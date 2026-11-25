Reklam

Borussia Dortmund, Arsenal deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikte bir bakıma kendini aştı; direnç ve inanç konusunda örnek bir performans sergiledi. Böyle giderse BVB kaçınılmaz olarak şampiyonluk yarışında olacak.

Joane Gadou'nun Borussia Dortmund'a daha bu yaz katıldığına inanmak güç. Savunmacının henüz 19 yaşında olması ise daha da şaşırtıcı. Gadou, öyle bir hızla gelişiyor ki diğer profesyonellerin aynı adımları atması, bir kariyer boyunca uğraşsalar bile mümkün olmayabilir.

Dortmund'un Bayern Münih'le oynadığı ve 2-2 biten Bundesliga zirve mücadelesinde Gadou'nun çok iyi bir maç çıkarmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmedi. Münih'te hızı, ikili mücadelelerdeki tavizsizliği, oyun görüşü ve pres performansıyla göz doldurdu. Takım arkadaşları ve sportif direktör Ole Book, Münih'teki maçın ardından onu övgüye boğmuştu. Teknik direktör Niko Kovac da etkilenmiş görünüyordu ancak o dönemde Gadou'nun henüz görmek istediği seviyede olmadığını söylemişti . Kovac, Gadou'yla düzenli olarak bire bir çalışıyor. Oyuncunun özellikle pozisyon alma ve kafa vuruşları üzerinde çalışması isteniyor; Dortmund'da hücum oyununa daha fazla katılması da bekleniyor.

Gadou da tam bunu yaptı. Londra'da 55. dakikada kendi yarı sahasının derinlerinde topu kazandı ve koşmaya başladı. Bir yerde hafifçe çalım attı, başka bir yerde yön değiştirdi ve böylece iki rakibini geride bıraktı. 48 metre ilerledikten sonra topu Maximilian Beier'in koşu yoluna gönderdi. Beier de Gadou'nun solo koşusuna yaraşır ölçüde akıllıca ve gösterişli bir vuruşla pozisyonu tamamladı. Gadou ile Beier'in bireysel performansları, zayıf bir ilk yarının ardından BVB'nin takım olarak toparlandığı ve Arsenal karşısında ayakta kalabileceğine inanacak cesareti bulduğu bölümde geldi.

Reklam Reklam

BVB'li takım arkadaşları Joane Gadou'nun göz kamaştıran performansı için ne dedi?

Yine de Gadou'nun solo koşusu olmasa Dortmund'un çabaları boşa gidebilirdi. Bu yüzden takım arkadaşlarının övgüleri de oldukça coşkuluydu. Golü atan Beier, Prime Video mikrofonuna, "Topu sürerek ilerleyişi ve vücudunu kullanışıyla tam bir canavar. Bunu gerçekten çok, çok iyi yaptı" dedi. Beier, bunun "dünya çapında bir hareket" olduğunu belirterek şunları ekledi: "İnanılmaz bir şekilde ileri çıktı, iki rakibini geride bıraktı ve ardından bana iyi bir pas verdi. Ben de topu içeri gönderdim."

Related Topics

Dortmund kalecisi Gregor Kobel de "Gadou'nun harika bir bireysel performansıydı ve golümüzü getirdi" dedi. Dortmund kaptanı ve Gadou'nun stoperdeki takım arkadaşı Nico Schlotterbeck ise "İlk dokunuşu inanılmaz, sonrasında da hızı var; bunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

BVB açısından küçük bir sorun var: Gadou'nun savunmada da oldukça etkileyici olduğu bu Arsenal maçından sonra , PSG, Red Bull Salzburg ve son olarak Dortmund'da yetişen savunmacının özellikleriyle Premier Lig'in üst düzey takımları için neredeyse kusursuz bir oyuncu olduğu, ligde bunu henüz fark etmemiş son takımın bile dikkatinden kaçmamış olmalı. BVB'ye bonservisi 25 milyon euroya kadar mal olabilecek Gadou, Dortmund'un isteyeceğinden daha erken ayrılabilir.

Reklam

BVB kadar dirençli olmak kolay değil

Çünkü bu Londra beraberliğinin ardından en geç artık açıkça görülmesi gereken bir şey var: BVB'de gerçekten güçlü bir takım oluşuyor. Henüz 21 yaşındaki Jobe Bellingham, bu sezon ilk 11'in ve maçların kaderini belirleyen oyunculardan biri hâline geldi. Gadou gibi 19 yaşında olan Konstantinos Karetsas da tamamen iyileştiğinde yeniden heyecan yaratacaktır. Londra'da neredeyse her yerde olan ve çoğu zaman değeri yeterince bilinmeyen Daniel Svensson da henüz 24 yaşında. Bu takımda, uzun yıllar birlikte oynarken görmek isteyeceğiniz birçok futbolcu var.

