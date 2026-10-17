BVB, cumartesi öğleden sonra üst üste üçüncü resmi maçından da galibiyet çıkaramadı. Werder Bremen ile 2:2 berabere kalıp Şampiyonlar Ligi'nde Bodö/Glimt deplasmanında 0:1 kaybeden Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin deplasmanında da 0:0'la yetindi.

Bir Alman milli futbolcu BVB'nin en iyi oyuncusu olurken hücumdaki iki isim neredeyse hiç varlık gösteremedi.

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BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Gregor Kobel

Kobel'e çok az iş düştü ancak devre düdüğünden hemen önce, sahanın orta bölümünden kullanılan ve sekerek gelen zorlu bir serbest vuruşu mükemmel biçimde kurtardı. Bunun dışında çizgide pek sınanmadı. Puan: 3.

BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Joane Gadou

Kontra atakları keserken defalarca kritik rol oynadı. Gadou'nun henüz 19 yaşındayken oyununda yakaladığı istikrar etkileyici. Pas oyunundaki birkaç konsantrasyon kaybına rağmen yine son derece sağlam bir performans sergiledi. Puan: 3.

BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Waldemar Anton

Cumartesi öğleden sonra Alte Försterei'de Dortmund'un en iyi oyuncusuydu. Anton, öne çıkarak savunma yaparken sık sık son derece dikkatliydi ve Dortmund'un rakip üzerinde baskı kurduğu anlarda belirleyici rol oynadı. İkili mücadelelerde neredeyse geçit vermedi, zaman zaman hücuma da iyi katkılar sağladı. Milli futbolcudan müthiş bir performans. Puan: 2.

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BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck de Anton kadar etkiliydi. İkili mücadelelerdeki güçlü performansının yanı sıra takımını sık sık ileri taşıdı. Stoperin devre arasından hemen önce yaptığı, durdurulması güç çıkış buna iyi bir örnekti: Bu atak, Dortmund'un Nwaneri ile bulduğu ilk gerçek şutu başlattı. Puan: 2,5.

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BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Julian Ryerson

Ryerson, her zamanki gibi yorulmak bilmeden mücadele etti. Ancak hücumda rakibi Rothe ile girdiği bire birlerde çoğu zaman etkili olamadı ve onu sık sık geçemedi. Yine de ikinci yarının başlarında sahanın orta bölümünden yaptığı ortayla Beier'in Dortmund adına o ana kadarki en iyi fırsatı yakalamasını sağladı. Norveçli oyuncu bunun dışında da çok şey denedi fakat ortaları çoğunlukla yeterince etkili değildi. Puan: 3,5.

BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Jobe Bellingham

İngiliz oyuncu için fazla dikkat çekmediği bir öğleden sonraydı. Topsuz oyunda ve paslarında sağlam bir görüntü çizdi ancak hücumda birkaç kez daha inisiyatif alabilirdi. Puan: 3,5.

BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Felix Nmecha

Nmecha'nın istekli oynadığı dönemler oldu ve Dortmund'un oyununu zaman zaman iyi biçimde ileri taşıdı. Ancak milli futbolcunun neredeyse hiç görünmediği bölümler de vardı. İyi ve kötü yanları olan, fakat her hâlükârda büyük çaba içeren bir performanstı. Puan: 3,5.

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BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Daniel Svensson

Dortmund hücumları ağırlıklı olarak sağda oynayan Ryerson üzerinden gelişti; Svensson ise sol kanatta hücuma katılırken daha çekingen kaldı. İsveçli oyuncu savunmada her zamanki gibi güvenilirdi, katettiği mesafe de etkileyiciydi. Puan: 3,5.

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BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Ethan Nwaneri

Maçın başlamasından yalnızca birkaç saniye sonra kısa süreli bir şok yaşadı: Hakem Schlager, Rothe'ye yaptığı sert müdahalenin ardından ona önce yanlışlıkla kırmızı kart gösterdi, ancak kararını hemen sarı karta çevirdi. Bunun dışında uzun süre pek görünmedi; topu aldığında da sık sık kaybetti. Yine de ilk 60 dakikada tehlike yaratamayan BVB'nin kaleye en fazla tehdit oluşturan oyuncusuydu. Devre arasından hemen önce kalenin 16 metre önünde, merkezden umut vadeden bir şut fırsatı buldu ama topa iyi vuramadı. Yaklaşık bir saat sonra oyundan alınmadan hemen önce ise en iyi anını yaşadı; güzel bir bireysel girişimin ardından topu az farkla dışarı gönderdi. Puan: 4,5.

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BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Maximilian Beier

İkinci yarının başlamasından on dakika sonra Ryerson'ın ortasında Dortmund'un o ana kadarki en iyi fırsatını yakaladı. Topu kontrol etmek zordu, yine de Beier bu pozisyonu daha iyi değerlendirebilirdi. Kanat beki olarak değil, en sevdiği pozisyon olan hücumdaki iç koridorda ilk 11'de başlamasına rağmen her zamanki kadar hareketli değildi. Nwaneri ile birlikte neredeyse hiç yaratıcı hamle üretemediler. Beier bir saat sonra oyundan çıktı. Puan: 4,5.

BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Serhou Guirassy

Fiziksel gücüyle Union savunmasını meşgul etti, sırtı dönük oyunda iyi bir görüntü çizdi ve ileride birçok topu takımında tuttu. Ancak Guirassy, ceza sahasında gerçekten tehlikeli pozisyonlara yalnızca ara sıra girebildi. 70. dakikada 16 metreden çektiği umut vadeden şutun önüne Albert'in çıkması şanssızlıktı. Normal sürenin bitimine kısa süre kala ceza sahası içinden çektiği şut ise Rönnow'un kollarında kaldı. Puan: 3,5.

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BVB, Union Berlin karşısında Borussia Dortmund oyuncu puanları: Oyuna sonradan girenler

Konstantinos Karetsas (62. dakikada Nwaneri'nin yerine): Bir saatten biraz fazla süre geçtikten sonra oyuna giren Karetsas'ın takıma yeni bir hareketlilik getirmesi bekleniyordu ancak sahada kaldığı kısa süre onun için çok kötü geçti. Yunan oyuncu, oyuna girdikten yalnızca birkaç dakika sonra kendi ceza sahasında ayağını fena biçimde burktu ve 70. dakikada yeniden çıkmak zorunda kaldı. Puan verilmedi.

Fabio Silva (62. dakikada Beier'in yerine): Silva, 70. dakikadan biraz sonra yaptığı iyi bir hamleyle Guirassy'nin pozisyonunu hazırladı. Portekizli oyuncu oyuna hareketlilik getirse de hamlelerinde somut sonuç eksikti. Puan: 3,5.

Mathis Albert (70. dakikada Karetsas'ın yerine): 17 yaşındaki oyuncu, Karetsas'ın sakatlığının ardından Yunan futbolcunun yerine oyuna girdi. İlk pozisyonunda talihsiz biçimde Guirassy'nin umut vadeden şutunun önünde kaldı. Albert'in kendi yarattığı pozisyonlar pek olmadı. Bitiş düdüğünden kısa süre önce Guirassy'nin kafa vuruşuyla top kale sahasında ona geldi ve böylece ilginç bir gole çok yaklaştı. Puan: 4.



