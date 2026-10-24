Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, büyük kulüpler ile diğer rakipler arasındaki farkların azalması ve oyuncuların fiziksel ve taktiksel seviyesinin yükselmesiyle birlikte İngiltere Premier Lig'in son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini düşünüyor.

İspanyol teknik adam, Liverpool'daki eski takım arkadaşı ve halen "Sky Sports" kanalında yorumculuk yapan Jamie Carragher ile yaptığı uzun söyleşide, takımların daha bütünleşmiş hale geldiğini, taktiksel çözümlerin çeşitlenmesi nedeniyle maçların zorlaştığı bir dönemde fiziksel hazırlıktan yoksun oyunculara rastlamanın artık nadir olduğunu açıkladı.

Alonso, oyunculuk kariyeri boyunca ligin atmosferini iyi tanımasına rağmen hâlâ müsabakanın temposuna alışma sürecinde olduğunu belirtti ve rakiplerle mücadele etmenin gerek baskıda gerekse hücum ve savunma geçişlerinde daha karmaşık hale geldiğini vurguladı.

Bununla birlikte, taraftar atmosferinin İngiltere Ligi'nin en belirgin özelliklerinden biri olmaya devam ettiğini vurgulayarak, kendisine İngiliz sahalarının Almanya ve İspanya'daki deneyimlerine kıyasla ne kadar özel olduğunu yeniden hatırlatan Everton ve Fulham maçlarını örnek gösterdi.

Rakibe uygulanan baskının, eskiden olduğu gibi, artık onu uzun toplar göndermeye zorlamaya yetmediğini de ekledi; zira takımlar baskıyı aşma ve oyun tarzlarını değiştirme konusunda daha yetkin hale geldi. Bu durum, teknik direktörleri baskının zamanını ve alanlarını hassas bir şekilde belirlemeye ve çok sayıda senaryoya hazırlıklı olmaya zorluyor.

İspanya'nın üstünlüğünün sırrı: Nesilleri yetiştiren bir sistem

İspanyol futbolunun başarısından bahsederken Alonso, bu üstünlüğün tesadüf eseri olmadığını, aksine oyuncuları erken yaş kategorilerinden itibaren geliştirmeye dayanan ve yaklaşık yirmi yıla yayılan bütünleşik bir projenin sonucu olduğunu vurguladı.

Uzun süre genç milli takımlar sisteminin içinde çalışan teknik direktör Luis de la Fuente'yi örnek gösterdi; bu durum ona İspanyol yeteneklerine dair derin bir bilgi kazandırdı ve birlikte oynamaya alışmış, en üst seviyelere ulaşana dek aşamalı olarak gelişen nesillerin inşasına katkı sağladı.

Ayrıca kulüplerin yetenekleri keşfetme ve yetiştirmedeki rolünü de övdü; kendisinin de mensubu olduğu Real Sociedad'ı, genç oyunculara ilgi gösterme ve onlara fırsat verme konusunda bir model olarak gösterdi; buna ek olarak Chelsea'de genç unsurları geliştirmek için yürütülen çalışmaya duyduğu beğeniyi dile getirdi.

İngiltere Milli Takımı'na ilişkin olarak Alonso, takımın Thomas Tuchel yönetiminde doğru yolda ilerlediği kanaatinde olduğunu ancak oyuncularının kalitesinden yararlanmak ve kupalar için rekabet etmek adına ek bir adım atması gerektiğini ifade etti.

Rodri ve Busquets: Fiziksel güçten önce zekâ

Alonso, büyük maçlarda hâkimiyet kurmanın, olağanüstü teknik ve zihinsel yeteneklere sahip üst düzey oyuncular gerektirdiğini düşünüyor ve düşünce hızının kimi zaman fiziksel hızın önüne geçebileceğini vurguluyor.

