BVB avantaj sağlıyor: Felix Nmecha'nın serbest kalma maddesine ilişkin çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı

Bunu Sport Bild bildiriyor. Habere göre 26 yaşındaki oyuncu, sezon bitiminden kısa süre sonrasına kadar sözleşmesinde belirlenen 80 milyon avro karşılığında BVB'den ayrılabilir. Habere göre bu ayrılma seçeneğinin süreyle sınırlandırılmış olması, bir ayrılık halinde takımın en önemli oyuncularından birini ve Almanya Milli Takımı'nın potansiyel ilk 11 oyuncusunu kaybedecek olsalar da sarı-siyahlıların işine yarıyor.

Çünkü BVB, belirlenen süre sayesinde kendisini daha rahat bir konuma getirmiş durumda. Nmecha ayrılacağını gerçekten erkenden açıklarsa kulübün ön libero pozisyonuna bir halef bulmak için temmuz ve ağustos ayları olacak. Nmecha şu anda bu pozisyonun değişmez isimlerinden biri; Dortmund'un merkez orta sahasındaki diğer oyuncular Jobe Bellingham, Joey Veerman ve Marcel Sabitzer ise çoğunlukla rotasyona giriyor.

BVB açısından bir diğer avantaj da sürenin dolmasının ardından Nmecha'nın bonservis bedelinin yeniden serbestçe pazarlığa açık olması. Dolayısıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri temmuz veya ağustos ayında Nmecha için sarı-siyahlıların kapısını çalarsa fiyatı yine kendileri belirleyebilecek. Habere göre Dortmund ekibi, böyle bir durumda Nmecha için 100 milyon avroluk bonservis bedeli istiyor.

BVB, Felix Nmecha için ne kadar ödedi?

Dortmund, Nmecha'yı 2023 yazında VfL Wolfsburg'dan 30 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti. Bazı sakatlıkların da yaşandığı inişli çıkışlı bir başlangıcın ardından orta saha oyuncusu, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde BVB'nin orta sahasında kendine yer edindi ve şu anda vazgeçilmez bir isim. Almanya Milli Takımı'nda bugüne kadar 14 maça çıktı (3 gol) ve yaz aylarındaki Dünya Kupası'nda teknik direktör Julian Nagelsmann yönetiminde ilk 11'in değişmez oyuncularından biriydi.