Julian Alvarez, Lionel Messi’nin millî takımı bırakmasının ardından yeni bir döneme giren Arjantin’e gelişme çağrısında bulundu. Kosta Rika’ya karşı attığı iki golle bitiriciliğini gösteren forvet, kulübü için kritik bir zamanda yeniden form tuttuğunun sinyalini verdi.

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Messi sonrası dönemde değişime uyum

Arjantin önemli bir değişim sürecinden geçiyor ve Alvarez bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Forvet, Kosta Rika karşısındaki üstün performansta iki kez fileleri havalandırdıktan sonra, ülkenin en büyük ikonunun ayrılmasıyla kadrodaki dengelerin nasıl değiştiğini değerlendirdi. Calchín doğumlu oyuncu, mevcut oyuncu grubunun önceki dönemde belirlenen yüksek standartları koruma sorumluluğunu vurguladı.

Millî takımın mevcut durumuna ilişkin konuşan Alvarez, son gelişmelerin duygusal ağırlığına dikkat çekti. “Yaşadıklarımız açısından özel bir yıl. Arada Dünya Kupası vardı, Lionel’e veda ettik; bunun ifade ettikleri ve birçok yeni oyuncuyla başlayan yeni bir dönem var. Millî takımı her zamanki gibi temsil etmek için gelişmeye devam etmeliyiz,” dedi Alvarez. Açıklamayı Ole aktardı.

Yeni yeteneklerin katkısı

Scaloni’nin son projesi şekillenmeye başladı. Yeni ve heyecan verici yeteneklerin kadroya sorunsuz biçimde katılması, kısa sürede planının temelini oluşturdu. Kadro mevcut başarısını ileri taşımaya çalışırken deneyimli oyuncularla ilk kez millî formayı giyenler arasında kurulan bağ, hem sahada hem de soyunma odasında önemli sonuçlar vermeye başladı.

Alvarez’e göre, yenilenen kadroda bu uyumu sağlamak gelecekte kupa kazanmanın anahtarı. Forvet sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazıları bugün ilk kez oynadı, bazıları birkaç gün önce; diğerleri ise yıllardır geliyor. Yavaş yavaş aramıza katılıyorlar ve hedeflere ulaşabilecek güzel bir grup oluşuyor. Hedeflere ulaşmak için en önemlisi birlik içinde ve güçlü olmak.”

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Alvarez, memleketinde oynamanın sevincini yaşadı

Alvarez, memleketi Cordoba’da bitiriciliğini sergiledi ve Mario Alberto Kempes Stadyumu’nda ilk yarıda attığı iki golle öne çıktı. Bu verimli FIFA millî maç arası, yakın zamanda Bombonera’da Uruguay’a karşı alınan 2-1’lik yenilgide de gol atan forvet için önemli bir moral kaynağı oldu. Son iki millî maçında üç gol kaydeden Alvarez, son haftalarda eksikliğini hissettiği bitiriciliğine yeniden kavuşarak Avrupa’ya dönüyor.

Memleketindeki performansı onun için ayrıca anlamlıydı. Alvarez, “Bu bir sevinç, özel bir şey çünkü buralıyım. Yakınlarım, arkadaşlarım ve ailem beni izlemeye geldi. Gerçekten çok özel hissettiriyor,” dedi.

Atletico Madrid’e kritik dönüş

Bu gol serisinin zamanlaması Atletico Madrid için daha iyi olamazdı. İspanya’nın başkentindeki kariyerine inişli çıkışlı başlayan Alvarez, bu sezon şu ana kadar çıktığı 12 maçta iki gol ve üç asist kaydetti. Yılın başlarında Barcelona’ya transfer olmak istediğine dair haberlerin ardından oyuncuyla Atletico Madrid taraftarları arasındaki ilişki de zorluklar yaşadı. Ancak Arjantin formasıyla son dönemde gösterdiği performans, eleştirileri susturmaya hazır olduğuna işaret ediyor. Millî takımda golcülüğünü yeniden bulan eski Manchester City oyuncusu, Atletico Madrid hücumunun tartışmasız lideri olmayı hedeflerken Madrid’e yeni bir ivmeyle dönüyor.