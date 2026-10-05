Büyükler neden yok? Barcelona ve Real Madrid'in Kral Kupası kurasından muaf tutulmasının sırrı

İspanyol futbol tutkunlarına garip gelebilecek bir manzarada, bugün pazartesi günü 2026/2027 sezonu Kral Kupası yolculuğu devlerinin yokluğunda başlıyor.

112 takım, ilk turdaki kaderini öğrenmek için nefesini tutacak; Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad ise kurayı uzaktan izleyecek.

Kupa turnuvası Katalonya'da her zaman mutlulukla özdeşleşti; zira Barcelona, 32 kupayla turnuvanın tarihî kralıdır ve ezelî rakibi Real Madrid olmadan bu turnuvayı hayal etmek mümkün değil. Ancak bu seferki yokluk ne bir çekilme ne de bir ceza; aksine kanunun öngördüğü bir ayrıcalık.

Muafiyetin sırrı ne?

Sır, İspanya Süper Kupası'nda gizli. İspanya Federasyonu'nun yönetmeliklerine göre, Süper Kupa'ya katılan dört takım Kral Kupası'nın ön turlarını oynamaktan muaf tutuluyor.

Bu yıl, yıllarca Suudi Arabistan'da düzenlendikten sonra İstanbul'a taşınan Süper Kupa'daki dört koltuk ise geçen sezon İspanya Ligi'nin ve Kral Kupası'nın şampiyonları ile ikincilerine gidiyor. Bu sezon bu durum Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad için geçerli oldu.

Büyükler ne zaman sahneye çıkacak?

Dört büyükler fazla beklemeyecek. "Sport" gazetesine göre, Kral Kupası'ndaki yolculuklarına doğrudan son 32 turundan başlayacaklar ve böylece turnuvanın ilk ve ikinci turunu geçmiş olacaklar.

Ayrıcalık bununla da sınırlı değil; sistem, turnuvadaki ilk karşılaşmalarının yarışmada kalan en düşük sıralamalı takımlardan birine karşı olmasını garanti ediyor. Bu da onlara, kupadaki hayallerini savunma yolunda teorik olarak daha kolay bir başlangıç sağlıyor.







