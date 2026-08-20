Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, içinde bulunulan 2026-2027 sezonundaki Kutsal İki Caminin Hizmetkârı Kupası son 16 turu kura çekimi sonuçlarını açıkladı.

"En değerli kupa", son üç gün boyunca oynanan son 32 turuyla başlamış ve turun sonunda Roshn Ligi'nden 11 takım son 16 turuna yükselirken, Birinci Lig'den 5 takım da adını bir üst tura yazdırmıştı.

Birinci Lig'den yükselen beş takımdan ikisi, Cidde şehrinin iki devi Al Ahli ve Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek; bu takımlar sırasıyla Al Ula ve Al Jubail olacak.

Buna karşılık, kupanın sahibi Al Hilal, Al Hazm ile oynayacak; Al Nassr ise geçen sezonun ikincisi Al Khaleej ile randevulaşacak.

Diğer maçlarda Al Qadsiah Neom ile, Al Taawoun Al Wehda'ya karşı, Al Riyadh Al Feiha karşısında ve Al Orobah Al Akhdoud'a karşı oynayacak.

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Kutsal İki Caminin Hizmetkârı Kupası son 16 turu kura çekimi sonuçları şöyle: