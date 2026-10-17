Suudi Arabistan A Milli Takımı, 23 yıllık aradan sonra Arap Körfezi Kupası'nı kazanmanın sevincini henüz tamamlamamışken, genç takım aynı turnuvada utanç verici bir yenilginin tadını aldı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 6 Ekim'de oynanan final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 yenerek "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nın şampiyonu olmuştu.

Bu şampiyonluğun ardından yaklaşık 10 gün sonra Suudi Arabistan, Katar'ın 4 Kasım'a kadar ev sahipliği yaptığı Arap Körfezi Gençler Kupası'ndaki ilk maçını oynadı.

İlk maçta Suudi Arabistan gençleri, Çin Milli Takımı ile birlikte Körfez turnuvasına konuk olarak katılmaya davet edilen Mısır 17 Yaş Altı Milli Takımı ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanmasına rağmen Mısır Milli Takımı, ikinci yarıda Suudi Arabistan filelerini beş golle havalandırdı.

Golleri 54. dakikada penaltıdan Muhammed Cemal, 80. dakikada Ziad Saudi, 85. dakikada Ahmed Safvet, 90+6. dakikada Halid Mahmud ve 90+8. dakikada Ahmed Beşir kaydetti.

Bu sonuç Suudi Arabistan taraftarlarının öfkesini çekti. Taraftarlar, genç oyuncuların maç boyunca sergilediği kötü performanstan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, gidişatın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın, 17 Yaş Altı Arap Körfezi Kupası'nda Irak, Kuveyt ve Yemen'in yanı sıra Mısır ile birlikte B Grubu'nda yer aldığı hatırlatıldı.