Suudi Roshn Ligi birliği, önümüzdeki birkaç yıl içinde birliğin yapısını değiştirmeye neden olabilecek köklü bir değişiklik yapmayı planlıyor.

Suudi Lig birliğinin genel kurulu, bugün salı günü öğleden sonra kulüplerle bir toplantı düzenleyerek önümüzdeki dönemde yapılabilecek bazı değişiklikleri görüştü.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesine göre, birlik genel kurulunun bugünkü toplantıda kulüplere sunduğu en dikkat çekici değişiklik, önümüzdeki dönemde birlik başkanının seçim kriterinin değiştirilmesi oldu.

Gazete, genel kurulun kulüplere, önümüzdeki dönemde Suudi Lig birliği başkanını seçmek için, en az 5 yıllık deneyime sahip olma şeklindeki önceki şart yerine, yetkinliğin kriter olarak benimsenmesini sunduğunu açıkladı.

Yeni şarta göre, Suudi Lig birliğinin başına, birlikte uzun süreli çalışma ve fazla deneyim sahibi olmayan, yaş veya önceki deneyime bakılmaksızın yalnızca yetkinlik faktörüyle bir kişi geçebilecek.

Suudi Lig birliğinin başkanlığını şu anda, yaklaşık 3 yıl önce, tam olarak Ocak 2024'te atanan Ömer Mağrabel yürütüyor.

Suudi Lig birliğinin, Roshn Ligi'ndeki kulüplerin çalışmalarını düzenlemede, özellikle kulüplerin transferlerini büyük ölçüde kontrol eden cezbetme komitesi gibi kendisine bağlı komiteler açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.