Antrenman ve doğru alışkanlıkları edinme sayesinde durumları okuma ve rakiplerinin bir adım önüne geçme yeteneğiyle öne çıkan Rodri'yi örnek gösterdi; ayrıca sınırlı fiziksel hızını zekâsı, oyunu okuma ve temposunu kontrol etme yeteneğiyle telafi eden Sergio Busquets'in deneyimini de hatırlattı.

Bu tür oyuncuların, yalnızca bireysel becerilere ve fiziksel güce dayanmak yerine kolektif anlayışa ve karar almaya odaklanan İspanyol futbol felsefesini temsil ettiğini açıkladı.

Mourinho, Ancelotti, Benítez ve Guardiola: Bir teknik direktörün oluşumunun sırları

Alonso'nun teknik direktörlük felsefesi, oyunculuk deneyimlerinden bağımsız şekilde oluşmadı; Avrupa futbolunun en önde gelen teknik direktörlerinden bazılarının yönetiminde çalışmaktan yararlandı ve her birinden kişiliğinin oluşumuna katkı sağlayan yönler öğrendi.

Rafa Benítez ile deneyiminin kendisine önemli bir taktiksel temel kazandırdığını, Real Madrid'de José Mourinho ve Carlo Ancelotti ile çalışmanın ise rekabetçi zihniyetini geliştirmesine ve en üst seviyelerdeki başarının gerekliliklerini anlamasına yardımcı olduğunu açıkladı.

Bayern Münih'te Pep Guardiola ile deneyimini ise, İspanyol teknik adamla çalışmanın ona antrenman ve maç hazırlığının ayrıntılarına derinlemesine inme imkânı vermesinin ardından, üniversiteyi bitirdikten sonraki bir lisansüstü dönemine benzer olarak tanımladı.

Alonso, oyunculuk kariyerinin sonu yaklaştıkça teknik direktörlüğü ciddi şekilde düşünmeye başladığını ve birlikte çalıştığı takımların başarılarının nedenlerini anlamaya özen gösterdiğini açıkladı; ayrıca Ancelotti ve Guardiola ile bu alana olan ilgisi hakkında konuştuğunu belirterek, Ancelotti'nin sezon hazırlık döneminde kendisini oyuncuların önünde bir konuşma yapmaya davet etmesini hatırladı.

Alonso'nun felsefesi: Hâkimiyet durağanlık demek değildir

Alonso, teknik direktörlük kişiliğini inşa etmeye, oyuncularla nasıl iletişim kuracağını ve zor kararlarla —özellikle bazı unsurları ilk on bir dışında bırakmakla— nasıl başa çıkacağını düşünerek başladığını vurguladı; bu sorumlulukları kabullenmeyi mesleğin temel bir parçası olarak değerlendirdi.

Teknik düzeyde ise, gerek maçın temposunu kontrol ederek, gerek hatlar arasında denge sağlayarak, gerekse oyuncular arasındaki mesafeleri ayarlayarak hâkimiyeti düşüncelerinin ana ekseni haline getirdi.

Ancak İspanyol teknik adam, fikirlerine katı bir biçimde bağlanmıyor; aksine başarının, tarzı takımın imkânlarına ve rekabet koşullarına uyarlamayı gerektirdiğini düşünüyor.

Bayer Leverkusen ile deneyimini örnek gösterdi; zor bir dönemde yaklaşımını değiştirmek zorunda kaldığını ve yalnızca güzel futbol ortaya koymaya odaklanmak yerine dengeyi yeniden sağlamaya ve sonuç almaya öncelik verdiğini belirtti.

Takım o dönemde savunma organizasyonuna ve kontra ataklara daha fazla dayandı; bu da ona rekabet etme ve Avrupa Ligi yarı finaline ulaşma imkânı sağladı.

Alonso vizyonunu, net bir felsefeye sahip olmanın başarıya ulaşmak için tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak tamamladı; zira teknik direktörün, rekabet edebilecek bir takım inşa etmek uğruna ideal fikirlerinden bazılarından vazgeçmek zorunda kalsa bile, gerçeği okuması ve uygun kararları alması gerekiyor.



