Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda Real Betis'in yanına yerleşti. Teknik direktör Niko Kovac'ın takımı, İspanyol ekibiyle oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazandı. Konstantinos Karetsas (18), Aitor Ruibal'in beraberlik golünden kısa süre sonra Signal Iduna Park'ta galibiyet golünü attı. Dortmund ve Betis, dört maç sonunda dokuzar puana ulaştı ve iyi bir konumda bulunuyor.

Joey Veerman'ın ilk 11'de başladığı Dortmund, karşılaşmanın ilk bölümünde üstün taraftı ve tehlikeli pozisyonlar yarattı. Serhou Guirassy iki kez elverişli pozisyonda topla buluştu ancak Gineli golcü bu fırsatları değerlendiremedi.

Betis daha sonra oyuna biraz daha iyi ortak oldu. İspanyol ekibi özellikle Abde Ezzalzouli'nin Waldemar Anton'a sık sık zor anlar yaşattığı sol kanattan tehlike yarattı. Ancak Faslı oyuncunun güzel hareketleri, karşı taraftaki ataklar gibi sonuç vermedi.

İkinci yarının hemen başında gol geldi ve sevinen taraf Dortmund oldu. Anton'un pasıyla topla buluşan Julian Ryerson, Jobe Bellingham'ı gördü. İngiliz oyuncunun yakın mesafeden vuruşunu Álvaro Valles kurtardı. Dönen topu eski PSV'li Fábio Silva ağlara gönderdi: 1-0.

Ancak Dortmund bu üstünlüğünü koruyamadı. Anton'un çok kötü pasıyla yaptığı hatanın ardından takım arkadaşları, Ezzalzouli'nin ortasını engellemek için zamanında müdahale edemedi. Ruibal de arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dortmund bu golle sarsılmadı ve kısa sürede yeniden öne geçti. O ana kadar iyi bir performans sergileyen Valles, Karetsas'ın şutunda pek iyi görünmedi. Karetsas, topu nefis ve etkili biçimde kontrol ettikten sonra bekletmeden vurdu: 2-1.