ın DFB-Pokal'da Oberliga ekibi HEBC Hamburg ile oynanacak açılış maçı öncesindeki basın toplantısında birkaç kez fazla olacak şekilde Samuele Inacio'nun HSV karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından Dortmund armasına doğru yaptığı iddia edilen o korkunç şişe fırlatmaya sosyal medyada verilen anlamsız tepkiler konuşulmuş olsa da teknik adam, iki oyuncuya ilişkin olarak sadece mevcut an açısından değil, sportif bakımdan daha geniş ölçekte de önem taşıyan bazı işaretler verdi.

Çünkü şu anda BVB çevresinde çoğu kişinin kendisine sorduğu soru elbette şu: Borussia, çapraz bağı zedelenen yeni transfer Giannis Konstantelias'ın yerini nasıl dolduracak? Yaklaşık Jadon Sancho'nun transfer edilmesi gibi potansiyel bir hamle hakkında ise Kovac yorum yapmayı doğal olarak reddetti. Kısa süreliğine Polonya birinci lig ekibi Zaglebie Lubin'den Marcel Regula'nın bonservisiyle transferi gündeme gelmişti, ancak şimdi Arsenal'den Ethan Nwaneri'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı söyleniyor.

Ancak kupa maçında ve muhtemelen sonrasında yarı sol hücum pozisyonunda görev alma şansı olan isimler konusunda Kovac daha açıktı.

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Giannis Konstantelias'ın yerine BVB'de kim düşünülebilir?

Olası adaylardan biri Fabio Silva olabilir. Forvet oyuncusu, BVB'deki ikinci sezonunun başında da zor bir dönem geçiriyor. Portekizli oyuncu çoğunlukla kulübeden geliyor ve Kovac'ın gözünde büyük kredi sahibi olan Serhou Guirassy karşısında şansı yok. Kış transfer döneminde olduğu gibi hakkında yine transfer söylentileri dolaşıyor; bu kez Silva'nın kendi açıklamaları da bunu körüklüyor.

"Ne olacağını bilmiyorum. Elbette daha fazla maça ilk 11'de başlamak ve takıma yardım etmek istiyorum. Daha da önemli olmak istiyorum. Başka bir şey söylersem yalan söylemiş olurum. Ben her zaman doğruyu söylerim" diyen Silva, kısa süre önce Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen Süper Kupa'nın ardından konuşmuştu; Dortmund'un tek golünü de o atmıştı.

Cumartesi günü HSV karşısında alınan 2-0'lık galibiyette de yine dışarıda kaldı, hem de bu kez tüm maç boyunca. Buna uygun olarak Silva maçın ardından hayli frustrasyona uğramış ve öfkeli görünüyordu; sportif direktör Book ise 24 yaşındaki oyuncunun ayrılığını adeta ihtimal dışı bıraktı. Ricken, Silva'nın karmaşık durumu hakkında şunları söyledi: "Bir oyuncunun böyle bir durumda yüzde yüz mutlu olmaması futbolun bir parçası. Ama sonuçta biz bir takımız ve herkes üzerine düşeni yapabilir. Fabio'ya bu konuda kesinlikle bir suçlama yöneltilemez. Haftalar önce de söylemiştik; burada hiçbir oyuncu kulüpten mümkün olduğunca çabuk ayrılması gerektiği hissine kapılmamalı."

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Niko Kovac'tan Fabio Silva için: "Bunu da şimdi değiştirirsek..."

Konstantelias'ın sakatlığı ve Inacio'nun kırmızı kartı nedeniyle Silva'nın ilk 11 başlama şansının artacağı düşünülebilir. Ancak Kovac pazartesi günü açıkladığı üzere buna katılmıyor. Silva'nın bu pozisyondaki şu ana kadarki kullanımı hakkında "Geçen sezon bunu zaman zaman yapmıştık" diyen Kovac, ardından şöyle devam etti: "Ama bu sezon zaten bu iki yarı pozisyonda çok fazla oyuncumuz var. Bunu da şimdi değiştirip ona orada bir yerde yer açmaya çalışırsak, o zaman iş biraz zorlaşır."

54 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Hele ki o zaman önde sadece bir santrforumuz kalır. Bu yüzden onun, önde Serhou ile birlikte hücum hattını oluşturan isim olmaya devam edeceğini düşünüyorum; diğerleri ise, elimizde onlardan birkaç tane var, bu sözde yarı pozisyonlarda oynar."

