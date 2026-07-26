Abdulrazak Hamdallah, Al Taawoun forması altında yeni bir meydan okumaya adım atıyor. Faslı yıldız, takımı yeniden şampiyonluk zirvesine taşımayı amaçladığı bir tecrübeyi tercih ederken, Suudi Profesyoneller Ligi'nde tarih yazmaya devam etme hayalinden de vazgeçmiyor.

Faslı yıldızın hanesinde 156 gol bulunuyor ve müsabakanın tarihi gol kralı Suriyeli Omar Al Somah adına kayıtlı rekoru yakalaması için yalnızca beş gole ihtiyacı var.

Bu bireysel başarının önemine rağmen Faslı forvet, önceliğinin Al Taawoun'u kupalar için mücadeleye taşımak olduğunu vurgulayarak, takımın 2026-2027 sezonunda uzun yol kat etmesini sağlayacak niteliklere sahip olduğunu belirtti.

Hamdallah, Al Taawoun'un büyük kulüplerle boy ölçüşebileceğini söyleyerek şunları ekledi: "Şampiyonluklar, özellikle de birçok takımın hedefi olacak kıtasal şampiyonluk için yarışabilecek büyük bir takıma sahibiz. Bunun için savaşacağız; peki neden onu kazanıp krallığı en iyi şekilde temsil etmeyelim?"

Al Taawoun, 2019 yılında Şerefli Harameyn Hizmetkârı Kupası'nı kazandığından bu yana uzak kaldığı şampiyonluk zirvesine dönmeyi arzuluyor. Takım, iki sezon önce AFC Şampiyonlar Ligi 2 kupasına yaklaşmış, ancak son anlarda yarı finalde turnuvaya veda etmişti.

Hamdallah, Al Taawoun ile yeni bir sayfa açıyor ve Faslı vatandaşlarının yanındaki geçmiş başarılarının anılarını yeniden canlandırıyor. Nassr'da Nordin Amrabat ile, ardından Ittihad'da Karim El Ahmadi ile dikkat çekici birer ikili oluşturan Faslı yıldız, şimdi Achraf El Mahdioui ile yeni bir tecrübeye başlıyor.

Al Taawoun, Suudi Profesyoneller Ligi'nde istikrarlı bir geçmişe sahip. Takım, gelecek sezon on yedinci kez sahne alarak rakibi Al Raed'in katılım sayısını yakalamış olacak, ancak müsabaka tarihinde iki takımın toplam puanında 119 puan farkla önde bulunuyor.

Ayrıca takım, geçen sezonu altıncı sırada tamamlayarak AFC Şampiyonlar Ligi 2'de yerini garantiledi.

İngilizce öğrenmeye başladı: Betis, Ezzalzouli konusunda planını netleştirdi

Hamdallah, Al Taawoun'a katılmasının ardından büyük memnuniyetini dile getirerek, kariyerinin bu aşamasında her ikisinin de birbirine uygun olduğunu vurguladı ve hazırlık kampının belirlenen plana göre ilerlediğine işaret etti.

Suudi Profesyoneller Ligi Birliği sitesine şunları söyledi: "Hazırlıklarda büyük yol kat ettik. Kamp, oyunculara sezon başlamadan önce fiziksel ve zihinsel hazırlığa ulaşma fırsatı veriyor ve ilk maça tamamen hazır olacağımıza inanıyorum."

Al Taawoun'un Suudi Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna 15 Ağustos'ta Al Khaleej'le karşılaşarak başlaması planlanıyor. Takım, Hollandalı Helmond Sport ve Belçikalı Eupen ile iki hazırlık maçı oynadıktan sonra Hollanda'nın Merlo şehrindeki hazırlık kampını 30 Temmuz'da tamamlayacak.

Hamdallah, Al Taawoun taraftarlarına ve Kasım bölgesine bir mesaj göndererek onları sezon boyunca takıma destek olmaya davet etti ve şöyle konuştu: "Bu yıl hepimizin keyif almasını ve Al Taawoun'un kendi sahasındaki her karşılaşmasının özel bir futbol buluşması olmasını diliyorum. Taraftarlara, onları mutlu etmek ve keyifli bir futbol sunmak için elimizdeki her şeyi ortaya koyacağımıza söz veriyorum."

Ayrıca oku:

Bono'nun ayrılığı için yeni bir işaret mi? Avrupalı bir kaleci Hilal'in kapısında

Liverpool'un Vinicius transferindeki tutumu belli oldu, Suudi bir dev de bekliyor