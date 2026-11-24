Jamal Musiala ile kulübü Bayern Münih arasındaki krizde, iki taraf arasındaki gerginliğin önümüzdeki günlerde sona ermesini hızlandırabilecek dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

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Konu son günlerde Almanya'da geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Bayern Münih yöneticilerinin medyaya yaptığı bir dizi açıklama, Jamal Musiala meselesinde büyük bir tartışma fırtınası kopardı. Tartışmanın odağında, oyuncunun sağlık durumu nedeniyle sık sık forma giyememesi sebebiyle hak edilmediği düşünülen sözleşme bedeli vardı.

Günlerce süren gerginlik ve sert tartışmaların ardından taraflar, atılacak sonraki adımları görüşmek üzere bir araya geldi.

"Sky Almanya" kanalının haberine göre Bayern Münih Spor Direktörü Max Eberl, bu toplantıyı "yapıcı" olarak nitelendirdi.

Eberl, Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin katılmadığı toplantıda Jamal Musiala'nın danışmanları Christian Schmid ve Tobias Altschäffl ile görüştü.

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Habere göre toplantı sakin bir havada geçti ve maaş konusu gündeme gelmedi. Tüm taraflar Jamal Musiala'nın en iyi seviyesine geri dönmesini hedefliyor. Oyuncunun Bavyera ekibiyle sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor ve yıllık maaşı 25 milyon euro.

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Musiala'da sağlık açısından geri adım

Jamal Musiala birkaç aydır kendisine büyük sıkıntı veren nörolojik bir rahatsızlıkla mücadele ediyor. Bu durum hem oyuncuyu hem de Bayern Münih'i etkiliyor. Kulüp, oyuncunun vasat performansı gerekçesiyle maaşında indirim önermesi nedeniyle son dönemde sert eleştirilerin hedefi oldu. Mesele Almanya'da büyük tartışma yaratıyor.

Bild gazetesinin ortaya koyduğu üzere Musiala geçen pazartesi günü bir geri adım yaşadı ve hastalığının yakın vadede iyileşmesi pek olası görünmüyor.

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Bayern Münih'e doğrudan eleştiri

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPRO, geçen cumartesi Bayern Münih yöneticilerinin Jamal Musiala'nın sözleşmesine ilişkin art arda yaptığı kamuoyu açıklamalarını eleştirdi.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (FIFPRO) yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bayern Münih'in onursal başkanı, CEO'su ve eski CEO'su sırasıyla Musiala'nın sözleşmesini sorguladı. Birliğe göre bu, herhangi bir müzakere öncesinde Musiala ve temsilcileri üzerinde baskı kurmaya yönelik koordineli bir stratejidir. Bayern Münih büyüklüğünde bir kulübün daha sağduyulu davranması gerekir. Bayern Münih'in Musiala'yı koruma yükümlülüğü vardır."

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Birlik, söz konusu açıklamaların olası müzakereler öncesinde oyuncu ve temsilcileri üzerinde baskı kurmaya yönelik koordineli bir strateji olduğunu belirterek kulüpten sözleşmeden doğan yükümlülüklerine saygı göstermesini, oyuncunun sağlık durumunu ve geleceğini kamuoyu tartışmasının konusu haline getirmemesini istedi.

FIFPRO ayrıca Bayern'in oyuncusuna özen gösterme sorumluluğu taşıdığını vurguladı ve gelecekle ilgili belirsizliğin, özellikle sakatlıktan dönüş süreçlerinde, profesyonel futbolcuların ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

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Birlik, Musiala'nın geleceğinin ve sağlık durumunun kamuoyu tartışmasına dönüştürülmesinin oyuncu üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

FIFPRO, sözleşmeyle ilgili her türlü çekincenin medya açıklamalarından uzak durularak oyuncu ve temsilcileriyle özel olarak görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Birlik, sözleşmelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak oyuncunun sakatlanmasının ya da formunun düşmesinin kulübe önceden kabul ettiği şartları yeniden masaya yatırma hakkı vermediğini, tıpkı oyuncunun üst üste olağanüstü performanslar sergilemesinin de ona otomatik olarak maaş artışı talep etme hakkı tanımadığı gibi, diye açıkladı.