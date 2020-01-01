Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile Beşiktaş Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Kupası Son 16 Turu maçında Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Maçı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Mehmet Kısal yapacak.

3. turda Edirnespor, 4. turda Bodrumspor ve 5. turda da 'u eleyerek son 16 turuna kalmayı başardı.

Beşiktaş ise 5. turda katıldığı kupada 24 Erzincanspor'u eledi.

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta?

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele 15 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak.

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor - Beşiktaş hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile Beşiktaş arasındaki maçı Aspor'dan canlı olarak yayınlanacak.