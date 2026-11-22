Barcelona, LaLiga'nın 13. haftasında Spotify Camp Nou'da konuk ettiği Villarreal karşısında geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak heyecan verici bir geri dönüşe imza attı.

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Maç analizini yapan Sport gazetesi, Barcelona'nın Gerard Martín'in golü tribünleri çılgına çevirene kadar oyunun kontrolünü kuramadığını ve hücumları bitirmede isabetsiz kaldığını yazdı. Bu golle birlikte 57. ve 67. dakikalar arasında geri dönüş fırtınası başladı.

Gerard Martín, takımın ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeye her zaman hazır olan oyunculardan biri. Çalışkan ve yorulmak bilmeyen bir oyuncu olan Martín, elde ettiği her fırsat için sanki onu hak etmiyormuşçasına mücadele etti.

Bu sorumluluk duygusu ve sıkı çalışma, Villarreal karşısında hak edilmiş bir ödülle taçlandı. El Clasico'da da benzer bir gole yaklaşan Barcelona'nın savunma oyuncusu, bu kez attığı kafa golüyle geri dönüş fırtınasını başlattı.

Gerard Martín'in 57. dakikada attığı gol, Barcelona'yı yeniden maça döndürdü ve takımı ateşledi.

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Sadece dört dakika sonra Fermín López eşitliği sağladı. 67. dakikada ise Pau Navarro'nun kendi kalesine attığı gol ev sahibini öne geçirdi.

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Barcelona bundan sonra, maçın felaket başlangıcında neredeyse sonunu getirecek hatalara takılmadan harika bir görüntü ortaya koydu. Buchanan ve Oluwaseyi'nin iki dakika içinde attığı goller, teknik direktör Hansi Flick'in takımı için son derece ağır bir yüke dönüşmüştü.

Lamine Yamal'ın kaçırdığı penaltı ve değerlendirilemeyen iki direkt serbest vuruş, Katalan ekibini zor bir duruma sokmuştu. Bu durumdan ancak lider karakterine sahip bir takım çıkabilirdi.

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Yetenek tek başına yetmediğinde, rekabet edebilmenin temeli olan tecrübe ve profesyonelliğin değeri ortaya çıkar. Gerard Martín, bu pazar gününe kadar LaLiga'da oynadığı 11 maçta yalnızca iki kez şut çekmiş, bunlardan sadece biri çerçeveyi bulmuştu.

Bunu El Clasico'da Real Madrid karşısında yapmış ve kaleci Lunin'i olağanüstü bir kurtarışa zorlamıştı. Lunin, skoru 2-1'e getirecek ve belki de kritik bir kırılma noktası olacak golü önlemişti.

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Gerard Martín'in ortaya koyduğu sıkı çalışmanın hak edilmiş ödülü, skordaki rahat üstünlüğün arkasına çekilen Villarreal karşısında geldi.

Bu, stoper ve bek pozisyonlarında oynamayı, hataları düzeltmeyi ve zor anlarda takımı kurtarmayı iyi bilen Gerard Martín'in tek belirleyici katkısı değildi.

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Bu katkı, kendini tamamen maçın atmosferine kaptırmış bir oyuncunun zihinsel durumunun ürünüydü. Martín bu maçta sezonun ilk, profesyonel kariyerinin ise ikinci golünü attı.

Camp Nou'daki ilk golü, Flick'in onu stadın yeniden açılış gününde Athletic Bilbao karşısında stoper olarak oynatmasından tam bir yıl sonra geldi.

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Önceki golünü ise 2 Mart 2025'te Montjuïc'te Real Sociedad karşısında atmıştı.

İki gol arasında bir tesadüf de var: O maçta Gerard Martín 25. dakikada gol atmış, ardından Casadó 29. dakikada ikinci golü kaydetmişti. O gün de taraftarlar dört dakika içinde iki golü kutlamıştı.

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Gerard, geri dönüş fırtınasını başlatmakla yetinmedi. İki kritik savunma müdahalesiyle Villarreal'in maçın gidişatını değiştirme girişimlerini durdurarak 3-2'lik skoru korudu.

Geri dönüşün ikinci itici gücü ise Fermín López'den geldi. Fermín'in top kaybı Villarreal'in ilk golüne yol açmış, ardından ikinci yarıda uzak köşeye giden sert şutunu Gulaşi kurtarmıştı.

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Fermín'in parlaması tesadüf değildi. Oyuncu, LaLiga'da çektiği 23 şutun 7'sini gole çevirmiş olarak maça çıkmıştı ve bu şutların 13'ü çerçeveyi bulmuştu.

Fermín, eşitlik golüyle İspanya birinci liginde en golcü sezonu olan 2023-2024'te 31 maçta ulaştığı 8 gol sayısını yakaladı. Ancak bu kez aynı rakama ulaşmak için yalnızca 12 maç yetti.

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Fermín'in sol ayakla çektiği şuttan sadece altı dakika sonra Pau Navarro kendi kalesine gol attı.

Öğleden sonra boyunca ilk kez rüzgâr Barcelona'dan yana esti. Barcelona da bunu değerlendirerek hak edilmiş bir geri dönüşe imza attı ve geriye düştüğü maçı heyecan verici bir galibiyete çevirdi.