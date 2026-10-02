24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-NATIONS-LEAGUE-BEL-TURAFP
Çeviri:

Büyüsü hiç bitmiyor: Belçika'nın füzeleri De Bruyne için yeni bir yüzyıl çiziyor

K. De Bruyne
Belçika - Türkiye
Belçika
Türkiye
UEFA Nations League A
Belçika
Türkiye

Deneyimli orta saha yıldızı parlıyor

Napoli'nin orta saha oyuncusu Belçikalı Kevin De Bruyne, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye karşılaşmasında dünyanın dört bir yanındaki futbol sahalarında sihrini sergilemeye devam etti.

Belçika Milli Takımı, bugün cuma günü, 2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında Maurice Dufrasne Stadı'nda Türkiye Milli Takımı'nı konuk etti.

Maçta De Bruyne büyük bir performans sergiledi; karşılaşmanın onuncu dakikasında konuk takımın savunmacısını çalımladıktan sonra topu yerden kalecinin soluna göndererek ev sahibi takım adına skoru açtı.

Napoli'nin orta saha oyuncusu, maçın 60. dakikasında ceza sahası dışından çektiği füze gibi şutta Türk kalecinin topa müdahale edememesiyle hem kendisinin hem de ülkesinin milli takımının ikinci golünü ekledi.

"Bleacher Report" ağının bildirdiğine göre, De Bruyne Belçika Milli Takımı ile 40. golünü kaydederek futbol sahalarındaki 201. golüne ulaştı.

35 yaşındaki oyuncu, milli takım golleri dışında Manchester City ile 108, Wolfsburg ile 20, Genk forması altında 17, Werder Bremen renkleriyle 10 ve şu anki takımı Napoli ile şimdiye kadar 6 gol kaydetti.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin