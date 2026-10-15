Suudi Arabistan Roshn Ligi, dokuzuncu haftanın açılış maçlarında, dört büyük kulübün (Hilal, Nasr, İttihad ve Ahli) yokluğuna rağmen olağanüstü bir geceye tanıklık etti.

Suudi Arabistan Lig Birliği, dokuzuncu haftada başta Ahli ile Nasr arasındaki klasiko olmak üzere 3 maçı ertelemişti; bunlara Hilal'in Riyad ile, İttihad'ın da Şebab ile oynayacağı karşılaşmalar da dahil.

Büyüklerin yokluğuna rağmen dokuzuncu haftanın ilk gecesi olağanüstüydü; zira bu gecede 3 takım Suudi Arabistan Ligi'nin bu sezonundaki ilk galibiyetlerini almayı başardı.

Başlangıç, Suudi Arabistan Roshn Ligi'ne yeni yükselen Feysali'den geldi. Hulud'u 3-2 yenen takım, son sıradan çıkarak 6 puanla on beşinci sıraya yükseldi; daha önce 3 maçta berabere kalmış ve 4 maç kaybetmişti.

Maçta Gine-Bissau'dan gelen Alexander Mendy parladı; hat-trick yaparak Feysali'yi Roshn Ligi'ndeki ilk galibiyetine taşıdı.

Halic de aynı şeyi tekrarladı; konuk ettiği Feyha'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti ve 9 puanla puan durumunda on birinci sıraya yükseldi. Takım daha önce 6 kez berabere kalmış ve 2 maç kaybetmişti.

Son maç ise en heyecanlısıydı. Fetih, Hazm karşısında 2-1 geride olduğu karşılaşmayı, maçın son dakikalarında Faslı yıldızı Mourad Batna sayesinde 3-2 kazanmayı başardı.

Fetih'in bu sezondaki ilk galibiyeti puanını 6'ya çıkardı ve takım puan durumunda on altıncı sırada yer aldı. Hazm karşısındaki maraton galibiyeti öncesinde 3 maçta berabere kalmış, 5 maç kaybetmişti.

Böylece Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin bu sezonunda 16 takım en az bir maç kazanmayı başardı; Taavun ve Abha ise şu ana kadar galibiyetsiz kalan tek iki takım oldu.

İki takım bu haftada zorlu birer sınav veriyor. Abha yarın cuma günü Kadısiye'ye konuk olacak, Taavun ise yarından sonra cumartesi günü Diriyah deplasmanına çıkacak.