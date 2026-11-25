Basında çıkan haberlere göre, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli için önümüzdeki dönemde yeni bir satın alma teklifi geldi. Teklifin arkasında kulübün eski başkanı Khalid Al-Issa da bulunuyor.

Reklam

Suudi Arabistan'da yayımlanan "Şarku'l Avsat" gazetesinin haberine göre Khalid Al-Issa, önümüzdeki dönemde Al Ahli'yi satın almak amacıyla Körfez merkezli bir fonla ortaklık kurdu. Bu ortaklık, yaklaşık bir ay önce Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) kulüp şirketindeki hissesini devralmak için başvuruda bulundu.

Gazete, satın alma sürecinin tamamlanması için gereken tüm mali koşulların hazır olduğunu belirtti. Süreci durduran tek unsur ise ortaklığın yaptığı başvuru hakkında karar vermeye yetkili makamın onayı. Bu onayın ardından satın almaya ilişkin yasal işlemlerin tamamlanmasının önü açılacak.

Nihai onayın çıkmasıyla birlikte satın alma sürecinin son aşamaları başlayacak. Al Ahli taraftarları da takımın yeniden doğru rotaya girmesi için bu adımı sabırsızlıkla bekliyor.

Ancak gazete, Al Ahli'nin büyük dörtlü arasında Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun dışında bir yapı tarafından satın alınacak son kulüp olacağını vurguladı. Daha önce Al Nassr ve Al Ittihad ile birlikte Al Hilal de bu süreçten geçmişti.

Reklam Reklam

Al Hilal, büyük dörtlü arasında Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun çatısından çıkan ilk kulüp olmuştu. Geçen eylül ayında kulübün hisselerinin yüzde 70'i, Prens Velid bin Talal'e ait Kingdom Holding şirketine devredilmişti.

Related Topics

Gelecek maçlar AHL Premier Lig 12:30 ALT

Kingdom Holding, Suudi Borsası Tadawul'un internet sitesinde yaptığı paylaşımda, gerekli tüm düzenleyici onayların ve itiraz bulunmadığına dair yazıların alınmasının yanı sıra hisse alım satım sözleşmesinde yer alan iç gerekliliklerin de tamamlanmasının ardından anlaşmanın 1 Eylül 2026'da sonuçlandığını açıkladı.

Anlaşma, Al Hilal kulüp şirketinin öz sermayesinin 1,2 milyar riyal olarak değerlendirilmesine dayanıyordu. Bu değerleme, şirketin toplam öz sermayesinin yüzde 100'ünü temsil ediyor. Buna göre Kingdom Holding'in satın aldığı yüzde 70'lik hissenin bedeli 840 milyon riyal oldu.

Reklam

Kingdom Holding, ödenen bedelin daha önce açıklanan rakamdan farklı olmadığını ve son gelişmelerin anlaşmayla bağlantılı herhangi bir yeni maliyete yol açmadığını vurguladı.

Şirket, Kamu Yatırım Fonu ile hisse alım satım sözleşmesini 16 Nisan 2026'da imzalamış, devir işlemlerini ise yaklaşık dört buçuk ay sonra tamamlamıştı.

Reklam

Khalid Al-Issa, son üç yılda, yani 2023 ile 2026 yılları arasında Al Ahli'nin başkanlığını yürütmüştü. Bu dönem, özellikle AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki başarılarla Cidde ekibinin altın çağı olarak görülüyor.

Bu süreçte Al Ahli, Asya'nın en büyük kulüp turnuvasını üst üste iki kez kazandı. Bu, kulübün tarihindeki ilk kupaydı. Takım ayrıca 9 yıllık bir aranın ardından Suudi Arabistan Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

Reklam

Ancak Khalid Al-Issa, geçen sezonun sona ermesinin ardından Yasser Al-Misehal'in yerine Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmak için görevini bıraktı. Ne var ki seçim yarışını şu anki başkan Badr Al-Ruzaiza'ya kaybetti.