Öte yandan bugünü de hiç fena değil. En azından sonuçlara ve bu sonuçların nasıl alındığına bakıldığında durum böyle. Borussia'nın Niko Kovac yönetiminde oynadığı futbolun çoğu zaman pek parlak olmadığı yeni bir tespit değil, bir gerçek. Ancak Dortmund bu sezon, çoktan kaybedildiği düşünülen ya da geri dönüşün artık mümkün görünmediği maçlardan o kadar çok puan çıkardı ki bunun tesadüf olması mümkün değil.

Reklam

BVB, Arsenal deplasmanında kendini bir kez daha aştı. Nico Schlotterbeck'in yerinde bir sertlikle "uykulu" diye nitelendirdiği felaket gibi ilk 15 ila 20 dakikanın ardından Dortmund'un geri dönüşü gerçekten etkileyiciydi. Böylesine dirençli ve özgüvenli olmak kolay değil. Bir takım olarak 20 dakika boyunca top göremiyorsunuz, ardından Schlotterbeck'in ifadesiyle "yoğunluk sayesinde", Avrupa'nın en güçlü ve en istikrarlı takımlarından birinin direncini kırıyorsunuz. Üstelik Arsenal o ana kadar sahasında puan kaybetmemişti.

Elbette 1-1'lik skor, Gadou ile Beier'in iki çok güçlü bireysel hamlesi sayesinde geldi. Fakat böyle bir başlangıcın ardından Gadou'nunki gibi bir solo koşuyu ancak kendinize ve özellikle takımınıza inanıyorsanız yapabilirsiniz. Aynısı Beier için de geçerli. Maçta o ana kadar hiçbir şey istediği gibi gitmemişti. Sadece birkaç dakika önce Daniel Svensson'un çok iyi ortasını da değerlendirememişti: Koşusunu sürdürüp ayağının içiyle doğrudan bitirmek yerine topu ayağının dışıyla kontrol etmeye çalışmış ve topa vuramamıştı.

Reklam

BVB, zirve takımı gibi puan topluyor ve Leverkusen'in son dakika golleriyle şampiyon olan kadrosunu bile hatırlatıyor

BVB, geçen pazar günü Bayern'in cumartesi günkü beraberliğinin ardından liderliği almak için kazanması gereken maçın baskısıyla baş etmekle kalmadı. Londra'da da performansını belirgin biçimde yükseltip cesur bir ikinci yarı oynayarak, sonunda biraz da gerekli şansın yardımıyla güçlü Arsenal'den bir puan kopardı.

Buna, Dortmund'un bu sezon genel olarak birçok maçın sonucunu son bölümde değiştirmiş olması da ekleniyor. Dortmund bir zirve takımı gibi oynamıyor olabilir ama BVB bir zirve takımı gibi puan topluyor.

Reklam

O dönemde durum çok daha uç bir örnek olsa da Bayer Leverkusen'in 2023/2024 sezonu ister istemez akla geliyor. Leverkusen, tüm kulvarlarda uzatma dakikalarında 13 gol atmış, önce "Son Dakika Leverkusen" diye anılmaya başlamış, ardından Almanya şampiyonu olmuştu. BVB ise şimdiye kadar belirleyici golü uzatma dakikalarında yalnızca Almanya Kupası'nda Werder Bremen'i 3-2 yendiği maçta attı. Buna karşın Dortmund, tüm kulvarlarda ikinci yarıda performansını yükselterek yedi kez bir tür geri dönüşe imza attı. Bunlar arasında Bayern Münih'le oynanan büyük maç da var: Fabio Silva, 89. dakikada hak edilmiş sayılabilecek 2-2 golünü atmıştı. Arsenal karşısındaki maç da bir başka örnek. Stuttgart'a karşı alınan 1-0'lık galibiyette ve Almanya Kupası'ndaki Bremen maçında teknik direktör Niko Kovac, sonradan asist yapan Jobe Bellingham'ı Stuttgart'a, sonradan gol atan Marcel Sabitzer'i ise Bremen'e karşı oyuna alarak galibiyeti getiren hamleleri yapmıştı.

BVB son yıllarda sezonun ikinci yarısında hep daha iyi oynadı

Sezonun nasıl biteceğini tahmin etmek için elbette henüz çok erken. Üstelik BVB'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekize girip play-off oynamadan eleme aşamasına ulaşması için önündeki üç maçta muhtemelen en az iki galibiyet daha alması gerekiyor. Ancak Dortmund, geçmiş yıllardakine benzer bir performans sergilerse, ki o sezonlarda ikinci yarıda ilk yarıdan daima daha güçlüydü, kaçınılmaz olarak şampiyonluk yarışında olacaktır.

Reklam

Dahası BVB, tarihinin en iyi ilk yarılarından birini geçirme yolunda. Bayern bu sezon bir yandan çok baskın oynasa da diğer yandan epey fazla galibiyet fırsatını kaçırdı ve sakatlıklarla da boğuşuyor .

Şampiyonlar Ligi puan durumu: Şu anki ilk 24 takım