Silva'nın bugüne kadarki en büyük sorunu, ilk 11'de çıktığı sadece 10 maçta 30 karşılaşmada oyuna sonradan girerek gösterdiği performansın yanına bile yaklaşamamasıydı. Bir kez milli olan oyuncu, bu maçlarda yüksek koşu temposu, büyük çaba ve çoğu zaman BVB oyununun sıradan durağanlığını değiştiren iyi dinamizmiyle parladı.

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Carney Chukwuemeka: Yine sakatlanan bir alternatif

Silva, Dortmund'daki şu ana kadarki 11 gole katkısının 10'unu buna uygun şekilde oyuna sonradan giren oyuncu olarak yaptı. Ve Kovac doğruyu söylüyorsa bunun böyle kalması bekleniyor. Geçen hafta Silva'ya açık şekilde şunu söylemişti: "Takımdaki rolünü biliyor. Serhou Guirassy bizim bir numaralı forvetimiz. O ise ona meydan okuyan isim."

Geçen yaz gelen bir başka yeni transfer için de tablo benzer ölçüde hayal kırıklığı yaratıcı, ancak farklı bir şekilde. Carney Chukwuemeka, sürekli sakatlanan profesyonel oyuncu yönündeki ününe şu anda da yeniden fazlasıyla uygun davranıyor. Son üç maçta BVB'nin kullanımına hazır değildi.

Daha önce de çok kez olduğu gibi, kulübün daha ayrıntılı şekilde belirtmediği gizemli kas problemleri onu yine frenliyor. Avusturya Milli Takımı oyuncusu hazırlık döneminde sadece bir buçuk devreye katılabildi, son maçı ise üç haftadan daha uzun süre önceydi.

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Niko Kovac, Konstantelias'ın yerine Carney Chukwuemeka için ne dedi?

Yine de Kovac'ın belirttiği üzere Konstantelias'a bir alternatif olabilir. "Bu pozisyonda oynayabilecek kesinlikle birden fazla oyuncu var, buna Carney de dahil. Her biri bu pozisyona bir şey katıyor çünkü beş oyuncumuz var ve hepsi Delias gibi diyemeyiz. Herkesin güçlü ve zayıf yönleri var. Ben burada birden fazla oyuncu görüyorum." Teknik direktöre göre Chukwuemeka, "en iyi maçlarını bu pozisyonda oynadı ve sonuçta ben onu orada görüyorum."

Ancak can sıkıcı konu aynı kalıyor; Kovac'ın futbolu için sarsılmaz bir temel şart bu: "Fizik durumu üzerinde çalışmalı ve o seviyeye gelmeli ki Bundesliga dakikalarını alabilsin." Bunun hâlâ çok uzun bir yol olduğu açık: Chukwuemeka, BVB formasıyla çıktığı şu ana kadarki 55 maçta ortalama 29 dakika süre aldı. Sadece 12 kez ilk 11'e girebildi, yalnızca bir kez tam maç oynadı; geçen nisan ayında Hoffenheim deplasmanında alınan 2-1'lik yenilgide. Kariyerinde ilk kez hem başlama düdüğünde hem de bitiş düdüğünde sahadaydı.

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Fabio Silva ve Carney Chukwuemeka: 45 milyon euro bonservis, az getiri

BVB, Silva ve Chukwuemeka için yaklaşık 45 milyon euro bonservis ödedi ve karşılığında şimdiye kadar bununla hiç örtüşmeyen bir getiri aldı. Konstantelias'ın yokluğu oyuncu tercihleri açısından tabloyu değiştiriyor, ancak Kovac'ın temel fikirlerini değil. Silva için Guirassy'nin rakibi rolü sürüyor, sürekli sakatlanan Chukwuemeka'nın ise önce fit hale gelmesi gerekiyor.

Bu nedenle sol öndeki acil durum, ikisi için de sadece ilk bakışta umut verici görünüyor. Bunun yakında değişip değişmeyeceği, en azından Borussia'nın yarı sol pozisyonda ne kadar süre daha doğaçlama yapmak zorunda kalacağına bağlı olacak. Kovac'ın kupada Inacio ile, hafta sonunda ise ligde Hoffenheim'a karşı Maximilian Beier ile başlaması ihtimali yüksek.

BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları